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Голландские следователи попросили русских военных слить "секретные данные" о МН17
02 сентября 2021, 14:45 • 44 • Политика
Голландские следователи попросили русских военных слить "секретные данные" о "Буке", которым якобы был сбит MH17.
Об этом говорится на сайте полиции Нидерландов. Следователи просят военных России поделиться информацией, которая могла бы пролить свет на авиакатастрофу. В первую очередь их интересуют показания жителей Курска. Ведь именно из этого города, как считают в Амстердаме, был доставлен тот самый мифический "Бук", из которого якобы сбили малайзийский лайнер.
- говорится в сообщении.
Полиция также привела слова матери одной из жертв авиакрушения Веры Орешкиной, которая просит всех, кто знает о причинах катастрофы, поделиться информацией.
- говорит женщина.
Напомним, что самолёт "Боинг-777" (рейс MH17) разбился в Донбассе в 2014 году. Голландские следователи сразу начали отрабатывать версию о том, что самолёт сбила ракета установки "Бук", якобы выпущенная ополченцами Донбасса. При этом показания экспертов из России в расчёт не брались, а вот предоставленные Украиной аудиозаписи, впоследствии оказавшиеся фейком, голландцы приняли сразу же. Даже власти Малайзии усомнились в объективности следственной группы. По словам руководства страны, Амстердам отрабатывает политический заказ, пытаясь назначить виновной Россию и республики Донбасса.
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