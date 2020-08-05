|
Голан не хватило? The Times of Israel раскрыл новую "сделку" США и Израиля
05 августа 2020, 19:05 • 179 • Политика
The Times of Israel раскрыл новую "сделку" США и Израиля. Вероятно, кому-то могло не хватить истории с Голанами?
Источник сообщил о готовности США поддержать Израиль в вопросе аннексии частей Западного берега. По его данным, уже в августе Штаты могут дать в этом вопросе "зелёный свет" Израилю.
"Существует вероятность того, что Иерусалим и Вашингтон договорятся по этому плану, возможно, распространив суверенитет Израиля на Иорданскую долину и все поселения либо только на одно или несколько поселений в районе Иерусалима", - цитирует его The Times of Israel.
Накануне премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании парламентской фракции возглавляемой им партии "Ликуд" заявил о том, что действия Израиля по аннексии частей Западного берега реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа зависят от Белого дома, который должен это поддержать.
Напомним, что в январе текущего года президент США Дональд Трамп представил карту новых границ Израиля и Палестины, предложенных в рамках "сделки века". Примечательно, что на карте Трампа сирийские Голаны обозначены территорией Израиля.
По обнародованной карте, Палестину предполагалось соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию, а палестинский Западный берег будет отделён от Иордании полосой израильской территории. Однако в Вашингтоне полагали, что только таким образом можно будет разрешить конфликт между Палестиной и Израилем.
179
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 августа 2020, 11:00
|
29 июля 2020, 21:05
|
01 августа 2020, 21:35
|
31 июля 2020, 00:05
|
02 августа 2020, 18:40
|
30 июля 2020, 05:05
|
05 августа 2020, 03:30