Годное обучение: президент оценил подготовку управленцев в РФ

Главное качество для любого управленца — умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны и ее граждан. Об этом Владимир Путин заявил 20 августа во время встречи с выпускниками третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Эксперты в беседе с «Известиями» выразили уверенность, что эта сфера становится более эффективной и привлекательной для молодых людей за счет таких программ. Кроме того, они позволяют гражданам подняться по карьерной лестнице благодаря своему таланту. В целом прошедшая встреча получилась весьма насыщенной: разговор зашел о детях министра Антона Котякова, социальной деятельности Минфина, яхтенном туризме в Крыму и антироссийских санкциях. Более того, Владимир Путин принес свои извинения губернатору Оренбургской области за то, что «пристал с ножом к горлу».

Умение слышать людей

Программа подготовки специалистов на государственные должности регионального и федерального уровней реализуется с 2017 года. За это время в составе трех образовательных потоков обучение прошли 224 слушателя.

Встреча началась со слов поздравления Владимира Путина, который подчеркнул, что программа стала настоящей кузницей управленческих кадров. Ее участники востребованы практически на всех уровнях власти. Среди выпускников — руководители 29 регионов, пяти федеральных министров, заместители председателей Совфеда и Госдумы, а также мэры крупных городов, добавил президент. В качестве конкретных примеров можно привести Михаила Мурашко, который в 2020-м возглавил Министерство здравоохранения, а также министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

— Образовательная программа, которую вы прошли, уникальна, не имеет аналогов на самом деле, — заявил глава государства. — Уверен, вы и дальше будете постоянно учиться новому, будете развивать лучшие свои профессиональные качества, навыки и, конечно, человеческие качества. Именно без необходимых личных качеств на госслужбе во всяком случае делать нечего.

По словам президента, главное качество для любого управленца — умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны и ее граждан.

— И государственная служба, она и называется «служба», потому что это служение — в данном случае гражданам России, — сказал Владимир Путин.

Подобные программы выполняют важную функцию, поскольку они не только позволяют управленцам подняться по карьерной лестнице благодаря своему таланту, а не как принято говорить «по блату», но и, по сути, внедряют на государственной службе и в регионах современные методики управления: горизонтальные, прозрачные, открытые, отметила в беседе с «Известиями» директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

— Соответственно, занимая новую должность, эти люди будут подбирать команду по тем же принципам. Вторая важная задача — это популяризация концепции непрерывного обучения, когда состоявшиеся профессионалы, несмотря на заслуги, продолжают прокачивать свои компетенции, учатся работать на другом более высоком уровне, — пояснила она.

С помощью таких программ государственное управление становится более эффективным и привлекательным для талантливой креативной молодежи, уверен депутат Госдумы Виктор Зубарев. По его мнению, когда люди видят, что система открыта, то к ней автоматически растет доверие. Более того, опытные управленцы из других областей помогают взглянуть на работу государственных органов по-новому, искоренить бюрократию, оптимизировать процессы и внести новые смыслы, реализовать свежие идеи, рассказал «Известиям» парламентарий.

Разбор примеров

После завершения вступительной речи президента слово перешло к участникам мероприятия. Так, Антон Котяков решил доложить президенту о серьезном подходе к решению демографических проблем в стране.

— Я работал в Министерстве финансов, у меня было двое достаточно взрослых детей. На сегодняшний день у меня детей уже трое, и я работаю министром труда и социальной защиты. И основной мой на сегодняшний день «национальный проект» — это национальный проект «Демография», — рассказал глава ведомства.

Затем министр всё же вернулся к основной теме мероприятия, доложив о пользе участия в программе, которое ему позволило «посмотреть в будущее, изучить современные технологии». В частности, в июле благодаря современным цифровым решениям властям удалось в течение нескольких дней начислять миллионы выплат гражданам России без какого-либо сбора дополнительных справок или заявлений, подчеркнул он. Сейчас Минтруд и вовсе обсуждает создание «социального казначейства» как единую технологическую платформу для простого оказания мер социальной поддержки на всех уровнях государственной власти, добавил он.

Между тем президент поинтересовался у главы ведомства направлением, которым он занимался на прошлой должности в Минфине. Антон Котяков курировал социальную сферу и весь административно-хозяйственный блок.

— Вот видите, Минфин все критикуют обычно за то, что они слишком прижимистые и не уделяют необходимого внимания социальным вопросам, — отреагировал Владимир Путин. — Ваш пример подтверждает, что всё это совсем не так, а наоборот, Минфин не только кадры готовит, он занимается вопросами социальной политики, социального развития, но и из своих рядов еще выдвигает людей, которые напрямую профессионально начинают заниматься именно социальной сферой. Это очень здорово.

Не упустил своей возможности похвалить программу и глава Оренбургской области Денис Паслер. Однако дать четкий ответ на вопрос президента о том, какие практические знания или наработки он планирует применить у себя в регионе, оказалось для губернатора весьма сложным испытанием.

— Вы извините, что я к вам так пристал, что называется, «с ножом к горлу», потому что я хочу понять, насколько обучение, которое вы проходите, прошли, связано с жизнью, насколько оно актуально для того, чтобы люди, получив определенные навыки и знания, могли применять их там, где они сейчас начинают работать, — сказал Владимир Путин, по всей видимости поняв, что загнал собеседника в угол.

Президент пояснил, что сама по себе теория важна, но без практики она мертва.

— Нужно всегда чувствовать, что можно использовать, а те, кто вам преподает, должны выстраивать свою работу таким образом, чтобы нацеливать вас на достижение конкретных результатов в работе. Мы еще поговорим с вашими организаторами, — закончил президент диалог словами, которые, возможно, вызвали легкую тревогу у Дениса Паслера.

Одним из выступающих стала и заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, занимающаяся развитием яхтенного туризма в России. Владимир Путин выразил уверенность в том, что на полуострове должен активно развиваться этот вид деятельности, и заявил о важности создания условий для привлечения инвестиций в регион. При этом он признал, что ограничения со стороны западных стран и антироссийские санкции «создают определенные препятствия и препоны». Тем не менее даже эти проблемы решаемы. «Было бы желание, мы любые сложности преодолеем», — подытожил Владимир Путин.