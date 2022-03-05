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Голливуд на службе Пентагона. Так смешно, что даже грустно
05 марта 2022, 17:25 • 188 • Политика
"Из всех искусств важнейшим для нас является кино" – фразу эту традиционно приписывают Ленину, однако догадались использовать её на службе самой чёрной пропаганды отнюдь не в России. Если у нас иностранцев в фильмах даже во времена холодной войны не показывали в откровенно негативном свете, то американский кинематограф в этом значительно преуспевал. Ну а в связи в тем, что сейчас отношения между Россией и Западом обострились до предела, не стоит даже сомневаться, что в иностранном кинематографе грядёт вал лент, в которых будет раскрываться "правда".
Помните 2008 год – когда Россия защитила Южную Осетию? Именно тогда вышел американско-грузинский фильм "5 дней в августе", который рисовал западному зрителю "правильную" картинку произошедших событий. Главным героем был, разумеется, американский журналист, который "честно" снимал агрессоров-русских, безжалостно напавших на мирную Грузию и уничтожавших гражданское население, – чего стоит только фрагмент с расстрелом свадьбы… Иронично, что создатели фильма начали своё враньё с известного выражения в кадре:
Впрочем, большинство критиков (в том числе и американских) разгромили картину в пух и прах, отмечая в нём явную пропагандистскую направленность и безвкусицу.
Типичный сюжет
Говорят, холодная война давно закончилась (хотя сегодняшние события показывают, что это не так), но традиция изображать русских самыми чёрными красками, увы, в Голливуде сохранилась. А поскольку подобные фильмы, как бы ни выглядели на первый взгляд дурацкими и нелепыми, находят своего зрителя – причём массового, то неудивительно, что у простых американцев головы бывают буквально забиты самыми невероятными стереотипами про жителей России.
Наивно думать, что этому не способствует кино: в противном случае подобные картины давно перестали бы снимать. За примерами далеко ходить не надо. Взять одно из недавних творений, где изображалось противостояние русских и американских спецслужб – фильм "Красный воробей" 2018 года выпуска. На главную роль пригласили актрису Дженнифер Лоуренс – она на тот момент была на пике карьеры, снявшись в "Голодных играх", и звали её в громкие проекты просто наперебой.
Сюжет картины таков – балерину Доминику (в версиях русского дубляжа Веронику) после травмы и совершённого ею по неосторожности убийства вербуют в Службу внешней разведки. Девушку отправляют на подготовку в спецшколу разведчиков, где готовят "воробьёв" – агентов, которые добывают нужные разведданые своим телом. В программе обучения – просмотры порнографии и беспорядочные половые сношения (чувствуете накал драмы, бессмысленной и беспощадной?). Несмотря на то что героиня постоянно возмущается по поводу происходящего, её внезапно признают одной из лучших учениц школы. Тем более что её дядя занимает в киношной версии СВР высокий пост, а играет его актёр, внешне очень похожий на президента России Владимира Путина (нет, ну мы всё понимаем, но чтобы так топорно?).
Джоэл Эдгертон и Дженнифер Лоуренс на специальном показе кинофильма "Красный воробей". Фото: Dennis Van Tine / Globallookpress
Выпускницу школы Доминику-Веронику отправляют на различные задания, в ходе которых она знакомится с агентом ЦРУ Натаниэлем Нэшем. Он, естественно, в фильме изображён героем исключительно положительным, преследующим только благие цели, в отличие от русских. В итоге героиня под его влиянием предаёт СВР и становится "кротом" ЦРУ, и представлено это как верное и благое решение героини.
"Конченая дрянь" и "величие Голливуда"
Несмотря на то что критики (как в США, так и в России) низко оценили сей "киношедевр", отметив его "клюквенность", набитость штампами и стереотипами и в целом слабый и откровенно бестолковый сюжет, при изначальном бюджете в 69 миллионов долларов картина собрала около 151 миллиона долларов в мировом прокате. Стоит отметить, что фильм основан на одноимённом романе Джейсона Мэттьюса. Писатель 33 года проработал в ЦРУ, а потом взялся за писательство, нередко утверждая, будто бы его творения основаны на реальных событиях. Неужели американский внутренний потребитель действительно верит в подобное?
Киножурналист Давид Шнейдеров в комментарии для Царьграда отметил, что американцы в большинстве своём, однако, не настолько легковерны, чтобы принимать на веру подобные кинокартины, даже под соусом мантры "снято на основе реальных событий", чем часто пытаются манипулировать создатели.
– отмечает эксперт.
При этом, отмечает Шнейдеров, в американском кинематографе стремление режиссёров впихнуть в определённые рамки стереотипов какого-либо героя относится не только к русским:
Но, относясь к этому спокойно и стоически, мы становимся жертвами как идеологической, так и информационной войны. Депутат Госдумы России Николай Бурляев в разговоре с корреспондентом Царьграда объяснил, что изображение русских в традиционно негативном ключе в американском кинематографе не зря уже стало законом драматургии.
– считает политик.
Бурляев полагает, что это тенденция отнюдь не безобидная, поскольку таким образом в США, по сути, формируют отношение целых поколений своих граждан к России.
– резюмирует депутат.
Мы опоздали с войной против Голливуда?
События последних дней, когда Россию превращают в жертву информационной и санкционной войны, показывают, что да: опоздание имеет место. Но это не значит, что с этим ничего нельзя поделать. Просто действовать нужно прямо сейчас, тем более что у нас есть безусловное оружие против Голливуда, о котором ранее говорил и режиссёр Никита Михалков:
"Не восполнят это лужи искусственной крови и тысячи убитых, из которых никого не жалко. Потому что есть настоящее, а есть ненастоящее. Только истинное страдание народа, только истинное чувство любви могли породить такую потрясающую литературу, такую потрясающую поэзию, такие потрясающие песни, которые были написаны во время Великой Отечественной войны и об этой войне. Вспомните "Тёмную ночь", "Бьётся в тесной печурке огонь". Вспомните стихи "Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины". Вспомните "Жди меня". И всё это искренне, это всё – настоящее", – подчеркнул мэтр.
Однако Голливуд обладает поистине огромной силой внушения, не отрицает Михалков. Он напомнил, что при поддержке Пентагона было создано более 1100 картин, а ЦРУ оказало помощь в создании более 60 фильмов и телешоу! И во всех этих фильмах и американская мечта, и американский гражданин, и американский солдат, и американская семья – это символ доброй силы, которая несёт в мир покой, мужество, мудрость, справедливость.
– сказал Никита Сергеевич. Печально лишь, что к действительности созданный образ едва ли имеет отношение. И сегодняшняя помощь США укронацистам это доказывает.
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