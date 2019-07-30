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Год скрывали ошибку с останками в Забайкалье: В Японии признались, что вывезли из России не своих - NHK

30 июля 2019, 09:54  •  103 • В мире
Телеканал NHK сообщает о том, что Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии выяснило: вывезенные несколько лет назад из Забайкалья останки, как предполагалось, японских военнопленных, на самом деле не их. Но и принадлежность пока выяснить не удается. Кроме того, ошибка выяснилась, по данным СМИ, еще год назад, но известно о ней стало только сейчас.
На пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга озвучил выводы министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии по останкам японских военнопленных, вывезенных в 2014 году из Забайкалья.
Оказалось, что вывезли не те останки. По крайней мере сотрудники министерства предполагают, что это не японские военнопленные, судя по тестам ДНК. Но и кому они принадлежат, тоже не ясно.
Ёсихидэ Суга подтвердил, что в правительстве с докладом экспертов ознакомились.
"Министерство здравоохранения, труда и благосостояния намерено провести консультации [с РФ] для установления принадлежности останков", - цитирует секретаря японского кабмина ТАСС.
Телеканал NHK провел собственное расследование и предположил, что информация, скорее всего, касается 16 останков, которые в 2014 году вывезли из села Боржигантай Забайкальского края. Японская делегация тогда обнаружила с помощью местных жителей и российских карт примерное место захоронения японских военнопленных.
Однако тесты ДНК, сделанные уже в Японии, показали, что привезенные из России останки не те, что предполагалось. Не исключено, что это кто-то из жителей забайкальского села, поскольку место, где покоились, как предполагалось, японцы, было расположено на местном кладбище.
Удивительно и другое. Судя по данным СМИ, ошибку японские эксперты обнаружили еще год назад. Но известно о ней стало только сейчас. И останки в Россию так и не вернули обратно.

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