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Голикова: у Москвы и Пекина есть все шансы противостоять США

30 октября 2018, 11:09  •  112 • Политика
Вице-премьер РФ дала оценку развитию стратегического партнерства России и Китая и заявила о совместном преодолении санкционного давления США.
Россия и Китай способны совместными усилиями эффективно преодолеть санкционное давление со стороны США, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
На встрече со студентами Пекинского университета она отметила, что стратегическое партнерство двух стран развивается в условиях негативного воздействия санкций. Это побуждает Москву и Пекин отрабатывать механизмы противостояния давлению. По мнению Голиковой, у России и КНР «есть все шансы» преодолеть санкционное воздействие.
В своем выступлении вице-премьер призвала российские и китайские регионы активнее использовать возможности для обмена опытом и сотрудничества.
В качестве примера такого взаимодействия она привела совместные проекты в области образования, отмечает ТАСС.

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