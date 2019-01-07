Год выбора: что ждёт Украину в 2019-м

В 2019 году на Украине запланированы президентские и парламентские выборы, которые во многом определят курс страны на ближайшее время. Кроме того, Киев столкнётся с серьёзными экономическими трудностями. Как отмечают эксперты, наступивший год может оказаться крайне сложным для Украины. По их мнению, результаты выборов, рост тарифов на газ в соответствии с требованиями МВФ, девальвация гривны и удорожание продуктов питания могут заметно отразиться на благосостоянии граждан. О политических и экономических перспективах Киева в 2019 году — в материале RT.

Главным политическим событием 2019 года на Украине станут президентские выборы, намеченные на 31 марта. Официальная предвыборная кампания стартовала в последний день 2018-го. Как свидетельствуют соцопросы, основными претендентами на пост главы государства станут действующий президент Пётр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и экс-глава Оппозиционного блока Юрий Бойко. Кроме того, президентское кресло может занять шоумен Владимир Зеленский — за него готовы проголосовать 14,6% определившегося электората. Такие данные содержатся в опубликованных в начале декабря 2018 года результатах опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии. При этом, согласно тому же опросу, 21,2% избирателей намерены поддержать Тимошенко, 11,6% — Порошенко и 11% — Бойко.

О своём намерении принять участие в выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский заявил в предновогоднем обращении к зрителям телеканала «1+1»: «Меня давно все спрашивают: «Идёшь? Не идёшь?» Знаете, в отличие от наших «великих» политиков, я не хотел вам напрасно обещать. И сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю — и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины и сразу выполняю: я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе».

«С фаворитом не определились»

Источник RT в партии «Народный фронт» считает, что грядущая избирательная кампания может стать одной из самых «грязных» за всю историю независимой Украины.

«Большая часть населения не определилась с фаворитом и, судя по результатам опросов, не поддерживает ни одного из кандидатов в президенты. Победит тот, кто получит минимальное превосходство над конкурентом. Представляете, какая борьба начнётся уже в январе и что могут узнать избиратели обо всех участниках гонки?» — отмечает собеседник RT.

К тому же сильное влияние на результаты голосования могут оказать западные партнёры Украины, полагают эксперты. Как подчеркнул в интервью RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, Вашингтон, скорее всего, поддержит на выборах Петра Порошенко.

«На самом деле ни о каких выборах речь не идёт. Очевидно, что американцам придётся придумать формулу, как оставить Порошенко у власти и узаконить его второй срок. В то же время такие действия могут спровоцировать ещё более глубокий кризис на Украине», — говорит Суздальцев.

Согласно соцопросам, среди возможных претендентов на пост президента Украины наибольшей популярностью у населения пользуются Ю. Тимошенко, В. Зеленский, Ю. Бойко и П. Порошенко

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Источник RT в партии «Батькивщина» предположил, что провокации в отношении России, подобные произошедшей 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, будут наблюдаться вплоть до дня голосования.

Аналитики считают, что от результатов президентской кампании во многом будут зависеть итоги парламентских выборов, назначенных на 27 октября.

«Некоторые политики принимают участие в президентской гонке не потому, что реально рассчитывают занять высший пост в стране, а лишь потому, что пытаются таким образом лишний раз привлечь к себе внимание для участия в парламентских выборах. Например, у Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» есть высокие шансы пройти в парламент. Возможно, о создании своей партии объявит и певец Святослав Вакарчук (лидер рок-группы «Океан Эльзы». — RT). Но даже если Пётр Порошенко выиграет выборы, у него не будет большинства в Верховной раде. При таком раскладе у Юлии Тимошенко есть хорошие шансы стать премьер-министром», — пояснил источник RT в партии «Самопомощь».

Согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», результаты которого были опубликованы в конце декабря 2018 года, 21,7% из определившихся респондентов отдали бы свои голоса за партию «Батькивщина», 12,4% — за партию «Слуга народа», 9,6% — за БПП, 9,5% — за Оппоблок, по 7,8% — за «Гражданскую позицию» и за Радикальную партию.

По прогнозу собеседника RT из партии «Батькивщина», будущее руководство страны продолжит текущий внешнеполитический курс и сделает ставку на усиление конфликта с Россией.

«Под гнётом власти»





Практически сразу после подведения итогов президентской кампании — 1 апреля — прекращает своё действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, который Верховная рада решила не продлевать в начале декабря.

Этот документ был подписан Россией и Украиной в мае 1997 года, а вступил в силу в апреле 1999-го.

«Во-первых, этот договор провозглашал общее стратегическое партнёрство между странами. Во-вторых, этот документ стал базой для множества других соглашений. В частности, по Азовскому морю и Керченскому проливу. Было предусмотрено тесное экономическое сотрудничество между странами, причём каждая из сторон обязывалась не вступать в объединения с другими государствами, которые способствовали бы ухудшению экономической ситуации у одного из партнёров. Там были прописаны договорённости о функционировании языков на территории страны, в которых Украина обязывалась развивать русский язык. Но мы с вами видим, что всё вышеперечисленное уже давно Украиной не выполнялось», — рассказал в интервью RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его словам, расторжение «большого договора» может привести к отказу Украины и от других соглашений.

«Отмена договора о дружбе автоматически не отменяет соглашение, например, по Азовскому морю, как и многие другие договорённости. Некоторые из них, имеющие отсылку на «большой договор», тем не менее были прекращены по инициативе Украины. Или были приняты законы внутри страны, которые противоречили соглашению с Россией. Например, закон о языке. Таким образом, из-за прекращения действия договора о дружбе Украина продолжит разрывать более мелкие договорённости», — предположил Жарихин в беседе с RT.

Как отметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова доктор политических наук Андрей Кошкин в разговоре с RT, в Киеве радуются возможности причинить неудобства «двум братским народам Украины и России».

«Разрывом они это называют для усиления фазы давления. Нынешняя киевская власть и те депутаты, которые представляют народ, на деле с чувством садизма акцентируют на этом внимание, называют заслугой года. Русофобская политика процветает у них в стране. И украинскому народу чрезвычайно больно находиться под гнётом власти. Но сейчас ситуация выглядит именно так», — сказал он.

«Хочет войти в историю»

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины. Религиозный раскол — ещё одна «магистральная» инициатива киевских властей.

По словам источника RT в администрации президента республики, Украина «провоцирует церковную войну».

«Глава Украины будет делать ставку в своей предвыборной кампании на создание новой украинской церкви. Президент хочет войти в историю. Он лично летал в Стамбул для переговоров с вселенским патриархом, а потом передал ему памятник архитектуры — Андреевскую церковь», — подчёркивает собеседник RT.

В здании Верховной рады

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Источник RT в Радикальной партии отметил, что дата вручения томоса была выбрана далеко не случайно.

«Рождественский сочельник был выбран, чтобы ещё больше «уколоть» Украинскую православную церковь Московского патриархата и Россию», — говорит он.

По словам депутата от Оппозиционного блока Вадима Новинского, в ближайшем будущем религиозный раскол на Украине углубится.

«В течение ближайших 100—200 лет ни о каком единстве православия не может быть и речи. Здесь исключительно политические мотивы как украинской стороны, так и вселенского патриарха», — цитирует Новинского пресс-служба Оппозиционного блока.

Источник RT в Киево-Печерской лавре считает, что многие церкви Московского патриархата могут в принудительном порядке отойти к новой украинской церкви. Собеседник RT предположил, что против всех, кто будет не согласен с таким решением, задействуют различные механизмы давления.

«Например, будут вызывать на допросы в СБУ, как это происходит в лавре. В некоторых случаях могут подключить радикалов», — прогнозирует представитель Киево-Печерской лавры.

По его мнению, в наступившем году украинские власти сделают всё возможное, чтобы ликвидировать Украинскую православную церковь Московского патриархата. Первым шагом, с точки зрения собеседника RT, может стать вынужденная смена названия по требованию Верховной рады.

«Все эти шаги могут привести к худшему — к открытому противостоянию. И что в этом случае будет делать власть? Складывается впечатление, что они сидят на пороховой бочке», — говорит он.

Накануне наступления нового года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться о «братьях и сёстрах русской церкви на Украине», для которых сейчас наступили сложные времена.

«Будем надеяться, что все неустройства и весь этот беспорядок пройдут и никакие силы не разрушат духовное единство украинского народа, не разрушат православную церковь, несущую спасение людям. Нет такой власти ни у кого из мирских владык. А Господь, верим, в ответ на наши молитвы поддержит наших украинских братьев и сестёр», — сказал патриарх.

«Болезненная тема»

Эксперты также ожидают, что уровень жизни рядовых украинцев в 2019 году продолжит падать. Так, стоимость электроэнергии вырастет на 15%, по требованию МВФ увеличатся и тарифы на газ для населения. Согласно расчётам издания «Экономическая правда», стоимость газа с учётом НДС, затрат на транспортировку и надбавки областным газораспределительным компаниям должна вырасти с 1 мая 2019 года с 8,55 тыс. грн. ($305) до 9,85 тыс. грн. ($352) за 1 тыс. куб. м, а с 1 января 2020 года — до 12,3 тыс. грн. ($439) за 1 тыс. куб. м.

«Повышение тарифов на газ — болезненная тема для всех потребителей. После роста тарифов с 1 января многие соседи просто боялись смотреть в платёжку и по мере возможности не включали отопление... Где брать деньги в следующем отопительном сезоне — не знаю. Наверное, придётся снять последнюю сорочку и гордо уехать в Польшу», — рассказывает RT житель Киевской области Николай Зарицкий.

На Украине, декабрь 2018 года

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Кроме того, Министерство финансов Украины прогнозирует дальнейшее ослабление гривны. В бюджете на 2019 год заложен средний курс 29,4 грн. за $1, тогда как в данный момент валюта стоит 27,5 грн. за $1.

«Падение гривны сразу же приведёт к росту цен на топливо, а затем — на продукты питания... Они могут подорожать на 15—20%», — отмечает источник RT в партии «Самопомощь».

Курс украинской нацвалюты может опуститься ещё больше под влиянием госдолга, часть которого Киев должен погасить в наступившем году.

По данным премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в 2019-м Украина должна выплатить по кредитам и процентам по ним около $12 млрд. Такими средствами Украина не располагает.

Размер золотовалютных резервов составил $20,1 млрд после получения Киевом первого транша по новой программе «стендбай» от МВФ на сумму $1,4 млрд в декабре 2018 года. Однако эта сумма не может считаться надёжной «подушкой безопасности» для Украины, которая, по информации МВФ, занимает 62-ю строчку рейтинга стран по объёму золотовалютных резервов. Из них 79% составляют ценные бумаги, ликвидность которых сильно зависит от внешней конъюнктуры.

Украина также вынуждена постоянно брать новые кредиты, чтобы гасить задолженности по предыдущим займам. При этом внутренний долг неуклонно растёт. По последним данным, он приблизился к 752,5 млрд грн. ($27 млрд). По всей стране систематически задерживают выплату пенсий и зарплат. В октябре 2018 года задолженность по зарплате составила 2,884 млрд грн. ($104,8 млн), что на 21,8% больше, чем в начале года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Как прогнозирует источник RT в партии «Самопомощь», повышение с 1 января размера минимальной заработной платы с 3,7 тыс. грн. ($132) до 4,1 тыс. грн. ($146) подстегнёт рост цен на товары и услуги.

«Покупательная способность большей части украинцев расти не будет, несмотря на снижение инфляции. Темпы прироста минимальной и средней заработной платы, пенсии и других социальных выплат окажутся ниже... из-за трудностей с наполнением государственного бюджета, отсутствия частных иностранных инвестиций и роста зависимости от международных доноров», — написал на своей странице в Facebook директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По мнению замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, прогнозы киевских властей относительно роста ВВП Украины на 3,5% в 2019-м не имеют под собой никаких оснований.

«Скорее всего, будет наблюдаться дальнейшее расслоение общества на бедных и богатых. И никакого «украинского чуда» точно не произойдёт», — полагает Суздальцев.

К тому же, по словам эксперта, продолжится отток населения из страны. В настоящее время, по данным министра социальной политики Украины Андрея Ревы, за границей работают 7—9 млн граждан республики (2,5 млн из них трудятся в России) — это примерно каждый третий украинец трудоспособного возраста.