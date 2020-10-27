Голикова назвала единственный способ избежать локдауна из-за COVID-19

Избежать второго локдауна возможно, только предпринимая усилия по обеспечению безопасности людей, своевременному оказанию медпомощи. С таким заявлением выступила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Речь идёт о возможном повторении ситуации весны этого года, когда для сдерживания коронавирусной инфекции COVID-19 были закрыты все общественные заведения, отменены все массовые мероприятия, а людей попросили не покидать дома без особой необходимости. Это сильно ударило по бизнесу и благосостоянию простых людей.

Чтобы подобное не повторилось, Татьяна Голикова призвала всех объединить усилия по обеспечению безопасности здоровья граждан и трудовых коллективов. Также вице-премьер заявила о необходимости своевременного оказания медицинской помощи и осуществления профилактических мероприятий.