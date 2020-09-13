|
Гольдштейн лидирует на выборах главы ЕАО после обработки 80% протоколов
13 сентября 2020, 20:00 • 86 • Политика
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн лидирует на выборах главы региона с 83,24% голосов после обработки 80% протоколов, сообщает 13 сентября «РИА Новости» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии РФ.
По данным ЦИК, обработано 80% протоколов. Гольдштейн («Единая Россия») набирает 83,24% голосов, Владимир Дудин («Справедливая Россия») — 6,86%, Александр Крупский (Коммунистическая партия социальной справедливости) — 4,07%, Борис Тихонов («Родина») — 2,05%, Роман Куземский («Патриоты России») — 1,25%.
Ранее, 13 сентября, в ЦИК назвали регионы с самой высокой явкой на выборах. Самая высокая явка на довыборах в Госдуму зафиксирована в Татарстане (56,64%), а самая низкая — в Ярославской области (10,43%).
Что касается выборов высших должностных лиц, то самая низкая явка — в Иркутской области (15,94%), самая высокая — в Еврейской автономной области (57,89%).
На выборах в законодательные собрания субъектов РФ самая высокая явка — в Белгородской области (40,31%), а самая низкая — в Костромской (16,11%).
Что касается выборов высших должностных лиц, то самая низкая явка — в Иркутской области (15,94%), самая высокая — в Еврейской автономной области (57,89%).
В России в воскресенье, 13 сентября, стартовал единый день голосования в 83 субъектах страны (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). По всей стране открылось более 56 тыс. избирательных участков. Проходит более 9 тыс. кампаний всех уровней. 11 и 12 сентября голосование проводилось и на придомовых территориях, территориях общего пользования и на дому. Кроме того, можно было проголосовать онлайн.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 сентября 2020, 02:40
|
12 сентября 2020, 01:50
|
11 сентября 2020, 02:55
|
07 сентября 2020, 01:45
|
10 сентября 2020, 00:20
|
08 сентября 2020, 06:10
|
11 сентября 2020, 22:10