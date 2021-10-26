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Голландский суд отнял скифское золото у России

26 октября 2021, 13:30  •  249 • Политика
Апелляционный суд Амстердама постановил отнять скифское золото у России.
В частности, апелляционный суд Амстердама посчитал скифское золото украинской собственностью и постановил передать Украине. Согласно позиции суда, "хотя объекты происходят из Крыма… они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году".
После того как решение было зачитано, судья уточнил, что оно может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.
В Кремле уже прокомментировали ситуацию, сложившуюся вокруг культурного наследия Крыма. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва следит за судьбой коллекции, эта тема важна.

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