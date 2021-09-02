Голландские следователи попросили русских военных слить "секретные данные" о "Буке", которым якобы был сбит MH17.

Об этом говорится на сайте полиции Нидерландов. Следователи просят военных России поделиться информацией, которая могла бы пролить свет на авиакатастрофу. В первую очередь их интересуют показания жителей Курска. Ведь именно из этого города, как считают в Амстердаме, был доставлен тот самый мифический "Бук", из которого якобы сбили малайзийский лайнер.

Голландская полиция пишет в письме жителям Курска, что дальнейшее расследование о принятии решения касательно развёртывания "Бука" продвигается, но ещё не завершено. Она призывает российских военнослужащих, которые знают больше, поделиться информацией, такой как фотографии, видео, электронные письма и официальные документы,

- говорится в сообщении.

Полиция также привела слова матери одной из жертв авиакрушения Веры Орешкиной, которая просит всех, кто знает о причинах катастрофы, поделиться информацией.

Этой трагедии не должно было случиться. И она никогда не должна повториться,

- говорит женщина.

Напомним, что самолёт "Боинг-777" (рейс MH17) разбился в Донбассе в 2014 году. Голландские следователи сразу начали отрабатывать версию о том, что самолёт сбила ракета установки "Бук", якобы выпущенная ополченцами Донбасса. При этом показания экспертов из России в расчёт не брались, а вот предоставленные Украиной аудиозаписи, впоследствии оказавшиеся фейком, голландцы приняли сразу же. Даже власти Малайзии усомнились в объективности следственной группы. По словам руководства страны, Амстердам отрабатывает политический заказ, пытаясь назначить виновной Россию и республики Донбасса.