Годовщина убийства Захарченко: что изменилось в республике? • 6 • Аналитика Горькая правда

В отличие от обывателей, люди, волею судьбы внесенные в анналы истории, не имеют права на забвение по завету древних, призывавших нас о мертвых говорить либо хорошо, либо ничего. Тем более, что у Александра Захарченко было достаточно придворных борзописцев, которые вскоре после его гибели принялись писать прочувствованные, но не слишком достоверные книги, в которых отправили усопшего воевать в Чечне и Боснии, причислили его к первым умам человечества, воспели его таланты правителя и полководца.









Абстрагируясь от личных качеств покойного главы ДНР, приходится признать, что мы очень немногое можем сказать о его действиях в качестве первого лица республики. Во-первых, хотя бы потому, что свой пост Александр Захарченко занял достаточно неожиданно и без соответствующей подготовки. Кроме того, в связи с рядом политических и экономических нюансов и общей атмосферой секретности, которая, к сожалению, никуда не делась и сегодня, имеющихся данных недостаточно для того, чтобы дать адекватную оценку деятельности Захарченко к и его аппарата.



Тем не менее, многочисленные факты, всплывшие после убийства главы, в свою очередь, подтвердившие прежние слухи и догадки; заявления и оговорки представителей нового правительства ДНР и его политических соперников, дают возможность понять, что во время правления покойного главы в республике процветали коррупция, популизм и сношения с украинской стороной, приобретавшей в ДНР уголь и продукцию металлургической отрасли.



Выше знамя!

Сегодня уже не имеет никакого значения, насколько покойный глава был вовлечен в нелицеприятные процессы, протекавшие в республике. Важнее тот факт, что он не мог не знать о происходящем. Равно как и его подчиненные, 90% которых сегодня занимает в ДНР руководящие посты.



К сожалению, вопреки обещаниям долгожданный «разбор полетов» так и не произошел; по сути, никто не понес наказания. Ни громких судебных процессов, ни возвращения экспроприированного имущества, ни реформ и новаторских механизмов работы – новые власти ограничились тем, что обвинили во всех смертных грехах Тимофеева – «Ташкента» и на этом успокоились. Виновных в неурожае прошлого года, подорожании ГСМ и т. д. судить не стали. Все прежние грехи были списаны – по крайней мере, широкая общественность о подобных случаях ничего не знает.



Обещания Александра Захарченко, такие как производство собственных автобусов и оружия, в том числе смертоносных РСЗО и снайперских винтовок, запуск «Стирола» и т. д. то ли окончательно похоронили, то ли (как недавно утверждал глава «Минсдоха» Евгений Лавренов) они изначально не стоили выеденного яйца. «Отжатое» имущество если и вернули, то без лишней помпы – те же рынки владельцам возвращать не стали.



Но самое печальное, правительство ДНР высоко подняло флаг, переданный предшественниками, и окончательно избавилось от элементов прозрачности в своей работе, вместо этого снабдив население щедрыми ломтями «светлого будущего».



Жить стало лучше…

Говоря проще, если при Александре Захарченко республика хотя бы минимально отчитывалась перед общественностью, публикуя тексты законопроектов, экономические показатели и статистические данные, теперь подобная информация отсутствует полностью. Очень примечательно, как власти ДНР обошли острый вопрос показателей урожайности зерновых в этом году, опубликовав заметку, согласно которой хлеба «собрали 112% от плана». А каким был этот план, много это или мало – пускай жители догадываются сами. И так во всем…



Зато градус оптимизма зашкаливает: то ДНР собирается экспортировать в Крым молокопродукты, то грозятся завалить Россию станками и металлопрокатом. Приступы пугающего оптимизма следуют один за другим, так что порой невольно сравниваешь эти Потемкинские деревни с происходящим по ту сторону линии разграничения. Признаться, сходство присутствует.



Печально, но факт

Несмотря на весь ужас убийства Александра Захарченко, последующая смена власти внушала некоторые надежды на то, что налаженные схемы незаконного обогащения будут разрушены, а новоназначенные чиновники будут жить и работать скромнее, как говорится, в страхе Божьем. Что в ДНР учтут негативный опыт и исправят системные ошибки предшественников.



Печально, но спустя год каких-либо концептуальных сдвигов не видно. Даже если положительные сдвиги произошли, власти в ДНР не спешат делиться успехами с населением. В итоге, складывается впечатление, что правительство Пушилина, унаследовав ошибки и заблуждения прежней власти, добавило к ним букет собственных наработок.





И эта планида, на фоне внезапной и кровавой смены лидеров, произошедшей всего год назад, вызывает недоумение: то ли власти в ДНР просто не в состоянии что-либо изменить и выполняют функции свадебных генералов, то ли, благополучно пережив предыдущий кризис, свято уверовали в то, что они уж точно будут властвовать долго и благополучно. Вне зависимости от своих подвигов и свершений. В отличие от обывателей, люди, волею судьбы внесенные в анналы истории, не имеют права на забвение по завету древних, призывавших нас о мертвых говорить либо хорошо, либо ничего. Тем более, что у Александра Захарченко было достаточно придворных борзописцев, которые вскоре после его гибели принялись писать прочувствованные, но не слишком достоверные книги, в которых отправили усопшего воевать в Чечне и Боснии, причислили его к первым умам человечества, воспели его таланты правителя и полководца.Абстрагируясь от личных качеств покойного главы ДНР, приходится признать, что мы очень немногое можем сказать о его действиях в качестве первого лица республики. Во-первых, хотя бы потому, что свой пост Александр Захарченко занял достаточно неожиданно и без соответствующей подготовки. Кроме того, в связи с рядом политических и экономических нюансов и общей атмосферой секретности, которая, к сожалению, никуда не делась и сегодня, имеющихся данных недостаточно для того, чтобы дать адекватную оценку деятельности Захарченко к и его аппарата.Тем не менее, многочисленные факты, всплывшие после убийства главы, в свою очередь, подтвердившие прежние слухи и догадки; заявления и оговорки представителей нового правительства ДНР и его политических соперников, дают возможность понять, что во время правления покойного главы в республике процветали коррупция, популизм и сношения с украинской стороной, приобретавшей в ДНР уголь и продукцию металлургической отрасли.Сегодня уже не имеет никакого значения, насколько покойный глава был вовлечен в нелицеприятные процессы, протекавшие в республике. Важнее тот факт, что он не мог не знать о происходящем. Равно как и его подчиненные, 90% которых сегодня занимает в ДНР руководящие посты.К сожалению, вопреки обещаниям долгожданный «разбор полетов» так и не произошел; по сути, никто не понес наказания. Ни громких судебных процессов, ни возвращения экспроприированного имущества, ни реформ и новаторских механизмов работы – новые власти ограничились тем, что обвинили во всех смертных грехах Тимофеева – «Ташкента» и на этом успокоились. Виновных в неурожае прошлого года, подорожании ГСМ и т. д. судить не стали. Все прежние грехи были списаны – по крайней мере, широкая общественность о подобных случаях ничего не знает.Обещания Александра Захарченко, такие как производство собственных автобусов и оружия, в том числе смертоносных РСЗО и снайперских винтовок, запуск «Стирола» и т. д. то ли окончательно похоронили, то ли (как недавно утверждал глава «Минсдоха» Евгений Лавренов) они изначально не стоили выеденного яйца. «Отжатое» имущество если и вернули, то без лишней помпы – те же рынки владельцам возвращать не стали.Но самое печальное, правительство ДНР высоко подняло флаг, переданный предшественниками, и окончательно избавилось от элементов прозрачности в своей работе, вместо этого снабдив население щедрыми ломтями «светлого будущего».Говоря проще, если при Александре Захарченко республика хотя бы минимально отчитывалась перед общественностью, публикуя тексты законопроектов, экономические показатели и статистические данные, теперь подобная информация отсутствует полностью. Очень примечательно, как власти ДНР обошли острый вопрос показателей урожайности зерновых в этом году, опубликовав заметку, согласно которой хлеба «собрали 112% от плана». А каким был этот план, много это или мало – пускай жители догадываются сами. И так во всем…Зато градус оптимизма зашкаливает: то ДНР собирается экспортировать в Крым молокопродукты, то грозятся завалить Россию станками и металлопрокатом. Приступы пугающего оптимизма следуют один за другим, так что порой невольно сравниваешь эти Потемкинские деревни с происходящим по ту сторону линии разграничения. Признаться, сходство присутствует.Несмотря на весь ужас убийства Александра Захарченко, последующая смена власти внушала некоторые надежды на то, что налаженные схемы незаконного обогащения будут разрушены, а новоназначенные чиновники будут жить и работать скромнее, как говорится, в страхе Божьем. Что в ДНР учтут негативный опыт и исправят системные ошибки предшественников.Печально, но спустя год каких-либо концептуальных сдвигов не видно. Даже если положительные сдвиги произошли, власти в ДНР не спешат делиться успехами с населением. В итоге, складывается впечатление, что правительство Пушилина, унаследовав ошибки и заблуждения прежней власти, добавило к ним букет собственных наработок.И эта планида, на фоне внезапной и кровавой смены лидеров, произошедшей всего год назад, вызывает недоумение: то ли власти в ДНР просто не в состоянии что-либо изменить и выполняют функции свадебных генералов, то ли, благополучно пережив предыдущий кризис, свято уверовали в то, что они уж точно будут властвовать долго и благополучно. Вне зависимости от своих подвигов и свершений. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





6 Источник Похожие новости Записки Колорадского таракана. Высший пилотаж: России нет, не видно и санитаров… Бюджет с секретом. Зачем он России? Встречаем: гонка вооружений 2.0? Françafrique по-русски или стратегия России на постсоветском пространстве Норвегия и международные перевозчики сомневаются в Северном морском пути Пенсии тоже счёт любят Новости партнеров