Голландские депутаты обиделись на "розового поросёнка", заявив о провокации Кремля

Голландские депутаты обиделись на "розового поросёнка" и "Волкова" в халате, обвинив Кремль в провокации. Попытка выйти на связь со сторонниками Навального завершилась полным фиаско.

Комитет по иностранным делам Второй палаты парламента Гааги попытался связаться с соратником Алексея Навального Леонидом Волковым, чтобы узнать, как здоровье у "главного критика Путина". Однако видеоконференция закончилась провалом. Вместо Волкова на связь вышли известные русские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), которые побеседовали с голландскими депутатами от лица сторонников Навального.

Один из них, притворившись Волковым, взял слово и в течение 45 минут пытался убедить парламентариев перевести оппозиции биткойны на "борьбу с режимом", а для пущей убедительности продемонстрировал собеседникам копилку в виде розового поросёнка и деревянный пистолет. При этом и "Волков", и его товарищ постоянно спрашивали у голландцев, готовы ли они объявить голодовку вслед за Навальным. В итоге сеанс связи закончился взрывом хохота.

Позднее депутаты признали, что уже заподозрили что-то неладное, когда увидели, что один из псевдооппозиционеров предстал перед камерой в домашнем халате, пишет ИноСМИ со ссылкой на французскую газету Le Monde.

Впрочем, Прибалтика, в отличие от голландских партнёров, отнеслась к этому розыгрышу более серьёзно. МИД Литвы назвал пранк "скоординированной атакой", организованной Кремлём. А эстонский депутат Марко Михкельсон увидел в этом "руку спецслужб". С какой целью голландские депутаты на самом деле звонили русским оппозиционерам, никто объяснять не стал.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже обращал внимание на нездоровый интерес Запада к судьбе Навального. По его словам, "здоровье заключённых в России не может и не должно быть темой для интереса" представителей зарубежных стран.