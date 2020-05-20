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Год как президент: Владимир Зеленский и его первая дата

20 мая 2020, 08:55  •  69 • Аналитика
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Инаугурация бывшего героя сериала "Слуга народа" Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года, через месяц после его триумфальной победы над Петром Порошенко, к тому времени исчерпавшим свой политический ресурс и доверие людей. От молодого и амбициозного политика совершенно нового формата ждали очень многого: гражданского мира и согласия в стране, роста благосостояния, реальной борьбы со злейшей коррупцией, утверждения Украины на международных площадках. Собственно, он так себя и сам позиционировал. Мол, прихожу, чтобы вернуть Крым, установить мир в Донбассе, сделать незалежную настоящим экономическим "бриллиантом" и лучшим местом на планете для инвестиций, решить социальные проблемы граждан, коих накопилось множество.
Увы, пока из заявленных целей Зеленскому не удалось реализовать ни одну. Донбасс остается территорией вялотекущего конфликта, в котором гибнут люди, о возвращении Крыма и речи не идет, "социалка" и экономика находятся, как и прежде, "в загоне". А главное, основной бич Украины – фантасмагорическая коррупция – продолжает бить эту страну, так сказать, по разным частям ее государственного тела. Более того, коррупционные "бомбы" разрываются в непосредственной близости от главного кабинета страны – в президентской администрации. Да и в правящей партии "Слуга народа", склеенной год назад наскоро, буквально на коленке, полная разноголосица. Все это, конечно, сказывается на рейтинге, который с прежних почти заоблачных значений скатился к цифре 44 процента. Пока господин Зеленский надежды людей не оправдывает. А тут еще и коронавирус, требующий от власти большого напряжения сил и значительных ресурсов. И того, и другого не хватает, а население ограничительные меры Киева воспринимает в штыки.
При этом офис президента не унывает: ну так ему ведь и положено. Там подготовили одиннадцатистраничный список достижений начальника. Всего ему в заслугу ставится порядка пятидесяти добрых дел в области экономики, политики, установления мира и налаживания диалога с обществом. В частности, "перезапуск" нормандского формата. И антикоррупционные инициативы.
Впрочем, в Совете Европы их оценивают не очень высоко, отмечая, что из 31 рекомендации Украина полностью выполнила лишь пять. 15 реализованы частично, а 11 вообще не выполнены. Да, с подачи президента народные избранники отменили депутатскую неприкосновенность, приняли закон об импичменте, вернули уголовную ответственность за незаконное обогащение чиновников, в стране был запущен Высший антикоррупционный суд. Однако на реальную картину эти меры повлияли лишь косвенно. А тут еще и громкий коррупционный скандал с Денисом Ермаком, братом главы президентского офиса Андрея Ермака. Он, кстати, лишний раз подсветил проблемы и противоречия в команде Зеленского, в высших эшелонах власти. Заключает этот примечательный документ некий, как можно догадаться, полуюмористический комментарий. В нем, к примеру, сказано, что пленные могут теперь вернуться "даже из Мордора". Речь, разумеется, о России и республиках Донбасса.
Что же касается колоссального размаха реформ, которые обещали Зеленский с единомышленниками в области кредитования, инфраструктуры, цифровизации и "размонополивания" экономики, то дело тут движется ни шатко, ни валко. Прорывов нет, да еще и в нынешних условиях. Впрочем, одно свое обещание, похоже, президент доведет до логического финала. А именно создание на Украине рынка земель сельхозназначения, чего требовал от Киева МВФ. Уже и закон соответствующий принят. Многие считают, что это позволит иностранным инвесторам скупать плодородные территории за бесценок, а местных жителей превращать в дешевую рабочую силу. Впрочем, Зеленского это не останавливает: ему очень нужна западная помощь.
Но вот что точно можно записать в актив президента, так это соглашение о продлении транзита российского газа. Оно приносит Украине доходы. Но сейчас перед ее руководителем стоит совершенно другая проблема, главный вызов: пандемия и ее последствия. Не исключено, что она может сломать политическую карьеру Владимира Зеленского. Тем более в условиях, когда многие украинцы уже не верят в его "второе дыхание" на экономическом и антикоррупционном поприщах.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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