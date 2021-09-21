Голикова и Минтруд начнут борьбу с "серой" занятостью: Поручение Путина

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минтруду доработать план по борьбе с теневой занятостью во исполнение поручения президента.

Минтруд разработал проект плана по выявлению теневой занятости и её легализации. Об этом во вторник заявили в секретариате вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой.

По данному вопросу член правительства России провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, передаёт ТАСС.

По итогам совещания Минтруду поручили внести в проект документа доработки, также необходимо согласовать проект с другими ведомствами.

"... обеспечить его согласование с полномочными представителями президента России в федеральных округах, заинтересованными ведомствами, государственными внебюджетными фондами и организациями", - говорится в сообщении.

Минтруд после всех согласований внесёт план в правительство России для рассмотрения на заседании рабочей группы.

Мероприятия по борьбе с "серой" занятостью в России ранее поручил разработать президент России Владимир Путин.