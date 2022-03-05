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Голливуд на службе Пентагона. Так смешно, что даже грустно

05 марта 2022, 17:25  •  188 • Политика
"Из всех искусств важнейшим для нас является кино" – фразу эту традиционно приписывают Ленину, однако догадались использовать её на службе самой чёрной пропаганды отнюдь не в России. Если у нас иностранцев в фильмах даже во времена холодной войны не показывали в откровенно негативном свете, то американский кинематограф в этом значительно преуспевал. Ну а в связи в тем, что сейчас отношения между Россией и Западом обострились до предела, не стоит даже сомневаться, что в иностранном кинематографе грядёт вал лент, в которых будет раскрываться "правда".
Помните 2008 год – когда Россия защитила Южную Осетию? Именно тогда вышел американско-грузинский фильм "5 дней в августе", который рисовал западному зрителю "правильную" картинку произошедших событий. Главным героем был, разумеется, американский журналист, который "честно" снимал агрессоров-русских, безжалостно напавших на мирную Грузию и уничтожавших гражданское население, – чего стоит только фрагмент с расстрелом свадьбы… Иронично, что создатели фильма начали своё враньё с известного выражения в кадре:
Первая жертва войны – правда.
Впрочем, большинство критиков (в том числе и американских) разгромили картину в пух и прах, отмечая в нём явную пропагандистскую направленность и безвкусицу.

Типичный сюжет

Говорят, холодная война давно закончилась (хотя сегодняшние события показывают, что это не так), но традиция изображать русских самыми чёрными красками, увы, в Голливуде сохранилась. А поскольку подобные фильмы, как бы ни выглядели на первый взгляд дурацкими и нелепыми, находят своего зрителя – причём массового, то неудивительно, что у простых американцев головы бывают буквально забиты самыми невероятными стереотипами про жителей России.
Наивно думать, что этому не способствует кино: в противном случае подобные картины давно перестали бы снимать. За примерами далеко ходить не надо. Взять одно из недавних творений, где изображалось противостояние русских и американских спецслужб – фильм "Красный воробей" 2018 года выпуска. На главную роль пригласили актрису Дженнифер Лоуренс – она на тот момент была на пике карьеры, снявшись в "Голодных играх", и звали её в громкие проекты просто наперебой.
Сюжет картины таков – балерину Доминику (в версиях русского дубляжа Веронику) после травмы и совершённого ею по неосторожности убийства вербуют в Службу внешней разведки. Девушку отправляют на подготовку в спецшколу разведчиков, где готовят "воробьёв" – агентов, которые добывают нужные разведданые своим телом. В программе обучения – просмотры порнографии и беспорядочные половые сношения (чувствуете накал драмы, бессмысленной и беспощадной?). Несмотря на то что героиня постоянно возмущается по поводу происходящего, её внезапно признают одной из лучших учениц школы. Тем более что её дядя занимает в киношной версии СВР высокий пост, а играет его актёр, внешне очень похожий на президента России Владимира Путина (нет, ну мы всё понимаем, но чтобы так топорно?).
Джоэл Эдгертон и Дженнифер Лоуренс на специальном показе кинофильма "Красный воробей". Фото: Dennis Van Tine / Globallookpress
Выпускницу школы Доминику-Веронику отправляют на различные задания, в ходе которых она знакомится с агентом ЦРУ Натаниэлем Нэшем. Он, естественно, в фильме изображён героем исключительно положительным, преследующим только благие цели, в отличие от русских. В итоге героиня под его влиянием предаёт СВР и становится "кротом" ЦРУ, и представлено это как верное и благое решение героини.

"Конченая дрянь" и "величие Голливуда"

Несмотря на то что критики (как в США, так и в России) низко оценили сей "киношедевр", отметив его "клюквенность", набитость штампами и стереотипами и в целом слабый и откровенно бестолковый сюжет, при изначальном бюджете в 69 миллионов долларов картина собрала около 151 миллиона долларов в мировом прокате. Стоит отметить, что фильм основан на одноимённом романе Джейсона Мэттьюса. Писатель 33 года проработал в ЦРУ, а потом взялся за писательство, нередко утверждая, будто бы его творения основаны на реальных событиях. Неужели американский внутренний потребитель действительно верит в подобное?
Киножурналист Давид Шнейдеров в комментарии для Царьграда отметил, что американцы в большинстве своём, однако, не настолько легковерны, чтобы принимать на веру подобные кинокартины, даже под соусом мантры "снято на основе реальных событий", чем часто пытаются манипулировать создатели.
В Голливуде выходит примерно тысяча фильмов в год, из которых, я думаю, не менее семисот, а то и восьмисот полной конченой дряни. Благодаря этому Голливуд велик. Потому что они снимают 800 фильмов в год очень плохих, сто фильмов плохих, 60 хороших, 30 очень хороших и 10 отличных. По закону больших чисел они себе это могут позволить. Стоит ли обращать всерьёз внимание на голливудский фильм, не претендующий на историчность? Мы же не воспринимали всерьёз фильм "Красная жара" с Арнольдом Шварценеггером. Только безумцы могли воспринять всерьёз фрагмент фильма "Армагеддон" Майкла Бэя с русским космонавтом в ушанке, который говорит фразу: "Русские блоки, американские блоки, всё в Китае сделано". Он и по Америке так же проходится,
– отмечает эксперт.
При этом, отмечает Шнейдеров, в американском кинематографе стремление режиссёров впихнуть в определённые рамки стереотипов какого-либо героя относится не только к русским:
Плохой парень ещё может быть немец. Но вообще в Голливуде, как, наверное, в любой стране существуют стереотипы. Кого играет Жан Рено? Тупого француза. Смешного француза. Кого играет Джон Траволта в фильме "Из Америки с любовью" Люка Бессона? Тупого американца, который жрёт гамбургеры и пьёт кока-колу вёдрами. Это абсолютно нормально. А кого русские должны играть? Простите, что, может быть русский фильм, в котором главный герой хороший американец? Да навряд ли. Главные герои должны быть свои, наши. А у них да, есть стереотип. Русские женщины проститутки, а русские мужчины алкоголики. Но надо к этому относиться спокойно и стоически.
Но, относясь к этому спокойно и стоически, мы становимся жертвами как идеологической, так и информационной войны. Депутат Госдумы России Николай Бурляев в разговоре с корреспондентом Царьграда объяснил, что изображение русских в традиционно негативном ключе в американском кинематографе не зря уже стало законом драматургии.
Что-то должно с чем-то бороться. В Америке усиленно на протяжении многих десятилетий выводят антиподами русских и сербов. Это двоякая ситуация. Тут и то, что драматургам нужен конкретный враг, и политическая тема, то, что конкретный враг для американского кино и вообще для американской политики, европейской, это Россия. Это Сербия. Это Православие. Как говорил Збигнев Бжезинский, что после уничтожения коммунизма для нас самый главный враг – это Русская Православная Церковь и Россия. Так что идёт бой,
В Совфеде констатировали утрату Зеленским контроля над ситуацией на Украине
– считает политик.
Бурляев полагает, что это тенденция отнюдь не безобидная, поскольку таким образом в США, по сути, формируют отношение целых поколений своих граждан к России.
Вся беда в том, что попутно они формируют и отношение на планете. И в России к себе самой. И в этом плане Министерство культуры России должно ответственно подходить к выдаче прокатных удостоверений и фильтровать всю ту помойку, которая просачивается на наши экраны,
– резюмирует депутат.

Мы опоздали с войной против Голливуда?

События последних дней, когда Россию превращают в жертву информационной и санкционной войны, показывают, что да: опоздание имеет место. Но это не значит, что с этим ничего нельзя поделать. Просто действовать нужно прямо сейчас, тем более что у нас есть безусловное оружие против Голливуда, о котором ранее говорил и режиссёр Никита Михалков:
Конечно, тягаться с техническими возможностями Голливуда непросто, – признал Михалков в эфире очередного выпуска "Бесогона". – Но в наших фильмах – потрясающая, берущая за душу правда. Да и многие, которые снимались в этих картинах, сами прошли через эту страшную войну, и они воевали у себя дома за свой дом, за свою Родину.
"Не восполнят это лужи искусственной крови и тысячи убитых, из которых никого не жалко. Потому что есть настоящее, а есть ненастоящее. Только истинное страдание народа, только истинное чувство любви могли породить такую потрясающую литературу, такую потрясающую поэзию, такие потрясающие песни, которые были написаны во время Великой Отечественной войны и об этой войне. Вспомните "Тёмную ночь", "Бьётся в тесной печурке огонь". Вспомните стихи "Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины". Вспомните "Жди меня". И всё это искренне, это всё – настоящее", – подчеркнул мэтр.
Однако Голливуд обладает поистине огромной силой внушения, не отрицает Михалков. Он напомнил, что при поддержке Пентагона было создано более 1100 картин, а ЦРУ оказало помощь в создании более 60 фильмов и телешоу! И во всех этих фильмах и американская мечта, и американский гражданин, и американский солдат, и американская семья – это символ доброй силы, которая несёт в мир покой, мужество, мудрость, справедливость.
И я снимаю шляпу перед моими коллегами – американскими кинематографистами, которые сумели не только свой народ, но и практически весь мир убедить в том, что всё, что они говорят, – это правда. Они нашли форму, которая увлекает зрителя, подспудно внедряя в него содержание, которое в него нужно вложить,
– сказал Никита Сергеевич. Печально лишь, что к действительности созданный образ едва ли имеет отношение. И сегодняшняя помощь США укронацистам это доказывает.

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