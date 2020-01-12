Годовщина Вильнюса-1991: советских офицеров сажали за ошибки Горбачева и компании • 74 • Аналитика

В ночь с 12 на 13 января 1991 года в центр Вильнюса были введены личный состав и бронетехника Советской Армии и спецназовцы группы «Альфа». Произошел штурм Вильнюсской телебашни, во время которого погибли 13 человек.



Литва взяла четкий курс на выход из СССР еще в самом начале 1990 года. В ночь на 11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской ССР провозгласил Литву независимым государством. Москва тогда суверенитет Литвы не признала, но националистические силы уже чувствовали себя в республике очень уверенно. Советское правительство пыталось противостоять отделению республики, но делало это очень вяло и неохотно.







В начале января 1991 года в Вильнюс прибыли спецназовцы КГБ СССР из группы «Альфа». И практически одновременно 7 января 1991 года кабинет министров Литовской ССР приступил к «либерализации цен». Стоимость базовых продуктов питания сразу же возросла более чем в три раза.



На следующий день в Литву перебросили части Псковской воздушно-десантной дивизии, а 10 января сам Михаил Горбачев потребовал восстановления действия Советской Конституции на территории Литовской ССР и отмены принятых Верховным Советом Литвы антисоветских актов.



Несмотря на свою активность, националистические силы Литвы поначалу не оказали серьезного сопротивления советским военным. По крайней мере, в час ночи 12 января советские десантники без особых проблем заняли здание, в котором размещался Департамент охраны края – литовская силовая структура, неподконтрольная Москве.



В ночь на 13 января в центр Вильнюса выдвинулись две колонны бронетехники 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а также бойцы группы «Альфа». Одна колонна направилась к зданию Верховного Совета Литвы, у которого собрались тысячи литовцев, а другая – к телевизионной башне, где также наблюдалось скопление людей.





Сначала 10 танков расчистили заграждения из автомобилей, пригнанных "защитниками" телебашни, а затем бойцы спецподразделения «Альфа» взяли здание телецентра штурмом. В 2 часа 10 минут диктор телевидения Литвы в прямом эфире сообщил о том, что телецентр захвачен советскими военными. Одновременно по радио Вильнюса прошло сообщение о начале СССР агрессии против суверенной Литвы.



Во время осады телебашни погибли 14 человек (по версии прокуратуры Литвы – 15 человек), 140 человек получили ранения. Среди погибших, кстати, был и лейтенант В.В. Шатских, служивший в группе «Альфа».



К 5 часам утра советские войска отошли от зданий Верховного Совета Литвы и телецентра. Приказ об отводе войск якобы отдал сам Михаил Горбачев. Однако никто из высших должностных лиц Советского Союза так и не взял на себя ответственность за штурм телецентра. Сам Горбачев не раз заявлял, что ничего не знал о вводе войск в центр Вильнюса.



Расследование всех обстоятельств событий 12-13 января 1991 года началось практически сразу же после окончательного отделения Литвы от Советского Союза. В ноябре 1996 года в Вильнюсе начался процесс по делу «О государственном перевороте 13 января 1991 года». На скамье подсудимых оказались высшие партийные чиновники Компартии Литовской ССР на платформе КПСС. Первый секретарь ЦК КПЛ Миколас Бурокявичюс был приговорен к 12 годам лишения свободы, заведующий отделом идеологии Юозас Ермалавичюс - к 8 годам, еще 4 человека получили сроки от 3 до 6 лет лишения свободы.



Однако литовским властям очень хотелось привлечь к ответственности и военнослужащих, участвовавших в штурме телецентра. Многие из них к тому времени уже имели российское гражданство. В 2010 году обвинения в их адрес были переквалифицированы на обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях. В 2011 году в Австрии был задержан бывший командир группы «Альфа» полковник Михаил Головатов, однако его тут же отпустили вопреки протестам литовских властей.



Тем не менее, спекуляции на теме штурма телецентра продолжаются. 27 января 2016 года окружной суд Вильнюса начал рассмотрение дела о штурме телецентра. Обвиняемыми признали 65 человек, из которых на скамью подсудимых попали лишь двое - граждане России Юрий Мель (командовал танком) и Геннадий Иванов (был начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-ой мотострелковой дивизии), оба – офицеры, которым не посчастливилось попасть в руки литовских властей уже спустя многие годы после тех событий.



27 марта 2019 года Вильнюсский суд приговорил заочно полковника в отставке Михаила Головатова к 12 годам лишения свободы. Два «реальных» обвиняемых, которых удалось арестовать литовской полиции, получили 7 лет лишения свободы – Юрий Мель и 4 года лишения свободы – Геннадий Иванов.







Осенью 2019 года Юрий Мель сделал заявление об угрозе его жизни - по словам Меля, в литовской тюрьме его держат не с политическими заключенными, а с обычными уголовниками - убийцами, наркоторговцами, грабителями, и в таких условиях он не может чувствовать себя в безопасности.



Россия, конечно, высказала протест литовской стороне, но дальше формальных заявлений дело не пошло. Между тем, российские офицеры остаются в литовской тюрьме, став банальными «стрелочниками», отвечающими за деяния сильных мира сего, а тот же Михаил Сергеевич Горбачев продолжает спокойно разъезжать по всем странам мира, не опасаясь задержаний и уголовных дел. В ночь с 12 на 13 января 1991 года в центр Вильнюса были введены личный состав и бронетехника Советской Армии и спецназовцы группы «Альфа». Произошел штурм Вильнюсской телебашни, во время которого погибли 13 человек.Литва взяла четкий курс на выход из СССР еще в самом начале 1990 года. В ночь на 11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской ССР провозгласил Литву независимым государством. Москва тогда суверенитет Литвы не признала, но националистические силы уже чувствовали себя в республике очень уверенно. Советское правительство пыталось противостоять отделению республики, но делало это очень вяло и неохотно.В начале января 1991 года в Вильнюс прибыли спецназовцы КГБ СССР из группы «Альфа». И практически одновременно 7 января 1991 года кабинет министров Литовской ССР приступил к «либерализации цен». Стоимость базовых продуктов питания сразу же возросла более чем в три раза.На следующий день в Литву перебросили части Псковской воздушно-десантной дивизии, а 10 января сам Михаил Горбачев потребовал восстановления действия Советской Конституции на территории Литовской ССР и отмены принятых Верховным Советом Литвы антисоветских актов.Несмотря на свою активность, националистические силы Литвы поначалу не оказали серьезного сопротивления советским военным. По крайней мере, в час ночи 12 января советские десантники без особых проблем заняли здание, в котором размещался Департамент охраны края – литовская силовая структура, неподконтрольная Москве.В ночь на 13 января в центр Вильнюса выдвинулись две колонны бронетехники 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а также бойцы группы «Альфа». Одна колонна направилась к зданию Верховного Совета Литвы, у которого собрались тысячи литовцев, а другая – к телевизионной башне, где также наблюдалось скопление людей.Сначала 10 танков расчистили заграждения из автомобилей, пригнанных "защитниками" телебашни, а затем бойцы спецподразделения «Альфа» взяли здание телецентра штурмом. В 2 часа 10 минут диктор телевидения Литвы в прямом эфире сообщил о том, что телецентр захвачен советскими военными. Одновременно по радио Вильнюса прошло сообщение о начале СССР агрессии против суверенной Литвы.Во время осады телебашни погибли 14 человек (по версии прокуратуры Литвы – 15 человек), 140 человек получили ранения. Среди погибших, кстати, был и лейтенант В.В. Шатских, служивший в группе «Альфа».К 5 часам утра советские войска отошли от зданий Верховного Совета Литвы и телецентра. Приказ об отводе войск якобы отдал сам Михаил Горбачев. Однако никто из высших должностных лиц Советского Союза так и не взял на себя ответственность за штурм телецентра. Сам Горбачев не раз заявлял, что ничего не знал о вводе войск в центр Вильнюса.Расследование всех обстоятельств событий 12-13 января 1991 года началось практически сразу же после окончательного отделения Литвы от Советского Союза. В ноябре 1996 года в Вильнюсе начался процесс по делу «О государственном перевороте 13 января 1991 года». На скамье подсудимых оказались высшие партийные чиновники Компартии Литовской ССР на платформе КПСС. Первый секретарь ЦК КПЛ Миколас Бурокявичюс был приговорен к 12 годам лишения свободы, заведующий отделом идеологии Юозас Ермалавичюс - к 8 годам, еще 4 человека получили сроки от 3 до 6 лет лишения свободы.Однако литовским властям очень хотелось привлечь к ответственности и военнослужащих, участвовавших в штурме телецентра. Многие из них к тому времени уже имели российское гражданство. В 2010 году обвинения в их адрес были переквалифицированы на обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях. В 2011 году в Австрии был задержан бывший командир группы «Альфа» полковник Михаил Головатов, однако его тут же отпустили вопреки протестам литовских властей.Тем не менее, спекуляции на теме штурма телецентра продолжаются. 27 января 2016 года окружной суд Вильнюса начал рассмотрение дела о штурме телецентра. Обвиняемыми признали 65 человек, из которых на скамью подсудимых попали лишь двое - граждане России Юрий Мель (командовал танком) и Геннадий Иванов (был начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-ой мотострелковой дивизии), оба – офицеры, которым не посчастливилось попасть в руки литовских властей уже спустя многие годы после тех событий.27 марта 2019 года Вильнюсский суд приговорил заочно полковника в отставке Михаила Головатова к 12 годам лишения свободы. Два «реальных» обвиняемых, которых удалось арестовать литовской полиции, получили 7 лет лишения свободы – Юрий Мель и 4 года лишения свободы – Геннадий Иванов.Осенью 2019 года Юрий Мель сделал заявление об угрозе его жизни - по словам Меля, в литовской тюрьме его держат не с политическими заключенными, а с обычными уголовниками - убийцами, наркоторговцами, грабителями, и в таких условиях он не может чувствовать себя в безопасности.Россия, конечно, высказала протест литовской стороне, но дальше формальных заявлений дело не пошло. Между тем, российские офицеры остаются в литовской тюрьме, став банальными «стрелочниками», отвечающими за деяния сильных мира сего, а тот же Михаил Сергеевич Горбачев продолжает спокойно разъезжать по всем странам мира, не опасаясь задержаний и уголовных дел. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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