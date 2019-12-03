Голландия поставила ультиматум России за "ценного свидетеля" по крушению MH17

Голландия поставила России ультиматум о выдаче жителя Донецкой народной республики Владимира Цемаха. В заявлении местной прокуратуры говорится, что РФ отказалась удовлетворять просьбу Нидерландов об аресте мужчины.

В частности, сказано в послании ведомства, Россия должна была выполнить просьбу "в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче". Однако вместо этого она позволила Цемаху покинуть свою территорию.

Прокуратура напомнила, что ранее направила РФ просьбу о предварительном аресте человека, который может быть причастен к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. "Речь идет о Цемахе, который считается подозреваемым, но в отношении которого пока не было принято решение о предъявлении обвинений", - заметили в ведомстве, передает ТАСС.