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Големы в Сирии убивают своих хозяев
18 января 2019, 12:24 • 82 • В мире
Последние дни в Сирии показали: взращённые когда-то американцами террористы с лёгкостью обращаются против хозяев, а в целом ситуация радикализуется
Автор:
Покровский Александр
Теракт против американских военных в сирийском Манбидже показал, что радикализация ситуации в Сирии дошла до опасного предела. Опасного для американцев и вообще для тех сил, которые дотоле с яростной старательностью выращивали големов против Башара Асада. Ибо радикализуются големы уже не на оси «Асад — террористы», а «террористы — их хозяева».
Манбидж
В этом городе на севере Сирии, собственно, арабском, но занятом в своё время курдами (ибо важен стратегически как пункт пересечения стратегически же важных дорог), произошёл теракт. Жертвами террориста-самоубийцы, подорвавшего себя возле кафе, где перекусывал американский патруль, стали 27 человек. Такую цифру, во всяком случае, назвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
При этом Эрдоган отдельно уточнил, что в ходе теракта были убиты пятеро американских военных.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com
В свою очередь США официально заявили, что американцев погибло четверо, из коих два солдата, один сотрудник министерства обороны и один частный подрядчик. Возможно, речь идёт о сотруднике частной военной компании. Ещё три американца получили ранения.
Забавно, хотя и не странно последовавшее затем сообщение от курдов (точнее, от организации «Сирийские демократические силы», СДС/SDF, в которой курды союзничают с местными арабами, но при этом главенствуют), что они, мол, задержали некую группу, которая готовила теракты в Манбидже. И вот курды утверждают, будто задержанные оказались связаны с турецкими спецслужбами, и сами теракты готовились по приказу из Турции.
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