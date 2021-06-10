Голикова предупредила о "перспективном проигрыше" России

Вице-премьер Голикова заявила, что без подготовки рабочих профессий Россия обречена на "перспективный проигрыш".

Россию ждёт "перспективный проигрыш", если в стране уже сегодня не начнут готовить кадры рабочих профессий в соответствии с требованиями индустрии промышленности. С таким заявлением выступила вице-премьер России Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минпромторга.

Она отметила, что сферам образования и промышленности необходимо плотно взаимодействовать между собой. Это позволит стране иметь кадры, которые будут сразу востребованы предприятиями и отраслями промышленности.

Сегодня мы понимаем, что если подготовка кадров не отвечает требованиям индустрии промышленности, то мы будем, к сожалению, обречены на перспективный проигрыш,

- подчеркнула Татьяна Голикова.

Вице-премьер добавила, что в рамках национального проекта "Образование" в России оснащают порядка семи тысяч мастерских, которые будут готовить кадры рабочих профессий.