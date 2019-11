Гоген как педофил и истребители культуры • 115 • Аналитика © РИА Новости / Княжинский История такая: в лондонской Национальной галерее идет выставка "Портреты Гогена", и в подписях к картинам организаторы внесли уточнения. По этим подписям получается, что художник, уехавший в 1891 году подальше от европейской цивилизации на Таити, — это педофил, а также расист, многоженец и прочее. Это поразительное культурологическое открытие лучше всего описано в грозно-поучительной статье в The New York Times, которая вышла у нас в русском переводе. Основная часть обвинительного акта — в том, что Гоген вступил в "связь с 13- или 14-летней таитянской девочкой". Это вчера, объясняют нам, вы могли сказать, что речь — об официальном возрасте вступления в брак и возрасте деторождения на тогдашнем Таити. А сегодня — сегодня все изменилось. Сегодня вы ничего не можете. Джульетта и королевские браки Разговор этот только начинается, и в нем есть два ключевых пункта — насчет педофилии и насчет того, что такое культура, зачем она нужна и кому мешает. То, что людей прошлых эпох нельзя судить по законам эпохи сегодняшней — это нужно объяснять даже не в университете, это средняя школа. Иначе будет то, что и происходит сегодня, прежде всего, с англичанами и американцами, но и до нас незаметно дотягивается. © Фото : Verona Produzione 1968 Кадр из фильма "Ромео и Джульетта" итальянского режиссера Франко Дзефирелли Насчет англичан: как быть с Шекспиром, точнее — с его Джульеттой, по тексту — "ей нет еще четырнадцати лет"? А если говорить не о литературе, а о реальной жизни, то Мария-Антуанетта вступила в брак с будущим Людовиком ХVI в возрасте 14 лет, жених был на год старше (нужны подробности — читайте великолепную биографию королевы авторства Стефана Цвейга). Обнуляемся? На Западе явно происходит попытка ползучей революции, а революция — это уничтожение культуры, подрыв привычных представлений людей о добре и красоте, чтобы все с нуля. Главный принцип сегодняшних революционеров — создать как можно больше зон, закрытых для дискуссий. О чем тут говорить, это же педофилия! Это же де-е-е-ти! Здесь поработали хорошие психологи: считается, что при вопле о "детях" у человека отключается функция рационального мышления, а включается звериный инстинкт. 1 из 5 Поль Гоген, "Когда свадьба?" 1892 год. Принадлежала семейству Рудольфа Штехлина, экспонировалась в художественном музее Базеля. В 2015 году картина была продана музейному ведомству Катара за 300 миллионов долларов. © Фото : Поль Гоген 2 из 5 Поль Гоген, "Таитянки". 1891 год. Коллекция музея д'Орсе, Париж. © Поль Гоген, 1891 3 из 5 Поль Гоген, "Две таитянки". 1899 год. Коллекция музея Метрополитен, Нью-Йорк. © Фото : Courtesy National Gallery of Art 4 из 5 Посетительница у картины Поля Гогена "Сбор плодов" на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва. © РИА Новости / Владимир Вяткин 5 из 5 Поль Гоген, "Таитяне в комнате". 1896 год. Коллекция Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва. © РИА Новости / Княжинский 1 из 5 Поль Гоген, "Когда свадьба?" 1892 год. Принадлежала семейству Рудольфа Штехлина, экспонировалась в художественном музее Базеля. В 2015 году картина была продана музейному ведомству Катара за 300 миллионов долларов. © Фото : Поль Гоген 2 из 5 Поль Гоген, "Таитянки". 1891 год. Коллекция музея д'Орсе, Париж. © Поль Гоген, 1891 3 из 5 Поль Гоген, "Две таитянки". 1899 год. Коллекция музея Метрополитен, Нью-Йорк. © Фото : Courtesy National Gallery of Art 4 из 5 Посетительница у картины Поля Гогена "Сбор плодов" на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва. © РИА Новости / Владимир Вяткин 5 из 5 Поль Гоген, "Таитяне в комнате". 1896 год. Коллекция Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва. © РИА Новости / Княжинский Загадка "почему педофилия?" решается просто. Здесь у нас тезис неофеминисток (тех, кто стремится полностью разрушить отношения между мужчиной и женщиной) — педофилия свойственна мужчинам (что далеко не так), и их нельзя допускать до детей. И даже спорить на эту тему нельзя — какой там Гоген с Шекспиром, это же культура, наследие человечества, а мы-то строим новый мир. Строят его также ненавистники обнаженного тела с его красотой и любви и секса как вечной темы всякого искусства и культуры. Причем делают это не в первый в истории раз. Европейский и исламский пуританизм Тем же занимались пуритане, залившие кровью Европу в основном в 16-м веке. Нам-то сегодня жалко побитых католиками пуритан — жертв Варфоломеевской ночи в Париже, и мало кому жалко тысяч католиков, убитых пуританами. А еще — англичан, которые мучились под властью революционеров-пуритан при Оливере Кромвеле в середине 17-го века, пока Англия не собралась с силами и не выбросила этих сторонников строгого и праведного образа жизни через море — в Америку. Гастроли Зеленского по Прибалтике: пока одни убытки Но эта волна войн и насилия была результатом тотального кризиса европейской цивилизации, зревшего долго: сто лет войны между Англией и Францией, чума, выкосившая треть населения, моральный упадок католичества и раскол христианства… От развала спас прилив великой культуры и век Просвещения. А где в мировой истории был аналогичный случай? Вот, к примеру, книга Фредерика Старра "Утерянное Просвещение". Это о Багдадском халифате, примерно с 9-го по 13-й век создавшего великую культуру и великую науку, затем полностью перекочевавшую в Европу (та начала добавлять к ней стоимость в лучшем случае в 16-м веке). Халифат был свободным обществом, где, в том числе, дискутировали люди разных религий. Но тут случилась неприятность в лице вторжения Орды и веков последовавшего развала и упадка. И примерно в 18-м веке родился "исламский пуританизм", который называют по-разному — салафизмом, ваххабизмом. Ключевая идеология его — строить общество сначала, сделать его строгим и правильным. Нам эта идеология известна по реальной практике ИГ*, когда террористическая группировка временно оккупировала территории Сирии и Ирака. 1 из 4 Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. Пальмира при поддержке ВКС России была взята войсками Сирийской Арабской Республики. © РИА Новости / Михаил Алаеддин 2 из 4 Разрушенный храм Баалшамина в исторической части Пальмиры. 2016 год © РИА Новости / Михаил Воскресенский 3 из 4 Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. Пальмира при поддержке ВКС России была взята войсками Сирийской Арабской Республики. © РИА Новости / Михаил Алаеддин 4 из 4 Храм Баалшамина в Пальмире. 2010 год CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Temple of Baal-Shamin in Palmyra, Syria 1 из 4 Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. Пальмира при поддержке ВКС России была взята войсками Сирийской Арабской Республики. © РИА Новости / Михаил Алаеддин Какое оружие Россия продаёт в США? 2 из 4 Разрушенный храм Баалшамина в исторической части Пальмиры. 2016 год © РИА Новости / Михаил Воскресенский 3 из 4 Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. Пальмира при поддержке ВКС России была взята войсками Сирийской Арабской Республики. © РИА Новости / Михаил Алаеддин 4 из 4 Храм Баалшамина в Пальмире. 2010 год CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Temple of Baal-Shamin in Palmyra, Syria Посмотрите, в каких отношениях находятся революционеры западные и восточные на территориях Америки и Европы: в самых близких. В частности, в Европе, усилиями либерал-революционеров, активизировалось движение "против исламофобии", означающее, что революционных радикалов-пришельцев-беженцев нельзя даже критиковать: опять, как в случае с "педофилией", возникает зона, запретная для обсуждения. То есть уничтожают существующее общество не одно революционное движение, а сразу два. Причем стараются сделать это в мировом масштабе. В эпоху Поля Гогена миров, по крайней мере, было несколько, можно было покинуть один из них и переселиться в другой — хоть на Таити. *Террористическая организация, запрещенная в России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





115 Источник Похожие новости Польша 20 лет в НАТО Встреча Путина и Трампа была бы бесполезной. Почему? Удар в сердце майдана Русский глобальный проект и восстановление русской империи МВФ напрасно волновался! Как Россия потратит резервы Демографическая катастрофа. Есть ли шанс спасти Россию от вымирания? Новости партнеров