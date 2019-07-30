Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказалась участвовать в конференции по Венесуэле без венесуэльцев
«Скрытое противодействие Трампу»: почему в конгрессе США хотят ввести новые санк...
В телеэфире у Соловьева показали матерное обращение к Зеленскому. Видео
Пушков отреагировал на идею Киева создать русскоязычный телеканал
Главная / В мире

Гоголю и не снилось: Новый состав украинской Рады оказался "сочнее" вымышленных героев

30 июля 2019, 22:54  •  72 • В мире
Новый состав украинской Верховной рады поразил пользователей фамилиями парламентариев. В Сети отмечают, что такое разнообразие Гоголю и не снилось - в жизни есть те, кто много "сочнее" вымышленных героев.
На любопытную изюминку в обновленном составе Верховной рады обратил внимание политолог Армен Гаспарян. Он поделился наблюдениями в своем аккаунте Твиттера.
"Торохтий, Совгиря, Климпуш-Цинцадзе, Микиша, Мазурашу, Перебийнис, Пипа, Дунды, Мурдо... Это все избранные депутаты новой Рады. Не в том веке Гоголь написал "Вечера на хуторе". Нынешний созыв героев сочнее будет", - написал Гаспарян.
Его подписчики оценили прихотливость, как выразился бы тот самый Гоголь, политических перипетий.
"В роли Солохи по-прежнему Юлия Тимошенко", - констатировал @bad_mazafaka.
"- Пипа тебе Дунды - от Мурдо слышу", - по-своему трактовал фамилии новоиспеченных парламентариев @koncept_ru.
"Больше похоже на уголовную сходку", - удивился @ivanenkovasvetl.
"По-любому кастинг был на самое "патриотическое" фамилие) Я пока перечислил их, грозу вызвал", - посмеялся комментатор @orenb777.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
30 июля 2019, 09:54
Год скрывали ошибку с останками в Забайкалье: В Японии признались, что вывезли из России не своих - NHK
30 июля 2019, 19:39
Американцы решили ввести слона в оружейную лавку
30 июля 2019, 03:24
"Лично требовал незаконных судебных решений": На Порошенко открыто новое уголовное дело - СМИ
30 июля 2019, 22:39
«Скрытое противодействие Трампу»: почему в конгрессе США хотят ввести новые санкции против России
30 июля 2019, 22:54
"Молчание народа выльется в трагедию": В украинском лагере детей учит наставник в форме с нашивками эсэсовца
30 июля 2019, 22:54
"Он двигался и исчез": Аномальная жара подняла чудовище из глубин Лох-Несса
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 июля 2019, 06:39
Передовые С-350 познакомят НАТО с горькой реальностью. Что для Турции обёртка, то для...
30 июля 2019, 06:39
"Стыдно возвращаться в заваленный мусором город": Украинский политолог срав...
30 июля 2019, 03:24
"Хочу, как в Германии": Стенающим о "беспределе полиции" напомнил...
30 июля 2019, 16:24
"Готов работать хоть с сатаной": Полицейский из Подмосковья сдал русских си...
30 июля 2019, 00:09
Израиль подкупил польского генерала, чтобы выкрасть русский МиГ-29 - источник
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2019, 11:39
"А что же это вы так быстро?" Журналист задал сбежавшему в Израиль соратнику Порошенко неудобный вопрос
24 июля 2019, 10:54
"Победа человека, пообещавшего развал страны": Захарова тонко намекнула на странный выбор в Верховную раду
28 июля 2019, 05:54
В ФБР не рискнули оспорить разоблачение по черным ящикам МН17: "Комментариев нет"
27 июля 2019, 03:54
Американский "убийца субмарин" пошёл на хитрость при приближении к базе ВМФ России в САР
27 июля 2019, 10:24
МИД России одним вопросом поставил на место немецких дипломатов, "обеспокоенных выборами"
27 июля 2019, 21:39
Это не народ
26 июля 2019, 21:24
"Как наказать Россию за MH17": Российский дипломат ответил украинскому послу неудобными вопросами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.