Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
"Украинцам давно нужно было сделать то, что сделал Путин": Киевский по...
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
Украина может вернуться к границам 17 века
Главная / Политика

Голландскому депутату заткнули рот за неудобные вопросы по "Боингу" MH17

16 декабря 2020, 19:15  •  126 • Политика
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Парламентарий стал раздражать лично премьер-министра Марка Рютте
Власти Нидерландов избегают неудобных вопросов по резонансным инцидентам, в том числе, по делу о гибели малайзийского "Боинга" MH17. Об этом пишет Эрик ван де Бик в издании Uitpers.
По его данным, экс-лидер христианско-демократической партии CDA Сибранд Бума заставил замолчать депутата Питера Омцигта насчет дела уже вышедшего на пенсию генсекретаря Минюста Нидерландов Йориса Демминка, обвиняемого в педофилии. Бума сделал это по личному указанию премьер-министра Марка Рютте, отмечает журналист.
"Дело Демминка – не единственная история, по которой Омцигту больше не разрешается задавать вопросы. В 2017 г. под давлением Бумы ему пришлось отказаться от должности официального представителя страны в деле по расследованию катастрофы MH17", – указывает ван де Бик.
Омцигт не раз раздражал Рютте вопросами, которые он задавал о ликвидации последствий авиакатастрофы. Позиция депутата как представителя Нидерландом была подорвана статьей в газете NRC. В ней говорилось, что Омцигт предоставил слово фиктивному свидетелю MH17. Позже выяснилось, что данная публикация ни на чем не основана, но к тому времени депутат уже сложил свои полномочия.
Согласно хорошо информированному источнику, пожелавшему остаться неизвестным, один из двух журналистов NRC , написавших ту статью, сотрудничал со спецслужбами, констатирует автор материала в Uitpers.
Эрика ван де Бик давно ведет собственное расследование крушения "Боинга" летом 2014 г. в небе над воюющим Донбассом. Также публицист внимательно следит за идущим в Гааге судебным процессом в отношении четырех фигурантов дела.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
16 декабря 2020, 05:30
В письме Путина Байдену есть "сенсационные детали": Скрытый смысл увидели в двух словах
16 декабря 2020, 00:00
Собчак "напрыгнула" на Соловьёва из-за Навального: Телеведущий кинул "ответку" с крабами
16 декабря 2020, 05:30
Когда начнётся война за Белоруссию между Россией и США? Эксперт назвал примерную дату
16 декабря 2020, 12:50
Что помирит Украину и Россию: Эксперт из Незалежной объяснил двумя словами
16 декабря 2020, 03:40
Украина после Зеленского: Кто станет новым президентом Незалежной
16 декабря 2020, 01:50
Лавров улыбкой ответил на давление в Сербии: "Очень способный... молодец"
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 декабря 2020, 05:30
В письме Путина Байдену есть "сенсационные детали": Скрытый смысл увидели в...
16 декабря 2020, 00:00
Собчак "напрыгнула" на Соловьёва из-за Навального: Телеведущий кинул "...
16 декабря 2020, 05:30
Когда начнётся война за Белоруссию между Россией и США? Эксперт назвал примерную дату
16 декабря 2020, 12:50
Что помирит Украину и Россию: Эксперт из Незалежной объяснил двумя словами
16 декабря 2020, 03:40
Украина после Зеленского: Кто станет новым президентом Незалежной
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 декабря 2020, 16:35
Сергей Лавров открыто заявил о попытках госпереворота в России
12 декабря 2020, 10:45
Беги, русский мир придёт! Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эфире укро-ТВ
09 декабря 2020, 23:10
Глазьев задал жёсткий вопрос Силуанову. Хамский ответ министра оценил Делягин
11 декабря 2020, 11:50
После сигнала Путина с министром попрощались: "Потому что он никакой, совсем никакой"
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил
15 декабря 2020, 11:10
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
13 декабря 2020, 13:20
На Украине раскрыли тайный сигнал Москвы Зеленскому
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.