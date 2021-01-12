|
Год начинается со штрафов: Роскомнадзор составил первые протоколы на СМИ-иноагенты
12 января 2021, 18:25 • 53 • Политика
Роскомнадзор составил первые восемь протоколов на СМИ, признанные "иностранными агентами". Документы поступят в суд уже в ближайшие дни.
В России впервые составили протоколы на СМИ-иноагенты, нарушившие российское законодательство. Подробностями о зарегистрированных правонарушениях поделились в пресс-службе Роскомнадзора.
По данным ведомства, причиной составления протоколов о правонарушении стало отсутствие необходимой маркировки на четырёх сайтах, принадлежащих СМИ, признанным "иностранными агентами". Эти протоколы поступят в суд в течение трёх рабочих дней. После этого будет принято решение о наложении штрафа.
Напомним, что закон о СМИ-иноагентах вступил в силу в конце 2019 года. Согласно ему, СМИ может быть признано иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. Такие СМИ обязаны указывать в своих материалах, что являются иностранными агентами.
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 января 2021, 15:15
|
07 января 2021, 01:50
|
08 января 2021, 09:00
|
06 января 2021, 14:50
|
07 января 2021, 00:00
|
06 января 2021, 13:00
|
06 января 2021, 08:25