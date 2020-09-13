Гольдштейн лидирует на выборах главы ЕАО после обработки 80% протоколов

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн лидирует на выборах главы региона с 83,24% голосов после обработки 80% протоколов, сообщает 13 сентября «РИА Новости» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии РФ.

По данным ЦИК, обработано 80% протоколов. Гольдштейн («Единая Россия») набирает 83,24% голосов, Владимир Дудин («Справедливая Россия») — 6,86%, Александр Крупский (Коммунистическая партия социальной справедливости) — 4,07%, Борис Тихонов («Родина») — 2,05%, Роман Куземский («Патриоты России») — 1,25%.

Ранее, 13 сентября, в ЦИК назвали регионы с самой высокой явкой на выборах. Самая высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Татарстане (56,64%), а самая низкая — в Ярославской области (10,43%).

Что касается выборов высших должностных лиц, то самая низкая явка — в Иркутской области (15,94%), самая высокая — в Еврейской автономной области (57,89%).

На выборах в законодательные собрания субъектов РФ самая высокая явка — в Белгородской области (40,31%), а самая низкая — в Костромской (16,11%).

Что касается выборов высших должностных лиц, то самая низкая явка — в Иркутской области (15,94%), самая высокая — в Еврейской автономной области (57,89%).

В России в воскресенье, 13 сентября, стартовал единый день голосования в 83 субъектах страны (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). По всей стране открылось более 56 тыс. избирательных участков. Проходит более 9 тыс. кампаний всех уровней. 11 и 12 сентября голосование проводилось и на придомовых территориях, территориях общего пользования и на дому. Кроме того, можно было проголосовать онлайн.