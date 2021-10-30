Гоголь сошел с ума и умер из-за русского языка - языкобесие на Украине не утихает

Забавно слышать от полоумных бывших депутатов, что Гоголь был украинцем и помер от того, что сошел с ума из-за русского языка. Притязания на русские имперские земли - это, конечно, стоит отдельного разговора, но вот ситуацию с Гоголем стоит обсудить.Даже обратившись к википедии, можно убедиться, что Гоголь был русским писателем, великим. То, что он родился в Полтавской губернии, не делает его украинцем, но как бы у Украины свои представления о прекрасном.Новый спич об украинизации пошел от бывшей депутатши Рады Ирины Фарион. Она сказала, что Гоголь - это самая трагичная личность в ИХ культуре. Дескать, думал он по-украински, а писал по-русски, от того и сошел с ума да помер, потому что был конфликт между формой и содержанием.Просто ЧТО?Хотя это еще не все. Фарион признала, что Гоголь раздражал ее в школе на генетическом уровне, так как она совершенно не понимала, почему украинец пишет на русском.И вот когда такие мнения появляются в публичном пространстве, за головы обычных людей становится страшно. Потому что такие, как Фарион, неадекватны, но каким-то образом умеют убедить в своей правоте неподготовленные и обнаженные умы.