Годовой доход в 600 тысяч рублей Голикова назвала маленьким: Вице-премьер высказалась о зарплатах

В интервью Владимиру Познеру на Первом канале Голикова назвала тему заработных плат в России сложной. В регионах этот показатель весьма сильно различается.

"Если мне память не изменяет, 47 с небольшим тысяч рублей - средняя зарплата по России, куда входит и Москва", – произнесла вице-премьер.

Она предложила умножить 47 тысяч на 12 месяцев. Получается 564 тысячи рублей.

"Это много? Это мало", - констатировала она.

Ранее Росстат сообщил, что номинальная средняя зарплата в стране равна 47 897 рублям. Такие данные были получены по итогам 2019 года. В первом квартале года нынешнего произошёл рост. Показатель увеличился до 48 390 рублей.

Курирующая социальный блок в правительстве Татьяна Голикова отметила, что в России очень мало граждан с "очень высокими зарплатами". Она сослалась на статистику того же Росстата: в прошлом году больше 100 тысяч рублей ежемесячно получали 7,1% жителей страны. Причём только 0,8% зарабатывают больше 250 тысяч.