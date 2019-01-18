Големы в Сирии убивают своих хозяев

Последние дни в Сирии показали: взращённые когда-то американцами террористы с лёгкостью обращаются против хозяев, а в целом ситуация радикализуется

Автор:

Покровский Александр

Теракт против американских военных в сирийском Манбидже показал, что радикализация ситуации в Сирии дошла до опасного предела. Опасного для американцев и вообще для тех сил, которые дотоле с яростной старательностью выращивали големов против Башара Асада. Ибо радикализуются големы уже не на оси «Асад — террористы», а «террористы — их хозяева».

Манбидж

В этом городе на севере Сирии, собственно, арабском, но занятом в своё время курдами (ибо важен стратегически как пункт пересечения стратегически же важных дорог), произошёл теракт. Жертвами террориста-самоубийцы, подорвавшего себя возле кафе, где перекусывал американский патруль, стали 27 человек. Такую цифру, во всяком случае, назвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом Эрдоган отдельно уточнил, что в ходе теракта были убиты пятеро американских военных.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com

В свою очередь США официально заявили, что американцев погибло четверо, из коих два солдата, один сотрудник министерства обороны и один частный подрядчик. Возможно, речь идёт о сотруднике частной военной компании. Ещё три американца получили ранения.

Забавно, хотя и не странно последовавшее затем сообщение от курдов (точнее, от организации «Сирийские демократические силы», СДС/SDF, в которой курды союзничают с местными арабами, но при этом главенствуют), что они, мол, задержали некую группу, которая готовила теракты в Манбидже. И вот курды утверждают, будто задержанные оказались связаны с турецкими спецслужбами, и сами теракты готовились по приказу из Турции.