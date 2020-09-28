Голландец назвал неудобную версию крушения MH17: Украина открыла огонь после удара по истребителям

Сегодня в Нидерландах начинаются слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего рейсом MH17 и упавшего на юго-востоке Украины. К этой дате слушаний и готовил свой материал голландский журналист Эрик ван де Бик. На страницах независимого издания Bonanza Media он открыто заявил, что расследование причин крушения с самого начала пошло не по тому пути.

Эрик ван де Бик напомнил, что следователи разрабатывали лишь интересные им версии. Таким образом, всё расследование получилось однобоким. Официально предполагается, что "Боинг" был сбит ракетой из "Бука". Однако Эрик ван де Бик считает, что нет никаких оснований верить этому заявлению. Кстати, как только появляется "Бук", следователи тут же говорят о "русском следе". Мол, русские поставили "Буки" защитникам Донбасса. А те уже расстреляли самолёт...

"Что могло побудить личный состав "Бука" открыть огонь? Ополченцы и уж тем более Россия ничего не выиграли бы от крушения MH17. Это принесло бы им лишь неприятности", - подчёркивает автор материала.

Кроме того, голландский журналист настаивает, что по ошибке самолёт также не мог быть сбит "Буком". Боевые системы комплекса сами по себе исключают такую возможность. На ЗРК есть достаточное число предохранителей, заявил журналист.

Итак, Эрик ван де Бик делает однозначный вывод о невиновности России в деле о крушении MH17. При этом журналист отмечает, что в суде может подтвердиться версия, крайне неудобная для Украины. Эрик ван де Бик полагает, что ополченцы Донбасса действительно могли выстрелить, но по украинским истребителям. При этом с украинской стороны был открыт ответный огонь и под обстрел попал MH17.

"Эта версия доказывает непричастность России и ополчения к произошедшему", - поставил точку голландский журналист.