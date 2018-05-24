Гол в донбасские ворота в разгар ЧМ-2018 • 179 • Аналитика



Галопирующими темпами в последние дни набирает обороты очередной виток эскалации активных боевых действий на донбасском театре военных действий. И один только тот факт, что беспокоящий огонь по передовым укрепрайонам первой линии обороны 1-го АК народной милиции ДНР, быстро перешедший в фазу долговременной артиллерийской подготовки по всем районам Горловки, начался буквально на следующие сутки после «коронного» разведывательного полёта стратегического дрона RQ-4B «Global Hawk» над Донбассом и Харьковской областью 13 мая, указывает на одно — купировать проблему при помощи потерявшего какое-либо военно-политическое значение «Минска-2» вряд ли получится. Ведь абсолютно неслучайно впервые с начала широкомасштабного конфликта на Донбассе операторам «Глобал Хоука», снабжённого телевизионно-оптическим модулем SYERS-2C и радаром сканирования земной поверхности MP-RTIP, было поручено проявить пристальное внимание к местам дислокации мощнейших 3-й мотострелковой дивизии, а также 1-й танковой бригады 20-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии, которые находятся преимущественно в Воронежской области (г. Богучар).



По-видимому, наших заокеанских «друзей» очень заинтересовало текущее местоположение единиц техники вышеуказанных тактических соединений российских СВ с целью определения возможности оказания немедленной военной поддержки армиям Донецкой и Луганской народных республик, а затем передачи окончательных данных наспех сколоченному штабу так называемой «Операции объединённых сил». И как мы смогли убедиться уже в ночь на 14 мая, информация о наземной тактической обстановке в районе российско-украинской границы, полученная длиннофокусным оптическим модулем SYERS-2C и вышеуказанной РЛС бокового обзора беспилотника RQ-4A, вполне благоприятствовала началу реализации очередного кровавого сценария против мирного населения и защитников Донбасса.





Так, в ходе первых же артиллерийских ударов 14 мая, был практически полностью разрушен частный дом по улице Полосухино 15/1, где молодую семью привалило несущими конструкциями. К огромному счастью, в данном случае обошлось без жертв. Позднее интенсивность обстрелов из ствольной артиллерии возросла в разы, и уже 16 мая, в результате разрыва 152-мм артиллерийского снаряда в районе Гольмы погибла молодая женщина Воронченко Елена, (1983 г.р.), оставив сиротой 12-летнюю дочь. Находящемуся рядом парню оторвало ноги. На фоне столь запущенной ситуации никакие взывания украинской стороны к здравому смыслу по линии ОБСЕ уже не дают ощутимого результата. Именно по этой причине МО ДНР приняло решение вернуться к старой и проверенной тактике тактике — ведению контрбатарейного огня на подавление активных позиций агрессора силами артиллерийских батарей 1-го армейского корпуса НМ ДНР.



И действительно, возвращение подобной практики «артиллерийских дуэлей» в новый этап противостояния на Донбассе, где армии республик вновь дают достойную «ответку» по огневым точкам ВСУ, зачастую помогает хоть и временно, но осадить оголтелое командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север», которое получает приказы от командующего ООС С. Наева и его заместителя генерал-майора Валерия Залужного. Так, местные жители Комсомольского района Горловки и специалисты СЦКК, МЧС и МО ДНР обнаружили, что все участки района, попавшие под обстрел 18 мая, усеяны гвоздевидными поражающими элементами. Именно такими методами начальник штаб ОТГ «Север» В. Михно и подконтрольная ему 24-я отдельная механизированная бригада, развёрнутая под Дзержинском, пытаются донести до горловчан главный и циничный «посыл» военного преступника Сергея Наева, «о необходимости неминуемого освобождении Донбасса», который был сделан в понедельник 21 мая. И на этом моменте как раз в пору сместиться от рассмотрения военно-политического расклада на Донбассе в целом к оперативно-тактическим деталям самых напряжённых суток столкновения в частности, которые пришлись на ночные, утренние и дневные часы 21 мая. ДК цементников. Новороссийский памятник войны умирает от вандализма и равнодушия



Речь идёт о попытках пехотных и танкового подразделений ВСУ прорвать первую линию обороны 1-го армейского корпуса ДНР в районах населённого пункта Гольмовский (в северных окрестностях Горловки), а также шахты «Южная» (Дзержинск) и Чигирей соответственно. В первом случае, под покровом ночи, в район между Зайцево и Углегорским водохранилищем прибыли 2 взвода (более 60 человек) 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ближе к утру, после кратковременного развёртывания в наступательный порядок и распределения сил, украинские формирования, под прикрытием огня 30-мм пушек 2А42, размещённых на БМП-2 и 12,7-мм пулемётов, а также при огневой поддержке миномётных батарей, предприняли попытку штурма опорных пунктов ВС ДНР со стороны Гладосово и Травневого. На ближних подступах Гольмовскому формирования противника были обнаружены и завязался плотной бой, в ходе которого 24-я бригада потеряла 5 боевиков убитыми и 4 ранеными.



Этого уже было достаточно для отступления. К сожалению не обошлось и без неприятностей: трое военнослужащих армии ДНР были взяты в плен. Ближе к утру активизировались направления Дзержинска (шахта «Южная») и Чигирей. На этих участках начали работу бронетанковые подразделения ВСУ, а также формирования батальона «Донбасс». Для отражения наступления украинской армии со стороны 1-го армейского корпуса НМ ДНР были привлечены противотанкисты и артиллеристы, результатом действий которых стало уничтожение нескольких единиц бронетехники и подавление опорников близ Дзержинска. Какой вывод можно сделать на основании этих боёв, а также основываясь на географических особенностях Северо-западного фронта Новороссии в её существующих границах?



Окончательно подтвердилась аксиома относительно высочайших тактических преимуществ агломераций в плане формирования «непробиваемых» укрепрайонов и опорных пунктов, способных отражать массу сложнейших в исполнении наступательных бросков противника. В нашем сегодняшнем случае, это Горловско-Енакиевская агломерация, прикрывающая ДНР от наступления ВСУ со стороны Светлодарска и Дзержинска. Стоит упомянуть, что буквально несколькими месяцами ранее, известный донецкий журналист и блогер Марина Харькова навела в Рунете и сообществах от Донецкой Народной Республики (в социальных сетях) ту ещё шумиху своим заявлением о том, что практически весь Северный фронт в прямом смысле этого слова «оголён» перед противником. Аналогичное пессимистическое мнение выразил в своей недавней аналитической заметке и Игорь Иванович Стрелков. Несколькими неделями ранее высокопоставленный политический деятель, военный аналитик и экс-командующий «ранними» ВС ДНР, при всей своей осведомлённости о тактической ситуации в Новороссии, отметил, что на одном лишь захвате Чигирей украинские боевики не остановятся, и уже в ближайшей перспективе могут приступить к оккупации Горловки и Енакиево, а также наступательным действиям на Желобок (ЛНР), Дебальцево и Ясиноватую. На практике подтвердилось абсолютно обратное: укрепрайоны в пределах крупных городских агломераций обладают исключительной боевой устойчивостью. Украинский блогер проник в душ к Меланье Трамп



Но достаточно ли этого для кардинального перелома такической ситуации в пределах всего Северо-западного фронта ДНР? Естественно, нет. Тактико-географические особенности этого района указывают лишь на то, что подобные «артиллерийские дуэли» и прощупывание взводами ВСУ опорных пунктов первой линии обороны Народной милиции ДНР будут продолжаться до бесконечности, что мы и наблюдаем на протяжении более чем трёх последних лет. Население Луганска, Горловки и Енакиево, ровно как и Донецка с Макеевкой, будет находится в постоянной опасности погибнуть от всё новых и новых артиллерийских ударов до тех пор пока украинские батареи ствольной и реактивной артиллерии не будут оттеснены на западные подступы к городам Угледар, Красноармейск, Дружковка, а также Лисичанск, Северодонецк и Новоайдар. Данные рубежи находятся в 40 — 55 км основных городских агломераций, следовательно, САУ 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», буксируемых пушек «Гиацинт-Б», а в некоторых случаях и САУ «Пион» будут лишины возможности безнаказанно обстреливать мирные города ЛДНР. Но легко сказать...





Буксируемая пушка "Гиацинт-Б" ВСУ под Мариуполем



Для реализации вышеописанного необходимо взломать сразу 2 условные линии обороны ВСУ. Применительно к горловскому и донецкому операционным направлениям вторая линия обороны включает в себя города Угледар, Красноармейск, Дружковку и Артёмовск, к первой линии обороны относятся населённые пункты Новомихайловка, Красногоровка, Авдеевка, Дзержинск, а также Светлодарск. На Горловском же направлении имеется ещё и третья линия — Славянск и Краматорск, где и расположен штаб так называемой «Операции объединённых сил». Вывод: локальная наступательная операция 1-го АК НМ ДНР с зачисткой от украинских формирований Иванполья, Курдюмовки и Светлодарска проблему не решит. Необходимо широкомасштабное контрнаступление на западном и северном направлениях. Но хватит ли на такой шаг политической воли Москвы? Возможно, но наблюдающаяся сегодня тенденция навивает на крайне смутные мысли. Донбасс: США поставили России «вилку»



В частности, всё что мы слышали на момент начала артиллерийских обстрелов Горлолвки, так это абсолютно не соответствующее реальной ситуации заявление полномочного представителя России в Трёхсторонней контактной группе в рамках «Минска-2» Бориса Вячеславовича Грызлова о том, что «обстрелы на Донбассе практически прекращены и пришло время к рассмотрению политической части минского формата». Можно было подумать, что это очередной хитрый военно-политический ход с целью спровоцировать украинских боевиков на более смелые и дерзкие акции. Это и произошло 21 мая. И что изменилось? Министерство иностранных дел России молчит: никакого осуждения Киева за обстрел Горловки артиллерийскими снарядами со шрапнелью, унесшими жизни мирного населения, так и не последовало. Нет, мы не говорим о каком-либо «сливе» Донбасса в руки киевского режима; достойные «плюшки» для собственной защиты армейские корпуса НМ ЛДНР, несомненно, получали и продолжат получать от братского государства, особенно после поставок украинской армии 210 штатовских противотанковых ракет FGM-148 «Javelin».



Мы указываем на сохранившуюся военно-политическую и дипломатическую «мягкотелость» в вопросах осуждения действий Киева, а также на отсутствие отмашки Министерствам обороны ЛДНР на наступательную операцию против украинских войск, артиллерия которых методично превращает Горловку, Зайцево и окрестности Донецка в руины. Сколько ещё жизней должны унести преступные действия Вальцмана и Наева, чтобы Москва начала действовать асимметрично, прямолинейно и справедливо, не обращая внимание на проигрышный до мозга костей «минский формат»? Даже сейчас ответить на этот вопрос не так уж и просто, учитывая, что в медиапространстве снова блуждают крайне неприятные для нас темы о возобновлении работ в «нормандском формате», а также о вводе миротворческого контингента на всю территорию Донецкой и Луганской народных республик. Война старая, а выбор новый



Пока наша сторона продолжает делать весьма неуверенные и ошибочные шаги в сторону неопределённого и опасного для республик прибытия в регион прозападно ориентированных миротворческих формирований, связка «Белый дом — киевский режим» действует очень твёрдо. Во-первых, это недавнее прибытие в Краматорск спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, который помимо встречи с «куратором» ООС Наевм, сделал весьма провокационное заявление, в котором заявил о «необходимости вывода с Донбасса российского военного контингента», который там и близко не присутствует, в отличие о натовских специалистов с украинской стороны; а также заявил о готовности посетить центральные города сразу после зачистки от «пророссийских формирований». Именно после разведывательного полёта «Ястреба» и посещения Краматорска Куртом Волкером, 14 мая 2018 года, начался новый виток обострения.



Во-вторых, это обнародованная 22 мая старшим офицером ООС тактика «затягивания петли» вокруг Донецка. В соответствии с мнением, озвученным в горе-штабе, окрестности Горловки рассматриваются украинскими формированиями, включая 24-ю бригаду, в качестве наиболее выгодных позиций для ведения огня из стрелкового оружия и артиллерии непосредственно по городу, через который перебрасываются подразделения армии ДНР. В зону прямой видимости все районы Горловки попадают благодаря наличию в её окрестностях нескольких высот, включая ту, которая расположена близ посёлка Южный.



Крайне важной деталью заявления анонимного офицера ВСУ в штабе так называемой «ООС» стала «коронная» оговорку по Фрейду, за которую уже давно стоило бы отработать «Калибрами» по всем огневым точкам ВСУ на Донбасском ТВД. Так, по сообщениям украинского ресурса strana.ua, это ведомое «лицо» без зазрения совести утверждает, что «с этих позиций легко простреливается весь горд Горловка». Как вам такое? Чего стесняются министры? Крутое пике российской экономики



По факту, военные преступники из командования ВСУ уже в открытую снимают с себя все обязательства, взятые в рамках «Минска-2», говоря о возможностях обстрела мирных кварталов Горловки. Но ведь «минскому формату» альтернатив нет», слышим мы постоянно по радио и телевидению. Ситуация доходит просто до абсурда. Что же касается занятия прилегающих к Горловке высот силами 24-й бригады ВСУ, то чрезмерно тревожиться по этому поводу нет абсолютно никакого смысла: почти за 4 года конфликта данные господствующие позиции 1-го АК НМ ДНР оборудованы тактически продуманной сетью инженерных сооружений, включая блиндажи, окопные сети и т.д. Более того, данные высоты могут быть прикрыты плотным пулемётным и артиллерийским огнём со стороны городской агломерации в случае ещё более интенсивных столкновений. Стоит отметить, что, в отличие от удалённых опорников в Лозовом, Нижнем Лозовом и Логвиново (на дебальцевском ОН), подвоз боекомплекта и подкрепления на высоты близ Горловки может быть произведён в разы оперативнее, что определяет их отличную устойчивость во время интенсивных боёв.



Утешает в данном раскладе и подтвердившаяся информация о том, что руководство ДНР в лице главы Александра Захарченко отдало приказ на контрбатарейную «ответку» по огневым точкам ВСУ, а также на уничтожение выдвигающейся со стороны Дзержинска и н.п. Южное бронетехники. Процесс подавления позиций ВСУ продемонстрирован в видеоматериале, размещённом в сообществе «Сводки от ополчения Новороссии», а также на «YouTube». Если верить словам заместителя командующего ВС ДНР Эдуарда Басурина, то теперь ответные удары на обстрелы со ВСУ войдут в практику 1-го АК НМ ДНР, как и ранее, причём на всех без исключения участках линии соприкосновения. Если взглянуть на ситуацию вокруг Горловки в целом, то становится ясно, что из-за видимой невозможности захвата господствующих высот на данном направлении силами украинской армии, режим Порошенко и ГШ ВСУ стараются просто поддерживать максимальный градус напряжённости на данном направлении, что делается как с целью отвлечения населения Украины от грядущего летнего роста цен на природный газ и электроэнергию, а также для попытки самопиара и увеличения рейтингов среди антироссийских кругов населения «незалежной» перед грядущей предвыборной компанией. Двенадцать тезисов Вашингтона и один ответ Тегерана



Впрочем, за последние две недели мы окончательно смогли убедиться в том, что Вашингтон и Киев совершенно не планируют тратить время впустую, и пока Москва с европейскими «коллегами» согласовывают дату и место проведения очередной встречи «нормандской четвёрки», ВСУ не только проводят регулярные обстрелы Горловки и отвлекающие пвсевдонаступательные броски на Гольмовский, но и готовят южные штурмовые «кулаки» к проведению уже не ложных бросков, а настоящей масштабной наступательной операции на тельманвоском и новоазовском направлениях. Именно на этих операционных направлениях мы сегодня и рискуем получить крайне болезненный гол в «донбасские ворота». О чём идёт речь?



Далеко не все российские средства массовой информации уделили внимание тактически важному событию, произошедшему 17 мая 2018 года на южном участке линии соприкосновения, между населёнными пунктами Богдановка и Викторовка, что в районе «Тельмановского перешейка». Это и неудивительно, ведь на первый взгляд незначительный инцидент совпал с наиболее напряжённым витком боёв под Горловкой. Здесь подразделения 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ осуществили 2,5-километровое продвижение от передовых позиций восточнее Богдановки в направлении укрепрайона Народной милиции ДНР в н.п. Петровское, в обход посёлка Викторовка у его южных окраин. В результате реализации тактики так называемых «жабьих прыжков» ВСУ, дистанция между подразделениями армии ДНР и украинскими формированиями сократилась до 900 и 1800 м соответственно. «Заговор генералов», придуманный майором



В ближайшей от Петровского лесополосе 93-я бригада оперативно развернула пару или более БМП-2, 2 позиции АГС-17/КБА-119, 2 позиции ротных или станковых пулемётов, а также 5 окопных позиций. В 2 км юго-восточнее расположились позиции МТЛБ, БМП-2, а также миномётного расчёта. Следовательно, «тактическая петля» вокруг далеко не лучшего в плане обороны «тельмановского перешейка» шириной 35 км стянулась ещё на 2500 метров, что позволит основным боевым танкам Т-64БВ (а может и более совершенным газотурбинным Т-80БВ), входящим в состав танкового батальона 93-й ОМБр, заметно быстрее вклиниться в далеку не лучшую «степную» первую линию обороны армии ДНР между посёлками Новоласпа, Василевка и Староласпа.



Происходить всё будет под прикрытием выдвинутых 17 мая к посёлку Петровское пулемётных расчётов, миномётов и огневых позиций АГС, которые будут препятствовать работе противотанковых взводов ДНР, действующих с восточных подступов к линии соприкосновения. Как известно, на сегодняшний день именно 93-я бригада ВСУ формирует главный наступательный «костяк» волновахской группировки. Видимая конечная цель подобных действий — блокирование участка автомагистрали «Старобешево — Тельманово» в районе посёлков Раздольное и Василевка, что в конечном счёте практически отрезает подразделения 9-го отдельного Мариупольско-Хинганского полка от основной группировки 1-го армейского корпуса ДНР. При подключении к противостоянию 36-й бригады ВСУ и полка «Азов» с мариупольского направления могут последовать непредвиденные обстоятельства, требующие поддержки «республиканцев» «Северным ветром».



Нейтральная журналистика — как пища без соли!

Тактическая ситуация в "треугоьнике" "Богдановка — Викторовка — Петровское"



Напоследок хотелось бы отметить, что «донбасская развязка», начало которой мы наблюдаем сегодня, зависит не столько от периода проведения ЧМ-2018, сколько от окончательного согласования новой даты встречи в «нормандском формате», которая может состояться в конце июня 2018 года; именно к этим срокам Вашингтон и украинская сторона попытаются достичь на донбасском театре военных действий ощутимого тактического успеха, к чему должны готовиться не только в столицах молодых республик, но и в Москве.



Источники информации:

https://gorlovka.today/news/12587-vsu-dnem-obstrelyali-tsent-goroda-gorlovke

http://rusvesna.su/news/1526887574

https://strana.ua/news/142265-horlovka-novosti-s-chej-ataki-nachalos-obostrenie-v-horlovke.html Галопирующими темпами в последние дни набирает обороты очередной виток эскалации активных боевых действий на донбасском театре военных действий. И один только тот факт, что беспокоящий огонь по передовым укрепрайонам первой линии обороны 1-го АК народной милиции ДНР, быстро перешедший в фазу долговременной артиллерийской подготовки по всем районам Горловки, начался буквально на следующие сутки после «коронного» разведывательного полёта стратегического дрона RQ-4B «Global Hawk» над Донбассом и Харьковской областью 13 мая, указывает на одно — купировать проблему при помощи потерявшего какое-либо военно-политическое значение «Минска-2» вряд ли получится. Ведь абсолютно неслучайно впервые с начала широкомасштабного конфликта на Донбассе операторам «Глобал Хоука», снабжённого телевизионно-оптическим модулем SYERS-2C и радаром сканирования земной поверхности MP-RTIP, было поручено проявить пристальное внимание к местам дислокации мощнейших 3-й мотострелковой дивизии, а также 1-й танковой бригады 20-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии, которые находятся преимущественно в Воронежской области (г. Богучар).По-видимому, наших заокеанских «друзей» очень заинтересовало текущее местоположение единиц техники вышеуказанных тактических соединений российских СВ с целью определения возможности оказания немедленной военной поддержки армиям Донецкой и Луганской народных республик, а затем передачи окончательных данных наспех сколоченному штабу так называемой «Операции объединённых сил». И как мы смогли убедиться уже в ночь на 14 мая, информация о наземной тактической обстановке в районе российско-украинской границы, полученная длиннофокусным оптическим модулем SYERS-2C и вышеуказанной РЛС бокового обзора беспилотника RQ-4A, вполне благоприятствовала началу реализации очередного кровавого сценария против мирного населения и защитников Донбасса.Так, в ходе первых же артиллерийских ударов 14 мая, был практически полностью разрушен частный дом по улице Полосухино 15/1, где молодую семью привалило несущими конструкциями. К огромному счастью, в данном случае обошлось без жертв. Позднее интенсивность обстрелов из ствольной артиллерии возросла в разы, и уже 16 мая, в результате разрыва 152-мм артиллерийского снаряда в районе Гольмы погибла молодая женщина Воронченко Елена, (1983 г.р.), оставив сиротой 12-летнюю дочь. Находящемуся рядом парню оторвало ноги. На фоне столь запущенной ситуации никакие взывания украинской стороны к здравому смыслу по линии ОБСЕ уже не дают ощутимого результата. Именно по этой причине МО ДНР приняло решение вернуться к старой и проверенной тактике тактике — ведению контрбатарейного огня на подавление активных позиций агрессора силами артиллерийских батарей 1-го армейского корпуса НМ ДНР.И действительно, возвращение подобной практики «артиллерийских дуэлей» в новый этап противостояния на Донбассе, где армии республик вновь дают достойную «ответку» по огневым точкам ВСУ, зачастую помогает хоть и временно, но осадить оголтелое командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север», которое получает приказы от командующего ООС С. Наева и его заместителя генерал-майора Валерия Залужного. Так, местные жители Комсомольского района Горловки и специалисты СЦКК, МЧС и МО ДНР обнаружили, что все участки района, попавшие под обстрел 18 мая, усеяны гвоздевидными поражающими элементами. Именно такими методами начальник штаб ОТГ «Север» В. Михно и подконтрольная ему 24-я отдельная механизированная бригада, развёрнутая под Дзержинском, пытаются донести до горловчан главный и циничный «посыл» военного преступника Сергея Наева, «о необходимости неминуемого освобождении Донбасса», который был сделан в понедельник 21 мая. И на этом моменте как раз в пору сместиться от рассмотрения военно-политического расклада на Донбассе в целом к оперативно-тактическим деталям самых напряжённых суток столкновения в частности, которые пришлись на ночные, утренние и дневные часы 21 мая.Речь идёт о попытках пехотных и танкового подразделений ВСУ прорвать первую линию обороны 1-го армейского корпуса ДНР в районах населённого пункта Гольмовский (в северных окрестностях Горловки), а также шахты «Южная» (Дзержинск) и Чигирей соответственно. В первом случае, под покровом ночи, в район между Зайцево и Углегорским водохранилищем прибыли 2 взвода (более 60 человек) 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ближе к утру, после кратковременного развёртывания в наступательный порядок и распределения сил, украинские формирования, под прикрытием огня 30-мм пушек 2А42, размещённых на БМП-2 и 12,7-мм пулемётов, а также при огневой поддержке миномётных батарей, предприняли попытку штурма опорных пунктов ВС ДНР со стороны Гладосово и Травневого. На ближних подступах Гольмовскому формирования противника были обнаружены и завязался плотной бой, в ходе которого 24-я бригада потеряла 5 боевиков убитыми и 4 ранеными.Этого уже было достаточно для отступления. К сожалению не обошлось и без неприятностей: трое военнослужащих армии ДНР были взяты в плен. Ближе к утру активизировались направления Дзержинска (шахта «Южная») и Чигирей. На этих участках начали работу бронетанковые подразделения ВСУ, а также формирования батальона «Донбасс». Для отражения наступления украинской армии со стороны 1-го армейского корпуса НМ ДНР были привлечены противотанкисты и артиллеристы, результатом действий которых стало уничтожение нескольких единиц бронетехники и подавление опорников близ Дзержинска. Какой вывод можно сделать на основании этих боёв, а также основываясь на географических особенностях Северо-западного фронта Новороссии в её существующих границах?Окончательно подтвердилась аксиома относительно высочайших тактических преимуществ агломераций в плане формирования «непробиваемых» укрепрайонов и опорных пунктов, способных отражать массу сложнейших в исполнении наступательных бросков противника. В нашем сегодняшнем случае, это Горловско-Енакиевская агломерация, прикрывающая ДНР от наступления ВСУ со стороны Светлодарска и Дзержинска. Стоит упомянуть, что буквально несколькими месяцами ранее, известный донецкий журналист и блогер Марина Харькова навела в Рунете и сообществах от Донецкой Народной Республики (в социальных сетях) ту ещё шумиху своим заявлением о том, что практически весь Северный фронт в прямом смысле этого слова «оголён» перед противником. Аналогичное пессимистическое мнение выразил в своей недавней аналитической заметке и Игорь Иванович Стрелков. Несколькими неделями ранее высокопоставленный политический деятель, военный аналитик и экс-командующий «ранними» ВС ДНР, при всей своей осведомлённости о тактической ситуации в Новороссии, отметил, что на одном лишь захвате Чигирей украинские боевики не остановятся, и уже в ближайшей перспективе могут приступить к оккупации Горловки и Енакиево, а также наступательным действиям на Желобок (ЛНР), Дебальцево и Ясиноватую. На практике подтвердилось абсолютно обратное: укрепрайоны в пределах крупных городских агломераций обладают исключительной боевой устойчивостью.Но достаточно ли этого для кардинального перелома такической ситуации в пределах всего Северо-западного фронта ДНР? Естественно, нет. Тактико-географические особенности этого района указывают лишь на то, что подобные «артиллерийские дуэли» и прощупывание взводами ВСУ опорных пунктов первой линии обороны Народной милиции ДНР будут продолжаться до бесконечности, что мы и наблюдаем на протяжении более чем трёх последних лет. Население Луганска, Горловки и Енакиево, ровно как и Донецка с Макеевкой, будет находится в постоянной опасности погибнуть от всё новых и новых артиллерийских ударов до тех пор пока украинские батареи ствольной и реактивной артиллерии не будут оттеснены на западные подступы к городам Угледар, Красноармейск, Дружковка, а также Лисичанск, Северодонецк и Новоайдар. Данные рубежи находятся в 40 — 55 км основных городских агломераций, следовательно, САУ 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», буксируемых пушек «Гиацинт-Б», а в некоторых случаях и САУ «Пион» будут лишины возможности безнаказанно обстреливать мирные города ЛДНР. Но легко сказать...Для реализации вышеописанного необходимо взломать сразу 2 условные линии обороны ВСУ. Применительно к горловскому и донецкому операционным направлениям вторая линия обороны включает в себя города Угледар, Красноармейск, Дружковку и Артёмовск, к первой линии обороны относятся населённые пункты Новомихайловка, Красногоровка, Авдеевка, Дзержинск, а также Светлодарск. На Горловском же направлении имеется ещё и третья линия — Славянск и Краматорск, где и расположен штаб так называемой «Операции объединённых сил». Вывод: локальная наступательная операция 1-го АК НМ ДНР с зачисткой от украинских формирований Иванполья, Курдюмовки и Светлодарска проблему не решит. Необходимо широкомасштабное контрнаступление на западном и северном направлениях. Но хватит ли на такой шаг политической воли Москвы? Возможно, но наблюдающаяся сегодня тенденция навивает на крайне смутные мысли.В частности, всё что мы слышали на момент начала артиллерийских обстрелов Горлолвки, так это абсолютно не соответствующее реальной ситуации заявление полномочного представителя России в Трёхсторонней контактной группе в рамках «Минска-2» Бориса Вячеславовича Грызлова о том, что «обстрелы на Донбассе практически прекращены и пришло время к рассмотрению политической части минского формата». Можно было подумать, что это очередной хитрый военно-политический ход с целью спровоцировать украинских боевиков на более смелые и дерзкие акции. Это и произошло 21 мая. И что изменилось? Министерство иностранных дел России молчит: никакого осуждения Киева за обстрел Горловки артиллерийскими снарядами со шрапнелью, унесшими жизни мирного населения, так и не последовало. Нет, мы не говорим о каком-либо «сливе» Донбасса в руки киевского режима; достойные «плюшки» для собственной защиты армейские корпуса НМ ЛДНР, несомненно, получали и продолжат получать от братского государства, особенно после поставок украинской армии 210 штатовских противотанковых ракет FGM-148 «Javelin».Мы указываем на сохранившуюся военно-политическую и дипломатическую «мягкотелость» в вопросах осуждения действий Киева, а также на отсутствие отмашки Министерствам обороны ЛДНР на наступательную операцию против украинских войск, артиллерия которых методично превращает Горловку, Зайцево и окрестности Донецка в руины. Сколько ещё жизней должны унести преступные действия Вальцмана и Наева, чтобы Москва начала действовать асимметрично, прямолинейно и справедливо, не обращая внимание на проигрышный до мозга костей «минский формат»? Даже сейчас ответить на этот вопрос не так уж и просто, учитывая, что в медиапространстве снова блуждают крайне неприятные для нас темы о возобновлении работ в «нормандском формате», а также о вводе миротворческого контингента на всю территорию Донецкой и Луганской народных республик.Пока наша сторона продолжает делать весьма неуверенные и ошибочные шаги в сторону неопределённого и опасного для республик прибытия в регион прозападно ориентированных миротворческих формирований, связка «Белый дом — киевский режим» действует очень твёрдо. Во-первых, это недавнее прибытие в Краматорск спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, который помимо встречи с «куратором» ООС Наевм, сделал весьма провокационное заявление, в котором заявил о «необходимости вывода с Донбасса российского военного контингента», который там и близко не присутствует, в отличие о натовских специалистов с украинской стороны; а также заявил о готовности посетить центральные города сразу после зачистки от «пророссийских формирований». Именно после разведывательного полёта «Ястреба» и посещения Краматорска Куртом Волкером, 14 мая 2018 года, начался новый виток обострения.Во-вторых, это обнародованная 22 мая старшим офицером ООС тактика «затягивания петли» вокруг Донецка. В соответствии с мнением, озвученным в горе-штабе, окрестности Горловки рассматриваются украинскими формированиями, включая 24-ю бригаду, в качестве наиболее выгодных позиций для ведения огня из стрелкового оружия и артиллерии непосредственно по городу, через который перебрасываются подразделения армии ДНР. В зону прямой видимости все районы Горловки попадают благодаря наличию в её окрестностях нескольких высот, включая ту, которая расположена близ посёлка Южный.Крайне важной деталью заявления анонимного офицера ВСУ в штабе так называемой «ООС» стала «коронная» оговорку по Фрейду, за которую уже давно стоило бы отработать «Калибрами» по всем огневым точкам ВСУ на Донбасском ТВД. Так, по сообщениям украинского ресурса strana.ua, это ведомое «лицо» без зазрения совести утверждает, что «с этих позиций легко простреливается весь горд Горловка». Как вам такое?По факту, военные преступники из командования ВСУ уже в открытую снимают с себя все обязательства, взятые в рамках «Минска-2», говоря о возможностях обстрела мирных кварталов Горловки. Но ведь «минскому формату» альтернатив нет», слышим мы постоянно по радио и телевидению. Ситуация доходит просто до абсурда. Что же касается занятия прилегающих к Горловке высот силами 24-й бригады ВСУ, то чрезмерно тревожиться по этому поводу нет абсолютно никакого смысла: почти за 4 года конфликта данные господствующие позиции 1-го АК НМ ДНР оборудованы тактически продуманной сетью инженерных сооружений, включая блиндажи, окопные сети и т.д. Более того, данные высоты могут быть прикрыты плотным пулемётным и артиллерийским огнём со стороны городской агломерации в случае ещё более интенсивных столкновений. Стоит отметить, что, в отличие от удалённых опорников в Лозовом, Нижнем Лозовом и Логвиново (на дебальцевском ОН), подвоз боекомплекта и подкрепления на высоты близ Горловки может быть произведён в разы оперативнее, что определяет их отличную устойчивость во время интенсивных боёв.Утешает в данном раскладе и подтвердившаяся информация о том, что руководство ДНР в лице главы Александра Захарченко отдало приказ на контрбатарейную «ответку» по огневым точкам ВСУ, а также на уничтожение выдвигающейся со стороны Дзержинска и н.п. Южное бронетехники. Процесс подавления позиций ВСУ продемонстрирован в видеоматериале, размещённом в сообществе «Сводки от ополчения Новороссии», а также на «YouTube». Если верить словам заместителя командующего ВС ДНР Эдуарда Басурина, то теперь ответные удары на обстрелы со ВСУ войдут в практику 1-го АК НМ ДНР, как и ранее, причём на всех без исключения участках линии соприкосновения. Если взглянуть на ситуацию вокруг Горловки в целом, то становится ясно, что из-за видимой невозможности захвата господствующих высот на данном направлении силами украинской армии, режим Порошенко и ГШ ВСУ стараются просто поддерживать максимальный градус напряжённости на данном направлении, что делается как с целью отвлечения населения Украины от грядущего летнего роста цен на природный газ и электроэнергию, а также для попытки самопиара и увеличения рейтингов среди антироссийских кругов населения «незалежной» перед грядущей предвыборной компанией.Впрочем, за последние две недели мы окончательно смогли убедиться в том, что Вашингтон и Киев совершенно не планируют тратить время впустую, и пока Москва с европейскими «коллегами» согласовывают дату и место проведения очередной встречи «нормандской четвёрки», ВСУ не только проводят регулярные обстрелы Горловки и отвлекающие пвсевдонаступательные броски на Гольмовский, но и готовят южные штурмовые «кулаки» к проведению уже не ложных бросков, а настоящей масштабной наступательной операции на тельманвоском и новоазовском направлениях. Именно на этих операционных направлениях мы сегодня и рискуем получить крайне болезненный гол в «донбасские ворота». О чём идёт речь?Далеко не все российские средства массовой информации уделили внимание тактически важному событию, произошедшему 17 мая 2018 года на южном участке линии соприкосновения, между населёнными пунктами Богдановка и Викторовка, что в районе «Тельмановского перешейка». Это и неудивительно, ведь на первый взгляд незначительный инцидент совпал с наиболее напряжённым витком боёв под Горловкой. Здесь подразделения 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ осуществили 2,5-километровое продвижение от передовых позиций восточнее Богдановки в направлении укрепрайона Народной милиции ДНР в н.п. Петровское, в обход посёлка Викторовка у его южных окраин. В результате реализации тактики так называемых «жабьих прыжков» ВСУ, дистанция между подразделениями армии ДНР и украинскими формированиями сократилась до 900 и 1800 м соответственно.В ближайшей от Петровского лесополосе 93-я бригада оперативно развернула пару или более БМП-2, 2 позиции АГС-17/КБА-119, 2 позиции ротных или станковых пулемётов, а также 5 окопных позиций. В 2 км юго-восточнее расположились позиции МТЛБ, БМП-2, а также миномётного расчёта. Следовательно, «тактическая петля» вокруг далеко не лучшего в плане обороны «тельмановского перешейка» шириной 35 км стянулась ещё на 2500 метров, что позволит основным боевым танкам Т-64БВ (а может и более совершенным газотурбинным Т-80БВ), входящим в состав танкового батальона 93-й ОМБр, заметно быстрее вклиниться в далеку не лучшую «степную» первую линию обороны армии ДНР между посёлками Новоласпа, Василевка и Староласпа.Происходить всё будет под прикрытием выдвинутых 17 мая к посёлку Петровское пулемётных расчётов, миномётов и огневых позиций АГС, которые будут препятствовать работе противотанковых взводов ДНР, действующих с восточных подступов к линии соприкосновения. Как известно, на сегодняшний день именно 93-я бригада ВСУ формирует главный наступательный «костяк» волновахской группировки. Видимая конечная цель подобных действий — блокирование участка автомагистрали «Старобешево — Тельманово» в районе посёлков Раздольное и Василевка, что в конечном счёте практически отрезает подразделения 9-го отдельного Мариупольско-Хинганского полка от основной группировки 1-го армейского корпуса ДНР. При подключении к противостоянию 36-й бригады ВСУ и полка «Азов» с мариупольского направления могут последовать непредвиденные обстоятельства, требующие поддержки «республиканцев» «Северным ветром».Напоследок хотелось бы отметить, что «донбасская развязка», начало которой мы наблюдаем сегодня, зависит не столько от периода проведения ЧМ-2018, сколько от окончательного согласования новой даты встречи в «нормандском формате», которая может состояться в конце июня 2018 года; именно к этим срокам Вашингтон и украинская сторона попытаются достичь на донбасском театре военных действий ощутимого тактического успеха, к чему должны готовиться не только в столицах молодых республик, но и в Москве. Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 179 Источник Похожие новости Нейтральная журналистика — как пища без соли! Страшный "Авангард" и ужасный "Буревестник" Гол в донбасские ворота в разгар ЧМ-2018

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