|
Голландцы проигнорировали важную улику в деле MH17 - эксперт
28 мая 2020, 18:55 • 220 • Политика
Международная группа следователей из Нидерландов по какой-то причине решила проигнорировать важнейшие улики в деле о крушении самолёта "Боинг-777" (рейс MH17). На это обратил внимание авиаэксперт Юрий Антипов.
Он заявил, что несколько обломков лайнера обнаружено на подлёте к селу Петропавловка. Фрагменты упали на землю сильно обгоревшими. При обследовании обломков выяснилось, что на них присутствуют микрочастицы, которые не имеют никакого отношения к "Буку".
По словам Антипова, непредвзятые и профессиональные следователи уже бы паковали чемоданы, чтобы забрать новые вещдоки, однако голландцы предпочли проигнорировать улики, способные пролить свет на причину авиакатастрофы.
Комментируя данную ситуацию, он процитировал персонажа из фильма "Формула любви": "Зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен".
Ранее МИД России сообщил о серьёзных проколах следствия по делу о крушении MH17. Следователи проигнорировали все материалы, которые представила Москва, но при этом любые данные из сторонних источников принимали без колебаний. Кроме того, российские дипломаты считают, что по-настоящему расследование так и не было проведено. В частности, голландцы отказались выяснять роль Украины в деле о крушении самолёта.
220
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 мая 2020, 00:55
|
26 мая 2020, 05:55
|
23 мая 2020, 14:55
|
26 мая 2020, 16:55
|
24 мая 2020, 19:55
|
25 мая 2020, 10:55
|
22 мая 2020, 06:55