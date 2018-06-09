Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Китай изнутри. "Управлять народом легко, если тщательно соблюдать ритуал"
Стоп, а про Сенцова никто ничего не говорил
«Несвоевременные награды»: в правительстве Украины призвали «Нафтогаз» пересмотр...
Выборы как средство информационной войны
Главная / Карикатуры

Годен!

09 июня 2018, 15:54  •  81 • Карикатуры

Министерство обороны предложило внести поправки в положение о призыве. Так, появятся две категории призывников: в первую войдут новобранцы в запасе без воинских званий, во вторую — не числящиеся в запасе молодые люди с воинскими званиями.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

81
Источник
Похожие новости
06 июня 2018, 16:24
Взяли на мушку
07 июня 2018, 15:09
Мечтать не вредно
05 июня 2018, 17:39
Санкции для своих

09 июня 2018, 15:54
Годен!
06 июня 2018, 16:24
Разбазариватель казенных мостов
04 июня 2018, 15:39
На темной стороне
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
09 июня 2018, 04:09
Военный эксперт: «С-400 – не существует, Армату никто не видел» (Руслан Осташко)
09 июня 2018, 07:09
«Пусть миротворцы ООН стоят между нашими окопами»: Захарченко — о войне, украинских о...
09 июня 2018, 10:39
Когда «ответка» не работает
09 июня 2018, 00:39
«У Киева нет сил им противостоять»: почему украинские власти заговорили о «донбасском...
09 июня 2018, 00:40
Крымский козырь: почему итальянские политики заговорили об отмене антироссийских санк...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 июня 2018, 22:09
«Оставляем за собой право открыть огонь»
06 июня 2018, 23:54
«Политический акт»: почему протест Украины против производства в России самолётов Ан-124 не имеет смысла
02 июня 2018, 19:09
«Попытка что-то изобразить»: почему Порошенко заявил о намерении построить мост через Дунай
08 июня 2018, 08:39
Знаковый прокол ВВС Израиля в небе над Бейрутом перед войной с Ираном: лёгких путей не предвидится
05 июня 2018, 20:24
«Порошенко лично дал приказ уничтожить «Боинг», - заявил экс-депутат Верховной Рады Украины
03 июня 2018, 08:24
Болгария открывает балканскую дверь. Россия, возвращайся!
07 июня 2018, 00:09
Асад сдался Америке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.