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Гоголь сошел с ума и умер из-за русского языка - языкобесие на Украине не утихает

30 октября 2021, 20:45  •  196 • Украина
Забавно слышать от полоумных бывших депутатов, что Гоголь был украинцем и помер от того, что сошел с ума из-за русского языка. Притязания на русские имперские земли - это, конечно, стоит отдельного разговора, но вот ситуацию с Гоголем стоит обсудить.

Даже обратившись к википедии, можно убедиться, что Гоголь был русским писателем, великим. То, что он родился в Полтавской губернии, не делает его украинцем, но как бы у Украины свои представления о прекрасном.

Новый спич об украинизации пошел от бывшей депутатши Рады Ирины Фарион. Она сказала, что Гоголь - это самая трагичная личность в ИХ культуре. Дескать, думал он по-украински, а писал по-русски, от того и сошел с ума да помер, потому что был конфликт между формой и содержанием.

Просто ЧТО?

Хотя это еще не все. Фарион признала, что Гоголь раздражал ее в школе на генетическом уровне, так как она совершенно не понимала, почему украинец пишет на русском.

И вот когда такие мнения появляются в публичном пространстве, за головы обычных людей становится страшно. Потому что такие, как Фарион, неадекватны, но каким-то образом умеют убедить в своей правоте неподготовленные и обнаженные умы.

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