|
Голикова: у Москвы и Пекина есть все шансы противостоять США
30 октября 2018, 11:09 • 112 • Политика
Вице-премьер РФ дала оценку развитию стратегического партнерства России и Китая и заявила о совместном преодолении санкционного давления США.
Россия и Китай способны совместными усилиями эффективно преодолеть санкционное давление со стороны США, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
На встрече со студентами Пекинского университета она отметила, что стратегическое партнерство двух стран развивается в условиях негативного воздействия санкций. Это побуждает Москву и Пекин отрабатывать механизмы противостояния давлению. По мнению Голиковой, у России и КНР «есть все шансы» преодолеть санкционное воздействие.
В своем выступлении вице-премьер призвала российские и китайские регионы активнее использовать возможности для обмена опытом и сотрудничества.
В качестве примера такого взаимодействия она привела совместные проекты в области образования, отмечает ТАСС.
Подпишитесь на нас
112
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
27 октября 2018, 01:54
|
29 октября 2018, 04:28
|
27 октября 2018, 01:54
|
28 октября 2018, 10:09
|
24 октября 2018, 18:39
|
28 октября 2018, 22:08
|
26 октября 2018, 22:39