Год запаса: что даст продление ускоренной регистрации лекарств в РФ

Решение кабмина продлить процедуру ускоренной регистрации лекарств для борьбы с коронавирусом еще на год, до 1 января 2022 года, позволит ликвидировать нехватку медикаментов в регионах. Об этом заявили опрошенные «Известиями» политики и эксперты, комментируя итоги заседания совета по борьбе с COVID-19 . Правительство пошло на такую меру из-за того, что во многих аптеках пропали лекарства, назначаемые пациентам с ковид. Глава кабмина Михаил Мишустин призвал профильных министров и руководителей регионов проконтролировать решение проблемы. При этом, по мнению медицинского сообщества, дефицит препаратов связан и с ажиотажем на фоне распространения коронавируса, и с плохо работающей системой маркировки .

Перебои с поставками

Эпидемиологическая ситуация в субъектах пока остается сложной и требует повышенного внимания, считает глава правительства.

— В ряде регионов система здравоохранения загружена по максимуму. Врачи работают в чрезвычайно напряженном графике, — заявил Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, призвав губернаторов оперативно закупить всё необходимое для больниц на уже дополнительно выделенные 16 млрд рублей.

На быстрое распространение COVID-19 во время заседания совета обратила внимание глава Роспотребнадзора Анна Попова. С сентября по сегодняшний день суточный показатель заболеваемости вырос с 3,8 на 100 тыс. населения до 12. При этом в 33 субъектах продолжается стадия роста и лишь в двух — снижения. Между тем около 90% заразившихся коронавирусом за рубежом россиян вернулись из Турции. На фоне столь удручающей статистики глава федеральной службы предложила принять необходимые меры. Ограничение поездок в Турцию сейчас обоснованно, однако власти должны сделать исключение для бизнеса, заявил «Известиям» депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, 2 ноября 2020 года Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Особое беспокойство в кабмине вызывали перебои с поставками лекарств в регионах. Это прежде всего связано с перегруженностью каналов дистрибуции, пояснил на заседании глава Минпромторга Денис Мантуров. Он отметил, что в России в достаточных объемах производится 22 рекомендованных Минздравом препарата для профилактики и лечения коронавируса, а также девять противомикробных препаратов.

Для недопущения подобных ситуаций, правительство продлит процедуру ускоренной регистрации лекарств и медицинских изделий для борьбы с коронавирусом еще на год, до 1 января 2022 года, заявил Михаил Мишустин. Эту меру поддержали в Госдуме.

— Конечно, это улучшит ситуацию. Речь идет о брендах, которые уже показали свою эффективность. Даже в советское время Кремлевская больница закупала незарегистрированные лекарства, которые зарекомендовали себя в развитых странах, — сказал «Известиям» Геннадий Онищенко.

В октябре в аптеках возникли перебои с рядом препаратов, подтвердил «Известиям» директор по развитию аналитической компании RNC-pharma Николай Беспалов. Практически невозможно найти антибиотик левофлоксацин, антиагрегант «Курантил», антикоагулянт «Клексан» и многие другие . Все эти препараты назначают при сложном течении коронавируса, когда нужно противостоять бактериальной инфекции, а также препятствовать развитию тромбозов. Но перебои, по мнению экспертов, возникли не только из-за перегруженности каналов дистрибуции, как утверждал Денис Мантуров.

— Причины дефектуры — во-первых, возросший спрос, во-вторых, ситуация с маркировкой, внедрение которой парализовало продажу препаратов, — пояснил Николай Беспалов.

Как рассказали «Известиям» в аналитическом агентстве DSM Group, реализация левофлоксацина и «Курантила» стабильно растет с марта. Пик объема продаж первого препарата произошел с 5 по 26 октября.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Пока непонятно, сколько препаратов застряло на складах, поэтому нельзя утверждать, что в пропаже антибиотиков, антикоагулянтов и антиагрегантов виновата пресловутая маркировка , особенно в тех случаях, когда мы видим рост продаж. Народная молва повлияла на то, что пропали конкретные препараты, логики здесь практически нет. Например, сейчас многие хотят купить антибиотик «Сумамед» и отказываются покупать азитромицин. В результате «Сумамед» оказался в дефиците , — рассказал «Известиям» гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Наличие проблемы, связанной с дефицитом препаратов, «Известиям» подтвердила главврач клиник «Медгород», кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, урогинеколог Наталья Бадикова.

— Специалисты, чтобы не допустить такого развития событий, выписывают на антибиотики рецепт. Чаще применяют именно левофлоксацин, в том числе и согласно рекомендациям ВОЗ. Люди знают об этом и стараются приобрести такие препараты , — объяснила специалист.

При этом, по ее словам, если принимать лекарства в профилактических целях, может развиться антибиотикорезистентность. И при реальном заражении, антибиотики фторхинолонового ряда будут уже бесполезны. Бездумный прием чреват негативными последствиями.

«Такая ситуация недопустима»

Без внимания не остались и долгоиграющие вопросы социальной сферы. Ситуация с обеспечением россиян жизненно необходимыми и важными лекарственными препаратами (ЖНВЛП) оставляет желать лучшего, заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Действующий механизм перерегистрации цен не позволяет проводить их индексацию. В итоге производство останавливается, поставки прекращаются, а люди оказываются без медикаментов, от которых зависит их жизнь.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— В последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет. Такая ситуация недопустима, — подчеркнул премьер-министр, объявив о введении нового порядка перерегистрации цен на такие препараты с учетом интересов граждан и производителей.

Новый сбалансированный подход к формированию стоимости медикаментов, по его словам, позволит обеспечить «как можно более широкий доступ» пациентов к необходимым препаратам. Также у ФАС появятся новые обязанности — она будет следить за тем, чтобы в случае снижения цены на лекарство за рубежом, препарат также подешевел и в России.

При этом исполнительный директор ассоциации аптечных учреждений «Союзфарма» Мария Литвинова уточнила: новый подход не гарантирует, что в любой момент в каждой аптеке будет представлен полный список ЖВНЛП — законом регулируется только цена на препараты, а не обязанность реализатора держать на полке все лекарства.

При этом проблем тут снова добавляет система маркировки, которая не работает должным образом , рассказали «Известиям» представители аптечных организаций.

— Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) активно пытается решить проблемы, но пока принимаемые им меры не эффективны. Просто в очередной раз усложняется процесс работы аптек. И прежде всего это касается инфекционных антибиотиков. Их не могут выпустить в продажу, а они нужны именно сейчас, в период ковида , — заявила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.

По ее словам, чтобы хоть как-то сдвинуть товары «с мертвой точки», аптекам приходится вносить данные в систему мониторинга движения лекарственных препаратов по ночам, когда она не так загружена . Но всё равно система выдает ошибку, и иногда это длится почти сутки.

— В Госдуме 29 октября прошло заседание рабочей группы, на котором депутаты принесли свои извинения фармсообществу за то, что не услышали наши опасения и предупреждения еще год назад. А также заявили о намерении перенести срок введения маркировки на 1 января 2022 года, — сказала «Известиям» Мария Литвинова из «Союзфармы».

В Ассоциации российских фармпроизводителей заявили «Известиям», что в понедельник получили ответ только от Совфеда. В нем отмечалось, что верхняя палата парламента перенаправила обращение о проблемах с маркировкой в Минздрав. От правительства никакого отклика еще не было.