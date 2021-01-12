Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой м...
Демократия в США – всё. Следующий удар нанесут в Донбассе
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий
Главная / Политика

Год начинается со штрафов: Роскомнадзор составил первые протоколы на СМИ-иноагенты

12 января 2021, 18:25  •  53 • Политика
Роскомнадзор составил первые восемь протоколов на СМИ, признанные "иностранными агентами". Документы поступят в суд уже в ближайшие дни.
В России впервые составили протоколы на СМИ-иноагенты, нарушившие российское законодательство. Подробностями о зарегистрированных правонарушениях поделились в пресс-службе Роскомнадзора.
По данным ведомства, причиной составления протоколов о правонарушении стало отсутствие необходимой маркировки на четырёх сайтах, принадлежащих СМИ, признанным "иностранными агентами". Эти протоколы поступят в суд в течение трёх рабочих дней. После этого будет принято решение о наложении штрафа.
Напомним, что закон о СМИ-иноагентах вступил в силу в конце 2019 года. Согласно ему, СМИ может быть признано иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. Такие СМИ обязаны указывать в своих материалах, что являются иностранными агентами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Деньги дойдут, но..."
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспарян
12 января 2021, 00:05
Украинцы тут же поняли, за что прилетели санкции США: "Демократы начинают мстить"
12 января 2021, 11:05
Запад попал в ловушку на Украине – NI
12 января 2021, 00:05
А Трамп вообще жив? Болгарский эксперт озвучил "нехорошую версию"
12 января 2021, 01:55
Пять доплат к пенсии в 2021 году: Как и когда их можно получить
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Д...
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспар...
12 января 2021, 00:05
Украинцы тут же поняли, за что прилетели санкции США: "Демократы начинают мстить...
12 января 2021, 11:05
Запад попал в ловушку на Украине – NI
12 января 2021, 00:05
А Трамп вообще жив? Болгарский эксперт озвучил "нехорошую версию"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2021, 15:15
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
07 января 2021, 01:50
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
08 января 2021, 09:00
На Украине нашли «золотое дно»: известный врач назвал самый крутой бизнес
06 января 2021, 14:50
Украина пожаловалась на новое решение "Газпрома" по газу
07 января 2021, 00:00
Привет Байдену: Русские показали, какой может быть реальная ядерная война - Akharin Khabar
06 января 2021, 13:00
Мы будем оскорблять русских, а вы - несите деньги: гадкую статью о России выпустили платно
06 января 2021, 08:25
Политики Украины «тайно» сделали прививку от COVID-19 за 2500 евро
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.