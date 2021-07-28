Голландцы нашли "ценных свидетелей по делу "Боинга": кот уже убит • 261 • Аналитика © AP Photo / Peter Dejong В расследовании причин гибели самолета рейса MH17, потерпевшего крушение в июле 2014 года над Донбассом, намечен серьезный прорыв. В Нидерландах найдены два ценнейших свидетеля, которые предоставили следствию неопровержимые доказательства причастности "украинских повстанцев" к уничтожению несчастного самолета. Во всяком случае, так следует из сенсационного материала, опубликованного в голландской газете De Volkskrant . Причем материал настолько сенсационен, что газета отвела ему шесть страниц, включая первую полосу. Здесь следует подчеркнуть, что De Volkskrant — это не какая-то желтая пресса. Эта газета является выразителем мнения истеблишмента. Даже МИД России официально указывал, что она "близка к правящим кругам Нидерландов". Но когда речь заходит о нашей стране, воображению и креативности редакционного коллектива этой газеты позавидует любой таблоид. Скажем, шестиполосная сенсация о "свидетелях по MH17" снабжена красочными иллюстрациями, которые сами по себе могли бы издаваться в виде детективного комикса. А уж захватывающий сюжет статьи переплюнет любой детектив. Главные герои этого "расследования" — два российских "беженца" Елена и Игорь. Автор признает, что имена являются вымышленными, так как беспокоится о безопасности героев. Правда, не объясняет, как наличие подлинных имен и фотографий изменило бы ситуацию: судя по статье, оба персонажа хорошо известны российским спецслужбам, которые достают их даже в голландских супермаркетах и третируют их родственников в России. Скорее всего, настоящие имена не приводятся, так как в таком случае можно будет легко проверить подлинность самой истории. А история просто захватывает дух. Семнадцатого июля 2014 года в некоем "российском провинциальном городке" Елена, сидя в коридоре офиса, случайно подслушала разговор директора фирмы с каким-то его родственником, якобы "занимающим высокий пост в штабе повстанцев" в Донбассе. И тот сообщил, что его коллеги сбили ракетой установки "Бук" украинский самолет. Газета даже снабдила этот пассаж красивой иллюстрацией, на которой из телефона директора вылетает ракета. А уже вечером из новостей Елена и Игорь узнали, что в этот день был сбит злополучный малазийский "Боинг". "И что дальше?" — спросите вы. Собственно, все. Это и есть те самые "ценнейшие сведения", вокруг которых голландская газета подняла шум. После этого у наших провинциальных героев (якобы постоянных участников оппозиционных митингов) начались проблемы. Игорь был обвинен в финансовых махинациях, которые, судя по этой статье, он особо и не отрицает. А Елене якобы начали угрожать "агенты ФСБ". Апогеем этих проблем стало убийство ее кота на пороге дома (со времен дела Скрипаля без принесенного в жертву кота не обойтись). А Игоря два агента спецслужб вообще похитили в лес и имитировали там его расстрел. Поразительно, что газета, иллюстрируя и этот момент, не нарисовала "агентов" в виде знаменитых "Петрова и Боширова" — явная недоработка авторов сюжета. Тем удивительнее, что при таком пристальном внимании "российских спецслужб" Елена и Игорь преспокойно уехали в 2016 году в Нидерланды по туристической визе. И подали там прошение о статусе беженцев, ссылаясь на их оппозиционность и преследование за финансовую аферу. Но оказалось, что одного заявления об участии в митингах недостаточно. Голландская миграционная служба IND сталкивается с такими "оппозиционерами" регулярно, поэтому в 2018 году вынесла вердикт об отказе в предоставлении убежища. Вот тут-то, похоже, и родилась история с "Боингом", ракетой и павшим в неравной схватке котом. Ясно, что никаких доказательств "беженцы" не предоставили. Соответственно, и IND не могла принять эту историю как правдивую. Однако Игоря и Елену с удовольствием выслушали представители следственной группы, занимающейся расследованием гибели MH17. Ну а уж корреспондент De Volkskrant Хауб Моддерколк никак не мог пройти мимо этой дичи. Просто он специализируется на антироссийских фейках в голландской прессе, что отмечал уже и наш МИД. Скажем, Моддерколк писал о том, что Россия с помощью хакеров якобы "оказывала прямое воздействие на членов следственной группы", занимавшейся делом МН17. А также о том, что российское посольство в Нидерландах является центром шпионской сети, крадущей секретные технологии в Европе. А совсем недавно МИД России вынужден был отреагировать на статью этого же автора, утверждающую, что российские спецслужбы взломали сеть голландской Полицейской академии. Причем, как верно подметили наши дипломаты, во всех без исключения статьях Моддерколка он все время ссылается на "анонимные источники", не утруждая себя приведением доказательств. "Да и зачем они, когда истинная цель — сделать так, чтобы слово "Россия" еще раз прозвучало в негативном ключе? — отмечено в сообщении МИД. — За счет мифологии о русских хакерах закрепить в общественном мнении Нидерландов отрицательное отношение к нашей стране". О том же и недавно вышедшая книга данного журналиста с характерным названием "Это война. Но никто ее не видит". Совсем как в отечественной киноклассике: "Видишь суслика? А он есть". Похоже, решив, что он на войне против России, Моддерколк приравнял к штыку перо и уже совершенно не выбирает средств ведения этой войны. Но если бы это был единичный случай. Ведь примерно по тем же лекалам были составлены многочисленные истории в голландской прессе об еще одном "ценном свидетеле по делу MH17" — жителе Донбасса Владимире Цемахе, похищенном украинскими диверсантами в июне 2019 года. Тогда ценность этого "свидетеля" была определена по видеокадрам, на которых было "запикано" одно слово из его эмоциональной речи. Тут же подключились известные своими фейками расследователи Bellingcat, которые по губам установили, что это явно слово из трех букв с "у" посередине. И конечно, решили, что речь идет об установке "Бук", а не о том нецензурном слове, которое на наших телеканалах всегда "запикивают" . Вроде бы смешно. Но напомним, что эти смехотворные обвинения вызвали бурные дебаты в голландском парламенте и привели к дипломатическому скандалу между Гаагой и Киевом. Когда в июне сего года в суде, слушающем дело MH17, зачитали показания Цемаха, всем стало понятно, что он не имеет отношения ни к трагедии, ни к каким бы то ни было "Букам". Но это уже мало кого интересовало. Так и возникают в данном деле столь же "ценные свидетели", как герои недавней публикации De Volkskrant. Самое страшное во всей этой истории — это то, что в судебном шоу в Гааге основной массив "доказательств вины России" состоит из роликов тех же расследователей из Bellingcat и показаний неких анонимных "свидетелей", которых не может допросить ни суд, ни защита. Практически все эти "свидетели" были предоставлены следствию Службой безопасности Украины, и понять, как она выбивала из них показания, невозможно. Скажем, Цемах появился перед публикой в Киеве с явными следами избиений, но голландских следователей это, очевидно, не интересовало. Вот и появляются в качестве доказательной базы показания, зачитанные в первый день судебного заседания в Гааге. Тогда обвинение в качестве основного "доказательства причастности России" к трагедии привело заявление анонимного "свидетеля М58" о том, что он "распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке". На следующий день это растиражировали все голландские СМИ. На тамошнего обывателя это, конечно, сработало. Он ведь знает, что события происходили на Украине, где, наверное, все говорят по-украински. И тут появляются некие солдаты, говорящие с "русским акцентом". О том, что весь Донбасс говорит по-русски и распознать русский акцент в русской же речи довольно сложно, рядовой голландец не подозревает. Американские научные центры на территории бывшего СССР ставят смертельные эксперименты на живых людях При этом каждую подобную "сенсацию" обязательно комментируют всевозможные голландские "эксперты по России". Скажем, один из таких "экспертов", переводчик Ханс Бакс, в свое время вообще заявлял, что все свидетели запуска ракеты "уже мертвы", их ликвидировали спецслужбы. Как он это обосновал? Да просто: он прекрасно знает русских, поскольку бывал в России более 50 раз. Вот и "доказательство" очередных диких обвинений против Москвы. И это все голландские СМИ выносят в заголовки. Их потом не смущает, откуда же постоянно берутся новые Елены и Игори, если всех уже "ликвидировали", — видимо, в данном случае спецслужбы решили устранять не их, а кота. Примерно такие же "экспертные" мнения в обоснование своей сенсации привела и газета De Volkskrant. Например, бывший сотрудник голландской спецслужбы AIVD (опять-таки анонимный) свято верит истории пары "беженцев". А самый главный их "специалист по России" Хуберт Смейтс (он даже получил сотни тысяч евро от МИД Нидерландов на создание сайта о нашей стране) чуть ли не полностью повторил вышеприведенный аргумент переводчика: "Русские — они такие". Он заявил: "Харассмент — это классический modus operandi российских секретных служб". Вот и все обоснование правдивости нелепой истории о "ценных свидетелях по делу MH17". Так что не стоит удивляться, если показания Елены и Игоря тоже будут приобщены к делу, мы ведь никогда не узнаем, что это за люди скрыты под номерами в материалах обвинения. Так формируется в Нидерландах общественное мнение, так примитивно штампуется русофобия. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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