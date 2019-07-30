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Гоголю и не снилось: Новый состав украинской Рады оказался "сочнее" вымышленных героев
30 июля 2019, 22:54 • 72 • В мире
Новый состав украинской Верховной рады поразил пользователей фамилиями парламентариев. В Сети отмечают, что такое разнообразие Гоголю и не снилось - в жизни есть те, кто много "сочнее" вымышленных героев.
На любопытную изюминку в обновленном составе Верховной рады обратил внимание политолог Армен Гаспарян. Он поделился наблюдениями в своем аккаунте Твиттера.
"Торохтий, Совгиря, Климпуш-Цинцадзе, Микиша, Мазурашу, Перебийнис, Пипа, Дунды, Мурдо... Это все избранные депутаты новой Рады. Не в том веке Гоголь написал "Вечера на хуторе". Нынешний созыв героев сочнее будет", - написал Гаспарян.
Его подписчики оценили прихотливость, как выразился бы тот самый Гоголь, политических перипетий.
"В роли Солохи по-прежнему Юлия Тимошенко", - констатировал @bad_mazafaka.
"- Пипа тебе Дунды - от Мурдо слышу", - по-своему трактовал фамилии новоиспеченных парламентариев @koncept_ru.
"Больше похоже на уголовную сходку", - удивился @ivanenkovasvetl.
"По-любому кастинг был на самое "патриотическое" фамилие) Я пока перечислил их, грозу вызвал", - посмеялся комментатор @orenb777.
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