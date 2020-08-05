Голан не хватило? The Times of Israel раскрыл новую "сделку" США и Израиля

Источник сообщил о готовности США поддержать Израиль в вопросе аннексии частей Западного берега. По его данным, уже в августе Штаты могут дать в этом вопросе "зелёный свет" Израилю.

"Существует вероятность того, что Иерусалим и Вашингтон договорятся по этому плану, возможно, распространив суверенитет Израиля на Иорданскую долину и все поселения либо только на одно или несколько поселений в районе Иерусалима", - цитирует его The Times of Israel.

Накануне премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании парламентской фракции возглавляемой им партии "Ликуд" заявил о том, что действия Израиля по аннексии частей Западного берега реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа зависят от Белого дома, который должен это поддержать.

Напомним, что в январе текущего года президент США Дональд Трамп представил карту новых границ Израиля и Палестины, предложенных в рамках "сделки века". Примечательно, что на карте Трампа сирийские Голаны обозначены территорией Израиля.

По обнародованной карте, Палестину предполагалось соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию, а палестинский Западный берег будет отделён от Иордании полосой израильской территории. Однако в Вашингтоне полагали, что только таким образом можно будет разрешить конфликт между Палестиной и Израилем.