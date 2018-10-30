Голикова: у Москвы и Пекина есть все шансы противостоять США

Вице-премьер РФ дала оценку развитию стратегического партнерства России и Китая и заявила о совместном преодолении санкционного давления США.

Россия и Китай способны совместными усилиями эффективно преодолеть санкционное давление со стороны США, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На встрече со студентами Пекинского университета она отметила, что стратегическое партнерство двух стран развивается в условиях негативного воздействия санкций. Это побуждает Москву и Пекин отрабатывать механизмы противостояния давлению. По мнению Голиковой, у России и КНР «есть все шансы» преодолеть санкционное воздействие.

В своем выступлении вице-премьер призвала российские и китайские регионы активнее использовать возможности для обмена опытом и сотрудничества.

В качестве примера такого взаимодействия она привела совместные проекты в области образования, отмечает ТАСС.