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Голикова назвала возможную дату внесения в правительство поправок в бюджет

27 января 2020, 20:39  •  82 • Политика
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что поправки в закон о федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда РФ на 2020–2022 годы могут попасть на рассмотрение правительства 6 февраля. Об этом она сказала в ходе выступления на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия» в понедельник, 27 января.
«Правительством уже принято решение о подготовке поправок в закон о федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда на 2020–2022 годы, и в самое ближайшее время, в начале февраля, пока это 6 февраля, предполагается, что законопроект будет внесен в правительство и, соответственно, дальше уже пойдет в Государственную думу на утверждение», — цитирует Голикову «РИА Новости».
Она отметила, что сейчас порядка 18,5 млн человек в России находятся за чертой бедности. 70–80% из них — семьи с детьми.
Кроме того, Голикова упомянула, что в 2020 году претендовать на пособия для детей в возрасте от трех до семи лет смогут 2,4 млн граждан. Расходы бюджета на данную инициативу составят 159 млрд рублей.
Вице-премьер уточнила, что эти расчеты исходят из того, что в 2020 году выплачиваться будет половина прожиточного минимума на ребенка в регионе.
22 января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 11 февраля подготовить поправки в бюджет для реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
15 января Путин анонсировал целый блок социально-экономических изменений в стране. Например, это касается индексации материнского капитала, увеличения зарплат в бюджетной сфере и поддержки малообеспеченных слоев населения.

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