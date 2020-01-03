Голландии больше нет: Нидерланды решились на реформу стоимостью в 200 тысяч евро

Названия "Голландия" больше не существует. С 1 января нового года оно официально не является обозначением государства Нидерланды. Информацию передаёт радиостанция NOS.

В стране теперь все: и местные университеты, и частные компании, и СМИ - абсолютно все обязаны использовать исключительно название "Нидерланды".

На такую необычную реформу, которая обойдётся государству в 200 тысяч евро, решились для того, чтобы избавиться от имиджа, связанного с запрещёнными веществами и путанами.

"Такое решение перераспределит туристический поток, поскольку сегодня большинство туристов посещают именно историческую Голландию - Амстердам, Харлем и Гаагу, - отмечается в сообщении. - А эти города не справляются с наплывом посетителей".

Национальный совет по туризму в свою очередь надеется, что туристы начнут посещать нестандартные направления в Нидерландах, ведь такие популярные места, как Амстердам или парк Кёкенхоф, город Лисс, уже успели пострадать от чрезмерного ажиотажа.