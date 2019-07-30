Гоголю и не снилось: Новый состав украинской Рады оказался "сочнее" вымышленных героев

На любопытную изюминку в обновленном составе Верховной рады обратил внимание политолог Армен Гаспарян. Он поделился наблюдениями в своем аккаунте Твиттера.

"Торохтий, Совгиря, Климпуш-Цинцадзе, Микиша, Мазурашу, Перебийнис, Пипа, Дунды, Мурдо... Это все избранные депутаты новой Рады. Не в том веке Гоголь написал "Вечера на хуторе". Нынешний созыв героев сочнее будет", - написал Гаспарян.

Его подписчики оценили прихотливость, как выразился бы тот самый Гоголь, политических перипетий.

"В роли Солохи по-прежнему Юлия Тимошенко", - констатировал @bad_mazafaka.

"- Пипа тебе Дунды - от Мурдо слышу", - по-своему трактовал фамилии новоиспеченных парламентариев @koncept_ru.

"Больше похоже на уголовную сходку", - удивился @ivanenkovasvetl.

"По-любому кастинг был на самое "патриотическое" фамилие) Я пока перечислил их, грозу вызвал", - посмеялся комментатор @orenb777.