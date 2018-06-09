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Министерство обороны предложило внести поправки в положение о призыве. Так, появятся две категории призывников: в первую войдут новобранцы в запасе без воинских званий, во вторую — не числящиеся в запасе молодые люди с воинскими званиями.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий