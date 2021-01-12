Год начинается со штрафов: Роскомнадзор составил первые протоколы на СМИ-иноагенты

В России впервые составили протоколы на СМИ-иноагенты, нарушившие российское законодательство. Подробностями о зарегистрированных правонарушениях поделились в пресс-службе Роскомнадзора.

По данным ведомства, причиной составления протоколов о правонарушении стало отсутствие необходимой маркировки на четырёх сайтах, принадлежащих СМИ, признанным "иностранными агентами". Эти протоколы поступят в суд в течение трёх рабочих дней. После этого будет принято решение о наложении штрафа.

Напомним, что закон о СМИ-иноагентах вступил в силу в конце 2019 года. Согласно ему, СМИ может быть признано иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. Такие СМИ обязаны указывать в своих материалах, что являются иностранными агентами.