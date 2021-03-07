Год украинского премьера: достижения, в которые никто не верил • 111 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер На этой неделе глава украинского правительства Денис Шмыгаль отмечает год своего премьерства, в связи с чем он сначала провел посвященное этому заседание правительства, а потом и отчитался перед Верховной радой об итогах деятельности кабинета министров за год. Никакого документа по этому поводу представлено не было — ограничились подготовкой 15-минутного видосика, до краев наполненного перемогами. Плюс двухчасовым выступлением Шмыгаля перед Верховной радой, которое содержало еще и описание грандиозных планов на будущее. Позитивные видосики, красочные презентации и описание грандиозных планов — это исчерпывающий перечень коммуникаций нынешней украинской власти с обществом, если не вспоминать о еженедельных санкциях СНБО и перманентных отловах шпионов. По факту же спустя год после назначения правительства оно так и не имеет утвержденной парламентом Программы действий. Даже декларируя деятельность в русле неутвержденной Программы, правительство практически ничего из нее не выполнило. Более 60 процентов украинцев хотят отставки правительства Шмыгаля даже по версии опроса лояльного к власти Центра "Социальный мониторинг", проведенного 19—28 февраля. То есть правительство является чем-то вроде "исполняющего обязанности правительства". Впрочем, в условиях, когда само государство выглядит "исполняющим обязанности государства", это вполне гармонично. А значит, может длиться долго, несмотря на постоянные слухи об отставке председателя. Год деятельности правительства Денис Шмыгаль охарактеризовал как "непростой, действенный и на перспективу". А об успехах отчитывался в хронологическом порядке. В марте 2020 года успехом было определено введение локдауна и жестких ограничений, которые, по мнению премьера, позволили избежать итальянского сценария с коронавирусом. Плюс благодаря этому решению и самоотверженности врачей смертность на Украине одна из низших в Европе: менее 1,9 процента. Утверждения спорные. Во время введения жестких ограничений количество заболевших измерялось десятками человек. Во время их действия — сотнями. Даже с учетом провала в системе диагностики цифры совсем мизерные. Зато не было упомянуто о том, какими проблемами обернулся жесткий локдаун для бизнеса (особенно малого и среднего) и обычных людей, оставшихся без работы. Особенно на фоне продолжения работы крупным бизнесом (торговыми сетями, ресторанами), ломбардами, а также скандалами с ввозом гуманитарной помощи, которая реализовывалась по завышенным ценам. Что же касается низкой смертности, то это как считать... Вопросы к подсчету есть далеко не только на Украине, но у нее со статистикой происходят уникальные метаморфозы. Например, когда ввоз вакцины на Украину стал задерживаться, случаи заболеваемости вдруг упали в разы. А когда неисследованную вакцину ввезли и люди стали массово отказываться от нее, количество новых случаев вновь выросло в разы. В апреле, по словам Шмыгаля, врачам, работающим с коронавирусными больными, была установлена доплата в размере 300 процентов. По факту в мае-июне это вылилось в массовые протесты врачей, которые доплат не увидели. Кое-как выплаты надбавок сумели организовать только к осени. Но начисление их производится так иезуитски, что зачастую доплаты измеряются десятками гривен за месяц. Главный майский успех — переход от локдауна к так называемому адаптивному карантину, который позволил показать "одну из лучших динамик ВВП", а также введение в министерствах должности заместителей по цифровой трансформации. Цифровых "трансформаторов" оставим без комментариев, но вот меньший масштаб падения ВВП объясняется его катастрофически низким уровнем (то есть низкой базой сравнения) и значительной "тенизацией" сферы услуг и торговли. Успехи июня — Украина признана партнером расширенных возможностей НАТО, МВФ дал первый транш в 2,1 миллиарда долларов плюс стартовала программа дешевых кредитов "5-7-9". НАТО будет придумывать для Украины морковки со все новыми названиями, а ее представители продолжать говорить: "НАТО хочет иметь Украину своим членом". Суть от этого не поменяется. Первый и до сих пор единственный транш МВФ достался Украине в обмен на такие уступки, что его можно считать даже не золотым, а бриллиантовым. Что же касается программы дешевых кредитов, то толку от нее для экономики оказалось ноль, а называть ее правильнее программой дешевого распила. Главная перемога июля: "Первый заграничный визит команды — в Брюссель. Получили макрофинансовую помощь от Евросоюза в объеме 1,2 миллиарда гривен". Тут почти как в анекдоте. Не помощь, а кредит. И не дали, а только пообещали. На самом деле после ряда новых уступок (в декабре) Украине выдали половину суммы. Главное достижение августа: заработал рынок газа. Это тот самый, который привел к масштабным социальным протестам в январе. После которых рынок газа… перестал работать. Достижения сентября тоже впечатляют масштабностью: — вовремя подан в парламент проект бюджета на 2021 год — позже его пришлось изрядно переписать по велению МВФ; — зарплаты медиков выросли на 30 процентов — после повышения министр здравоохранения заявил, что зарплаты медработников находятся на уровне выплат по безработице; — минимальная зарплата увеличена с пяти до шести тысяч гривен — исключительно в фискальных целях. Октябрь тоже впечатлил. Начата подготовка инфраструктуры к созданию фондового рынка. Если что, эта инфраструктура успешно подготавливается уже 30 лет, не менее успешно будет подготавливаться и дальше. Началась демонополизация и приватизация спиртовой отрасли — это когда спиртзаводы начали распродавать по цене квартиры в Киеве. В ноябре свершилось эпохальное событие: проведен экономический аудит, который выявил, что за последние десять лет утрачены средства и возможности более чем на триллион гривен. Точно как в анекдоте: теоретически мы миллионеры… В декабре Шмыгаль поставил себе в заслугу введение карантина и на его фоне поддержку бизнеса: свыше 400 тысяч человек получили прямые выплаты, а пакет помощи достиг пяти миллиардов гривен. Несмотря на ряд нюансов, с этими выплатами против правды не попрешь: выплаты были и нередко даже измерялись тысячами гривен. Вот только не было упомянуто, за счет чего. А удалось выплатить эти пять миллиардов гривен за счет рекордных заимствований декабря в размере более шести миллиардов долларов. Еще, по словам премьера, в декабре была закончена программа "Большое строительство". С учетом вала коррупционных скандалов, которые ее сопровождали, окончание и правда было бы успехом. Но нет — она продолжена и на 2021 год… В январе перемогой объявлено установление предельной цены на газ для населения в размере 6,99 гривны за кубометр, которой (это уже зрада) прекращено действие перемоги августовской — начала работы рынка газа. И опять заложено увеличение на 30 процентов зарплат медиков, которые никак не могут превысить выплаты по безработице. Главные достижения февраля — визит правительственной команды в Брюссель и начало вакцинации, которая представляет собой один сплошной скандал. От коррупции при закупке непроверенной индийской вакцины до массового отказа украинцев становиться подопытными кроликами. Экономические и социальные итоги года своего премьерства Шмыгаль решил просто не подводить. О продолжающемся падении экономики, сокращении рабочих мест и опережающем обвале промышленности — не рассказывать. И такой формат отчета — это именно то, что устраивает и президента, и парламент. Мнение же избирателя в свете зачистки политического и информационного поля властью становится все более безразлично. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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