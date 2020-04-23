|
Год правления Зеленского: ни мира в Донбассе, ни посадок коррупционеров
23 апреля 2020, 22:10 • 22 • Украина
На днях исполнился год с тех пор, как Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов с разгромным счетом — 73% против 24% у Петра Порошенко. Киевские политологи в формате видеоконференции обсудили промежуточные итоги правления Зеленского за год, назвав его главные достижения и провалы, передает корреспондент ФАН из украинской столицы.
Апрель 2019-го запомнился корреспонденту ФАН в Киеве как время огромных надежд и ожиданий. Миллионы украинцев искренне ждали от хваткого шоумена, который пошел в политику, что он закончит войну в Донбассе, «сошьет» разорванную страну, приведет во власть новые, открытые и честные лица, прекратит коррупцию и посадит самых наглых коррупционеров. Граждане верили, что он снизит непосильные для них коммунальные тарифы, а главное — свернет с курса, который проводил режим Порошенко.
С тех пор минул год, Зе с триумфом выиграл выборы в Верховную раду, успел сменить первый состав кабмина и почти все руководство силовых структур. Тем не менее, констатируют аналитики, ключевые обещания, данные Зеленским украинцам в ходе предвыборной кампании, до сих пор не выполнены. Главный провал в этом плане — в Донбассе до сих пор идет война, которую кандидат Зе клятвенно обещал остановить «сразу после прихода к власти».
На деле «миротворчество» Зеленского выглядело робко, признали политологи. Он несколько раз позвонил президенту РФ Владимиру Путину, обсудив обмен пленными и встречу в «нормандском формате». И хотя на саммит удалось выйти в декабре 2019-го, реальных итогов он, по сути, не принес. Украина в последний момент отвергла соглашение о разведении войск в Донбассе. А Россия не пожелала изменять в интересах Киева пункты «Минска-2» (передача контроля над границей до выборов в Донбассе). Да и с чего бы?
Прямые же переговоры с ЛДНР Зеленский отказался вести сразу. И даже не смог усилить переговорный формат в Минске созданием Консультативного совета с ЛДНР — из-за того, на Банковой слишком опасались протестов радикалов. На этом унылом фоне прекратились и переговоры с Владимиром Путиным. Да и в целом ситуация вернулась к временам Порошенко.
В связи с этим эксперт киевского центра Democracy house Анатолий Октисюк заявил в ходе онлайн-конференции, что серьезная часть украинцев успела разочароваться в Зеленском.
Политолог и профессор КМУ им. Шевченко Петр Олещук выразил мнение, что Зеленский все-таки продвинулся к миру в Донбассе.
Эксперты констатировали — почти ничего не сделано Зеленским и в плане «посадок» коррупционеров и расследования громких убийств. С начала его правления только двум коррупционерам времен Порошенко вручили «подозрения». Это экс-нардеп Сергей Пашинский, которого подозревают в стрельбе в украинца на Майдане. А также экс-замглавы СНБО Олег Свинарчук, которому вменили сокрытие доходов с квартиры и лоббирование поставок для ВСУ машин корпорации «Богдан». Причем оба сидят не в тюрьме, а под домашним арестом.
Самому Петру Порошенко, против которого заведено 17 уголовных дел, «подозрение» даже не вручили. Наоборот, экс-президент сидит в Раде и «мутит договорняки» со «слугами народа». Другие резонансные дела времен Порошенко почти не двигаются. Рассмотрение дела об убийстве Олеся Бузины превратилось в «вечный суд». А нацисту Сергею Стерненко, зарезавшему человека в Одессе, уже второй генпрокурор не может вручить «подозрение» в умышленном убийстве.
Наконец, Зеленский, как и Порошенко, не стал расследовать дело о гибели людей 2 мая 2014-го в Одессе, когда майдановцы сожгли Дом профсоюзов, умертвив более 40 человек. Немного сдвинулось с мертвой точки дело об убийстве Павла Шеремета, по которому в конце зимы установили трех подозреваемых. Но следствие идет уже пятый месяц и явно не намерено быстро довести дело до суда.
Еще одно «недостижение» Зеленского — это глубокий экономический кризис, в котором в очередной раз оказалась Украина. Выступая 4 марта в Верховной раде, Зеленский сам подвел некоторые итоги своего правления.
Зеленский добавил, что «индустриальная слава Украины постепенно становится воспоминаниями». Он упомянул огромный дефицит бюджета в 55 млрд гривен и контрабанду, из-за которой таможня «отправлена в нокаут».
Напомним, в сентябре 2019 года госбюджет Украины недополучил 10,6% от плана, в октябре недостача составила 10,9%, в ноябре — 7,1%. В январе 2020-го уже новый госбюджет недополучил 24,5% от плана, в феврале недостача составила 6,3%, в марте в бюджет поступило на 10,7% меньше, чем планировали.
Как признал сам Зеленский, к началу марта 2020-го падение промышленности продолжалось во многих секторах. В ноябре 2019 года спад составил 7,5%, в декабре — 7,7%, в январе — 5,1%, в феврале — 4,1%. На этом фоне президент отметил «хаос» с начислением коммунальных платежей, невыплату зарплат шахтерам, отсутствие индексации пенсий и общую неготовность страны к новому этапу пенсионной реформы.
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, оценивая в ходе онлайн-конференции экономические итоги «года Зеленского», назвал их полностью негативными.
Новак обратил внимание — за год президенту пришлось сменить два правительства, и это сам по себе критерий наличия негативных тенденций в экономике.
В целом, говорят политологи, за год Зе не оправдал большинства ожиданий простых украинцев. Все, что он смог — организовать несколько обменов пленными с Москвой, Донецком и Луганском, частично понизить зарплаты чиновникам и тарифы на тепло. Что касается мира в Донбассе, посадок воров, борьбы с коррупцией, деолигархизации — все это осталось лишь в виде красивых обещаний. А ведь именно эти вопросы имеют ключевое значение для вывода Украины из глубочайшего кризиса.
Не менее печально и то, что «тотального разворота» от политики Порошенко, которого требовало общество, так и не случилось. Власть во главе с Зеленским старается не касаться тотальной украинизации образования и общественной сферы — все законы, принятые при Порошенко, остались в силе. Не способна «команда Зе» навести порядок и в ситуации с националистами, которые продолжают безнаказанно нападать на неугодных.
Все это вызвало обвал личного рейтинга Зеленского, который, правда, еще не достиг критической точки. Он держится на уровне 40% благодаря его личной харизме, артистическим способностям и умению красиво обыграть любую, даже крайне невыгодную, ситуацию, говорят аналитики. Однако время для того, чтобы заменять реальные дела красивыми шоу, для Зеленского уже почти закончилось, отмечают политологи. Поэтому, хотя у Зеленского формально впереди еще четыре года президентства, политолог Андрей Головачев допускает, что он может уйти со своего поста досрочно.
Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН
Подпишитесь на нас
Загрузка...
22
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 апреля 2020, 04:10
|
21 апреля 2020, 00:10
|
19 апреля 2020, 10:10
|
22 апреля 2020, 03:10
|
18 апреля 2020, 23:35
|
20 апреля 2020, 22:10
|
22 апреля 2020, 07:10