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Голландский парламент отказался привлекать Украину к ответственности за катастрофу рейса МН17

06 июня 2018, 22:24  •  69 • В России

Парламент Нидерландов сделал подарок Киеву. Голландские депутаты отклонили предложение о привлечении Украины к ответственности за катастрофу «Боинга 777» в небе над Донецком 17 июля 2014 года. Лидер партии «Форум за демократию» Тьерри Боде указал, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над Донбассом во время военных действий и уже поэтому несет ответственность за катастрофу. Что, кстати, соответствует всем международным нормам, принятым, в том числе и ИКАО (Международная организация гражданской авиации). Но парламентарии отказались даже изучать его предложение. Зато тут же, не требуя никаких доказательств, поддержали решение правительства Нидерландов о привлечении к ответственности Москвы.

Напомним, еще 1 июня сообщалось, что Нидерланды не исключают возможность привлечения Украины к ответственности. Но спустя несколько дней ситуация, как мы видим, кардинально изменилась. И, знаете, это уже совершенно не удивляет. То, что могло удивить в 2014-м, стало обыденностью. Миссия ОБСЕ вот уже сколько лет совершенно не замечает, что творят украинские подразделения на Донбассе. «Слепые», что с них взять. Прозревают на краткий миг, когда им самим достается от украинских военных, и опять «слепнут». А почему голландский парламент должен быть иным, пусть даже и вступая в противоречия с международными нормами и правилами?

Голландский парламент отказался привлекать Украину к ответственности за катастрофу рейса МН17Фото: REUTERS

И что с того, что Украина скрыла переговоры диспетчера, который увел самолет с трассы, скрыла показания своих радаров, скрыла куда-то и саму девушку-диспетчера (если она еще жива)? Что с того, что Украина не закрыла свое небо над зоной боевых действий? И что зона падения самолета обстреливалась артиллерией ВСУ в течение трех суток после крушения «Боинга»? Кому угодно хватит хотя бы одного из этих факторов для сомнений, но только не голландским депутатам, согласившимся с решением Кабинета Министров Нидерландов об ответственности Москвы и поверившим утверждениям из социальных сетей.

Кстати, а знаете, как принимал решение об ответственности Москвы правительство Голландии? Думаете, заслушивали экспертов, изучали доклады, экспертные заключения, проводили дискуссии со специалистами? Нет. Они проголосовали: «Кто за то, что Россия виновна, и она должна нести ответственность? Кто за? Кто против? Принято».

Это как недавно на украинском ТВ «казака Гаврилюка», ныне депутата спросили, как он мог голосовать за поднятие тарифов, если сам против, и он по-простому ответил: «Як, як. Взяв, та и нажав на зелену кнопку». Вот и голландские парламентарии тоже проголосовали. Главное – прокукарекать, а там, хоть не рассветай.

И никого не смущает, что все международные авиакомпании, чьи маршруты пролегали через воздушное пространство Украины, как-то не стали экономить и жадничать, а направили свои самолеты в обход этой территории. И никого не смущает, что до сих пор не назван ни один подозреваемый.

Слушайте, а может нашей Госдуме тоже принять закон, что Россия не сбивала этот «Боинг» и ни в чем не виновата. В том, что наши парламентарии могут голосовать не хуже голландских, я ничуть не сомневаюсь.

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