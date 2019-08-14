Год под запретом: Как глобалисты душат свободу слова в США

Автор:

Гасанов Камран

Западные правозащитники возмущены «нарушением свободы слова» в России и Китае. За один день американские и европейские СМИ штампуют по несколько материалов о протестах в Москве и Гонконге. Но они в упор не видят то, как свободу слова буквально втаптывают в грязь у них дома.

Враг Apple, Facebook, YouTube и Twitter

Ровно год назад IT-гиганты объявили войну известному американскому телеведущему Алексу Джонсу. 6 августа 2018 года Apple удалила из всех своих приложений подкасты журналиста и его популярного канала InfoWars. Стриминг-сервис Spotify убрал из списка шоу Джонса. К кампании подключился и YouTube. Крупнейший видеохостинг удалил четыре канала телеведущего с 2,4 миллиона подписчиков. Некоторые ролики посмотрели больше миллиарда человек.

Не остался в стороне даже «нейтральный» Twitter. Ровно через месяц после решения Apple cоциальная сеть, которую обвиняли в симпатиях к правым взглядам, удалила страницы Алекса Джонса и запретила ему создавать новые. На два аккаунта в Twitter были подписаны 1,3 миллиона человек. Последний удар нанёс Facebook. В мае этого года крупнейшая в мире соцсеть заблокировала у себя и в принадлежащем ей приложении Instagram аккаунты Джонса.

Формальная причина – hate speech

Почему одного из самых популярных журналистов в мире «выкидывают» из социальных сетей? Apple, Facebook, YouTube и Twitter утверждают, что Джонс распространяет «фейковые новости» и дезинформирует общественность, а его твиты и видео содержат оскорбительные и ненавистнические высказывания (hate speech).

Журналист Алекс Джонс. Фото: www.globallookpress.com

44-летний журналист попался на удочку своих противников после того как дал свою версию событий 2012 года. По его мнению, стрельба в начальной школе в Санди-Хук могла быть постановкой, а её жертвы – актёрами. Родители двух убитых детей подали в суд на телеведущего по обвинению в клевете и распространении жестоких и ложных утверждений. Этого оказалось достаточно, чтобы объявить Джонсона «фейкомётом» и отключить его от глобальной паутины.

Судебное разбирательство стало лишь поводом. Потому что глобалисты уже давно точили зуб на техасца. Чем же он не угодил им?

Антиглобалист

Во-первых, идейно. Алекс Джонс – защитник традиционных христианских и семейных ценностей. Он открыто критикует глобалистскую идею, разрушающую традиции и государственный суверенитет, выступает против нелегальной миграции и осуждает трансгендеров.

Не сомневайтесь, время господства глобалистских корпораций и мирового правительства уже в прошлом, глобалисты отступают. … Глобалисты, действительно, во многом похожи на нацистов. И они тоже попытаются удержать остатки былой власти,

– отмечал американец в одном из своих эфиров.

Во-вторых, Джонс говорил вслух о том, о чём молчат либеральные СМИ. Он ставит под сомнение официальную версию ключевых событий в истории США, за что получил прозвище «главного конспиролога». Так, он утверждал, что экономический кризис 2008 года создан искусственно, чтобы вогнать американцев в рабство. Теракты, включая атаки 11 сентября 2001 года, организованы правительством США, чтобы оправдать вторжение в Афганистан и Ирак. А высадку на Луну отсняли в павильоне Стэнли Кубрика.

Джонс начинал карьеру журналиста на местном канале Техаса, откуда он родом. Затем перешёл на радио – один из наиболее независимых информационных ресурсов в США. Поначалу он никому не был интересен, за исключением нескольких тысяч своих подписчиков. Но, когда аудитория выросла до десяти миллионов посещений в месяц и стала больше, чем у The Economist и Newsweek, видеоблогер стал опасен. Особенно в преддверии президентских выборов.

Джонс привёл Трампа к власти?

Когда истеблишмент был почти уверен, что Барака Обаму заменит его госсекретарь Хиллари Клинтон, Алекс Джонс открыто поддержал кандидатуру несистемного кандидата Дональда Трампа. В разгаре предвыборной кампании. Когда CNN, Washington Post и The New York Times всё эфирное время посвящали демократам, Джонс создавал положительный имидж Трампу и пригласил миллиардера на свою передачу.

Именно в эфире Infowars Трамп заявил, что он «хорошо бы поладил с Путиным», а Джонс отметил, что его «аудитория на 90 процентов поддерживает» республиканца. Джонс – один из тех людей, благодаря которым Трамп пришёл к власти. И этого ему простить не могут.

Транслируемые через Infowars идеи угрожали концепции «нового мирового порядка», который намереваются установить глобалисты. Алекс Джонс раскрывает подноготную американской политики, рассказывает гражданам о «глубинном государстве» (deep state) – структуре, которая реально правит Штатами, прикрываясь шоу под названием «демократы против республиканцев».

Джонс даёт возможность обсуждать «пиццагейт» – слухи о том, что руководство демократической партии устраивает оргии с участием несовершеннолетних. Джонс поднимал тему возможной причастности Хиллари Клинтон к убийству демократа Сета Рича, слившего свою переписку с кандидатом в президенты в WikiLeaks. Журналист также требовал завести на Клинтон уголовное дело за её вину в убийстве американских дипломатов в Ливии.

Президент США Дональд Трамп. Фото: JStone / Shutterstock.com

«Друг России»

До избрания Трампа Джонс был опасен тем, что поддерживал республиканца. После прихода Трампа в Белый дом журналист уже не устраивал глобалистов, потому что мешал свергнуть миллиардера. Пока CNN и другие мейнстримные СМИ раскручивали темы о «вмешательстве России в выборы» и «сговоре Трампа с Путиным», Джонс разоблачал сфабрикованные обвинения.

Выключение врага глобализма из мировой паутины – не независимое решение Facebook, Youtube и Twitter. Руководство трёх кампаний поначалу отказывалось быть «арбитром правды». Но под давлением СМИ и конгрессменов IT-гиганты уступили.

CNN и демократы требовали запретить размещение «фейковых новостей» Алекса Джонса. В обёртке антироссийских санкций Сенату удалось продавить право для Госдепа и ЦРУ самостоятельно определять «информационные угрозы США» в подписанных Трампом законопроектах. Для отслеживания постов Джонса подключили искусственный интеллект, который находит и блокирует публикации телеведущего.

Зачистка консервативных медиа

Отключение Алекса Джонса – самый яркий, но не единственный пример борьбы с альтернативной точкой зрения. Под «горячую руку» попал и другой сторонник Трампа – бывший редактор консервативного портала Breitbart Майло Яннопулос. Его отключили от Twitter. В этом же «чёрном списке» нашла себя Лаура Лумер – активистка правых взглядов, которая критиковала демократа мусульманского вероисповедания от штата Миннесота Ильхана Омара.

За компанию с Алексом Джонсом Facebook забанил комментатора Infowars Пауля Нелена, неудачно баллотировавшегося в Конгресс в 2018 году, и Луиса Фарракхана – темнокожего националиста, заподозренного в антисемитских высказываниях. Такая же судьба может постичь комика и спортивного комментатора Джо Рогана. Его подкаст обвиняют в сексизме, потому что меньше десяти 10% его гостей были женщинами.

В высказываниях Алекса Джонса и других консервативных журналистов, конечно, есть перегибы. Но этим страдает вся современная журналистика. Сколько раз CNN, BBC и другие ведущие СМИ распространяли фейки? Достаточно вспомнить о «заговоре между Трампом и Кремлём», который после доклада Мюллера был признан мифом. Или же постановочные съёмки о химатаках в Сирии, которые разоблачил немецкий журналист. Почему CNN, Washington Post и BBC не отключают от соцсетей?

Поэтому единственно верным объяснением происходящему может быть оценка, которую дал сын Дональда Трампа. Он назвал блокировку аккаунтов Джонса зачисткой консервативных медиа. Его отец обвинил Facebook, Google и Twitter в сговоре с целью задушить консерваторов. А сам Джонс считает кампанию следствием международного заговора.

Давление IT-гигантов ослабило ресурсные возможности Алекса Джонса, но не смогло его выключить из эфира. Хотя на сервисах Apple больше нет ссылок на программы InfoWars, выпускаемый журналистом сериал «Настоящие новости» всё ещё доступен в iTunes. Apple, Facebook, YouTube и Twitter заблокировали аккаунты Джонса. Однако он продолжает ежедневно вести радиопередачу «Шоу Алекса Джонсона», а его эфиры доступны на сайтах infoWars.com и PrisonPlanet.com.