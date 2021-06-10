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Голикова предупредила о "перспективном проигрыше" России
10 июня 2021, 16:30 • 58 • Политика
Вице-премьер Голикова заявила, что без подготовки рабочих профессий Россия обречена на "перспективный проигрыш".
Россию ждёт "перспективный проигрыш", если в стране уже сегодня не начнут готовить кадры рабочих профессий в соответствии с требованиями индустрии промышленности. С таким заявлением выступила вице-премьер России Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минпромторга.
Она отметила, что сферам образования и промышленности необходимо плотно взаимодействовать между собой. Это позволит стране иметь кадры, которые будут сразу востребованы предприятиями и отраслями промышленности.
- подчеркнула Татьяна Голикова.
Вице-премьер добавила, что в рамках национального проекта "Образование" в России оснащают порядка семи тысяч мастерских, которые будут готовить кадры рабочих профессий.
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