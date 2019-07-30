Год скрывали ошибку с останками в Забайкалье: В Японии признались, что вывезли из России не своих - NHK

На пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга озвучил выводы министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии по останкам японских военнопленных, вывезенных в 2014 году из Забайкалья.

Оказалось, что вывезли не те останки. По крайней мере сотрудники министерства предполагают, что это не японские военнопленные, судя по тестам ДНК. Но и кому они принадлежат, тоже не ясно.

Ёсихидэ Суга подтвердил, что в правительстве с докладом экспертов ознакомились.

"Министерство здравоохранения, труда и благосостояния намерено провести консультации [с РФ] для установления принадлежности останков", - цитирует секретаря японского кабмина ТАСС.

Телеканал NHK провел собственное расследование и предположил, что информация, скорее всего, касается 16 останков, которые в 2014 году вывезли из села Боржигантай Забайкальского края. Японская делегация тогда обнаружила с помощью местных жителей и российских карт примерное место захоронения японских военнопленных.

Однако тесты ДНК, сделанные уже в Японии, показали, что привезенные из России останки не те, что предполагалось. Не исключено, что это кто-то из жителей забайкальского села, поскольку место, где покоились, как предполагалось, японцы, было расположено на местном кладбище.

Удивительно и другое. Судя по данным СМИ, ошибку японские эксперты обнаружили еще год назад. Но известно о ней стало только сейчас. И останки в Россию так и не вернули обратно.