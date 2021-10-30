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Гоголь сошел с ума и умер из-за русского языка - языкобесие на Украине не утихает
30 октября 2021, 20:45 • 196 • Украина
Даже обратившись к википедии, можно убедиться, что Гоголь был русским писателем, великим. То, что он родился в Полтавской губернии, не делает его украинцем, но как бы у Украины свои представления о прекрасном.
Просто ЧТО?
Хотя это еще не все. Фарион признала, что Гоголь раздражал ее в школе на генетическом уровне, так как она совершенно не понимала, почему украинец пишет на русском.
И вот когда такие мнения появляются в публичном пространстве, за головы обычных людей становится страшно. Потому что такие, как Фарион, неадекватны, но каким-то образом умеют убедить в своей правоте неподготовленные и обнаженные умы.
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