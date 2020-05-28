Он заявил, что несколько обломков лайнера обнаружено на подлёте к селу Петропавловка. Фрагменты упали на землю сильно обгоревшими. При обследовании обломков выяснилось, что на них присутствуют микрочастицы, которые не имеют никакого отношения к "Буку".

По словам Антипова, непредвзятые и профессиональные следователи уже бы паковали чемоданы, чтобы забрать новые вещдоки, однако голландцы предпочли проигнорировать улики, способные пролить свет на причину авиакатастрофы.

"Эти вещественные доказательства совершенно проигнорированы голландскими следователями и не приобщены к уголовному делу. И это несмотря на то, что приобщены к делу всякого рода сомнительные материалы из соцсетей", - пишет эксперт в Facebook.

Комментируя данную ситуацию, он процитировал персонажа из фильма "Формула любви": "Зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен".

Ранее МИД России сообщил о серьёзных проколах следствия по делу о крушении MH17. Следователи проигнорировали все материалы, которые представила Москва, но при этом любые данные из сторонних источников принимали без колебаний. Кроме того, российские дипломаты считают, что по-настоящему расследование так и не было проведено. В частности, голландцы отказались выяснять роль Украины в деле о крушении самолёта.