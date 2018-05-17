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Голикова расплакалась во время прощания с коллегами по Счетной палате
17 мая 2018, 14:54 • 65 • В России
Бывшая глава Счетной палаты Татьяна Голикова заплакала, выступая перед депутатами Государственной думы.
«Сложно говорить... Завершая, хочу сказать, что я благодарна аудиторам и коллективу Счетной палаты», — сказала Голикова во время подведения итогов своего пребывания на посту. На ее глазах появились слезы. Парламентарии поддержали эти слова аплодисментами.
Ранее стало известно, что на заседании в четверг депутаты единогласно одобрили отставку Голиковой с поста председателя Счетной палаты. Это связно с тем, что ранее глава правительства Дмитрий Медведев предложил Голиковой пост своего заместителя по социальной политике.
Голикова не сдержала слез, прощаясь с коллегами по Счетной палате .
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «Голикова своим авторитетом сделала многое для того, чтобы Счетная палата стала эффективным органом контроля».
После этого экс-глава Счетной палаты поблагодарила за сотрудничество все фракции и комитеты Госдумы.
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