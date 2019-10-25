|
Голкипер «Краснодара» Сафонов включён в команду недели Лиги Европы
25 октября 2019, 14:39 • 26 • Украина
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов включён в символическую команду недели по итогам матчей третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
РИА Новости
Об этом сообщается в Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Помимо Сафонова, в символическую сборную вошли Серхио Эскудеро («Севилья»), Артём Шабанов («Динамо», Киев), Оуэн Вейндал («АЗ Алкмар»), Айлтон («Карабах»), Дани Кинтана («Карабах»), Теун Коопмейнерс («АЗ»), Франко Васкес («Севилья»), Николя Пепе («Арсенал», Лондон), Роман Яремчук («Гент»), Усама Идрисси («АЗ»).
В третьем туре «Краснодар» вместе с Сафоновым победил турецкий «Трабзонспор» со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА и «Краснодара» не попали в число номинантов на звание игрока недели в ЛЕ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
26
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 октября 2019, 01:39
|
19 октября 2019, 15:39
|
19 октября 2019, 02:39
|
25 октября 2019, 01:54
|
18 октября 2019, 17:09
|
20 октября 2019, 04:54
|
24 октября 2019, 06:24