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Голикова и Минтруд начнут борьбу с "серой" занятостью: Поручение Путина

21 сентября 2021, 16:10  •  159 • Политика
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минтруду доработать план по борьбе с теневой занятостью во исполнение поручения президента.
Минтруд разработал проект плана по выявлению теневой занятости и её легализации. Об этом во вторник заявили в секретариате вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой.
По данному вопросу член правительства России провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, передаёт ТАСС.
По итогам совещания Минтруду поручили внести в проект документа доработки, также необходимо согласовать проект с другими ведомствами.
"... обеспечить его согласование с полномочными представителями президента России в федеральных округах, заинтересованными ведомствами, государственными внебюджетными фондами и организациями", - говорится в сообщении.
Минтруд после всех согласований внесёт план в правительство России для рассмотрения на заседании рабочей группы.
Мероприятия по борьбе с "серой" занятостью в России ранее поручил разработать президент России Владимир Путин.

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