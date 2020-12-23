|
«Год будет непростой»: глава Минюста Константин Чуйченко — о работе ведомства на международной арене и внутри страны
23 декабря 2020, 10:40 • 20 • В России
В начале февраля 2021 года, как ожидается, будет рассмотрена кассационная жалоба российской стороны на решение Верховного суда Нидерландов, отклонившего ходатайство по делу ЮКОСа. В эксклюзивном интервью RT министр юстиции Константин Чуйченко подробно рассказал о позиции России по этому делу, а также о работе с Европейским судом по правам человека, о других аспектах международного сотрудничества по линии ведомства и о готовящейся реформе уголовно-исполнительной системы внутри страны.
— Скоро год, как вы занимаете пост министра юстиции. А 2020-й оказался непростым для всего населения планеты. Теперь, когда он заканчивается, самое время подвести итоги. Насколько сложным этот год стал для вас и для всего министерства?
— В целом можно сказать, что 2020 год был действительно непростым, осложнённым прежде всего временем пандемии. Мы были вынуждены соблюдать все ограничения, перейти на особый режим работы. Значительное количество сотрудников работали в удалённом доступе.
Мы столкнулись с проблемами, которые надо было срочно решать — и предлагать свои решения. Потому что весь мир впервые столкнулся с такой проблемой.
Мы вместе с другими министерствами и ведомствами находили правильные решения, сохранив баланс между различными интересами. Прежде всего между интересом общественной безопасности и необходимостью соблюдения прав и законных интересов граждан и организаций.
— В декабре 2020 года Верховный суд Нидерландов вынес решение по очередному эпизоду дела ЮКОСа о выплате бывшим акционерам компании $57 млрд. Минюст России назвал это решение необоснованным. Какими аргументами руководствуется российская сторона?
— Решение было вынесено апелляционной инстанцией. Суд первой инстанции, государственный голландский суд, фактически отменил решение арбитража о взыскании. А вот апелляционный уже суд отменил, соответственно, решение суда первой инстанции.
Мы сейчас подали кассационную жалобу на решение апелляционного суда, в начале февраля (2021 года. — RT) состоится её рассмотрение. К концу следующего года мы ожидаем вынесения решения.
В настоящее время мы развиваем этот аргумент, пытаемся обосновать, что фактически арбитраж и голландский государственный апелляционный суд своими решениями в некотором смысле поразили разделение властей. А именно: из Энергетической хартии следует, что она подлежит обязательной ратификации. Только акт парламента (РФ. — RT) мог согласиться с юрисдикцией арбитража, который, по сути, является третейским судом.
В этой части мы полагаем, что это противоречит внутреннему российскому законодательству. В соответствии с ним, к казне, к бюджету могут предъявляться претензии только на основании решений государственного суда.
Мы также продолжаем работать над аргументацией того, что акционеры ЮКОСа, которые стоят за этим делом, не могут признаваться инвесторами в смысле Энергетической хартии, поскольку существует теория «грязных рук» (технический термин политической этики. — RT).
Апелляционная инстанция, отметая наши аргументы в части «грязных рук» так называемых инвесторов, сказала, что не просматривается связи между истцами — между титулами истцов и самими лицами, олигархами так называемыми, которые, в общем-то, стоят за этим делом. Мы сейчас собираем дополнительные доказательства, будем их представлять.
— Если говорить о международном сотрудничестве и международном праве, каких результатов удалось достичь в этом году?
— Мы продолжаем работу по развитию наших, прежде всего двухсторонних, взаимоотношений на международном уровне. Нам удалось ратифицировать пять договоров о правовой помощи. В настоящее время мы работаем ещё над четырьмя договорами. Думаю, в ближайшее время представим их на ратификацию.
На сегодняшний день мы состоим примерно с 30 государствами в переговорах, предметом которых является подготовка или последующее заключение договора о правовой помощи по уголовным делам.
Здесь всё достаточно активно происходит. Но при этом режим пандемии вносит в эту работу соответствующие коррективы. Хотелось бы, чтобы мы двигались быстрее. Думаю, что это движение получит импульс, как только мы из этого режима выйдем.
— В сентябре был объявлен конкурс кандидатов на должность судьи от РФ в Европейский суд по правам человека. По каким принципам производился отбор? Сколько человек подало заявки? Известны ли уже результаты этого конкурса?
— Полномочия ныне действующего судьи от России истекают через год — с 1 января 2022 года. До этого времени должно состояться решение о новом судье от России.
Как известно, каждая страна — член этой уважаемой организации предоставляет одного человека в качестве судьи. Мы объявили открытый конкурс.
Первоначально на должность в качестве претендентов подали заявки 34 человека. В результате изучения часть мы вынуждены были отклонить по формальным критериям: некоторые кандидаты просто не соответствовали этим критериям.
Затем мы провели тестирование. Оно проводилось на базе МГИМО. Предмет его состоял в том, чтобы определить уровень знаний кандидатов по двум рабочим языкам (английскому и французскому. — RT).
Из шести кандидатов президент должен отобрать троих. Затем Парламентская ассамблея Совета Европы выберет из них одного, который займёт должность судьи и будет исполнять свои обязанности на протяжении девяти лет.
— Как складываются взаимоотношения между Россией и ЕСПЧ? Россия выполняет постановления международных судов? Какие решения ЕСПЧ по делам в отношении России стоит ожидать в ближайшее время?
— Не могу сказать, что наше взаимодействие является простым. Зачастую мы просто не имеем возможности согласиться с этими решениями. В настоящее время мы улучшили исполняемость решений суда.
Кроме того, мы изменили наше внутреннее законодательство в части того, что предоставили возможность нашим гражданам взыскивать в национальных, российских судах моральный и другой ущерб, связанный с необеспечением нормальных условий в местах лишения свободы и в следственных изоляторах.
— Что было сделано в России в 2020 году для гармонизации уголовно-исполнительной системы? Какие новые законопроекты были приняты? Что изменилось?
— Была произведена определённая настройка законодательства. Настройка не системная, а точечная.
Наверное, я бы сосредоточился на планах по изменению законодательства в сфере формирования условий, которые бы не ущемляли человеческое достоинство. Несмотря на то что люди, которые содержатся в местах лишения свободы, к которым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, подозреваются или, как установлено приговором суда, совершили преступления, это наши граждане — мы должны обеспечивать их права и никоим образом не поражать их человеческое достоинство.
В настоящее время мы работаем над формированием концепции развития уголовно-исполнительной системы.
В настоящее время уже приняты определённые решения на уровне законодательства. Мы ожидаем перевода значительного числа лиц из мест лишения свободы в места так называемых принудительных работ — в исправительные центры.
— Какова цель этой реформы?
— На сегодняшний день Россия занимает 17-е место в мировом рейтинге по удельному показателю количества лиц, содержащихся в местах лишения свободы, к 100 тыс. (населения. — RT). На мой взгляд, это неплохая позиция. К примеру, Соединённые Штаты занимают третье место в этом рейтинге.
Также нужно понять и сформулировать чёткую концепцию, сколько нам надо таких учреждений. Сейчас мы готовим свои предложения по формированию институтов так называемой генеральной схемы развития учреждений уголовно-исполнительной системы. Это комплекс конкретных проектно-управленческих решений по тому, сколько мест такого вида должно быть создано, в чём есть необходимость для каждого региона.
Таким образом, мы эту деятельность будем осуществлять системно и сделаем работу ФСИН более эффективной. Потому что на сегодняшний день у нас есть учреждения, где содержится менее 100 заключённых, а количество лиц, обеспечивающих режим их содержания, превышает эту цифру. В целом мне кажется, что нормальный показатель — когда на одного сотрудника службы исполнения наказаний приходится 2—3 заключённых. Тогда можно говорить о том, что эта система адекватна.
Что касается женщин-заключённых, то, мне кажется, здесь тоже надо всё пересмотреть. Это даже не очень естественно смотрится. Особенно когда женщина содержится в местах лишения свободы вместе с детьми. С этим надо что-то делать — прежде всего гуманизировать. Также надо обеспечить им достойные условия содержания.
Идея состоит в том, что очень важна профилактика. Отсутствие рецидива — это серьёзный показатель. То есть люди, которые не являются общественно опасными и не совершили тяжких преступлений, должны иметь возможность вернуться к нормальной жизни подготовленными. Задача как раз состоит в том, чтобы они сошли с пути совершения преступлений и вернулись к жизни законопослушными гражданами.
— В 2010 году была разработана большая программа развития уголовно-исполнительной системы РФ. Сейчас она заканчивается. В программе было много пунктов, много задумок. Что удалось реализовать?
— К сожалению, не всё удалось реализовать. Это надо честно и откровенно признать. Я бы даже сказал, далеко не всё.
Программа по большей части была нацелена на латание дыр в системе. Инфраструктура очень старая, изношенность основных фондов системы ФСИН сегодня составляет более 70%.
Кроме того, программа должна быть такой, чтобы люди, несмотря на то что они отбывают наказание, находились бы в человеческих, нормальных условиях.
Поэтому мы работаем над формированием новой концепции. Действующая программа заканчивается в 2020 году. Сейчас надо будет готовить предложения и создавать программу на период до 2030 года.
— Как добиться исправления осуждённых? Какие мероприятия нужно осуществить, какие законы принять, чтобы, как говорили раньше, люди выходили на свободу с чистой совестью, декриминализировались именно в местах лишения свободы?
— Это очень сложный вопрос. Я бы сказал, что путём применения законодательных актов вряд ли можно достичь этой цели. Хотя законотворческая составляющая имеет важное значение.
Мы будем проводить исследования на предмет соответствия наказания и порядка отбывания этого наказания проступкам, которые люди совершили и за которые были осуждены. Это очень серьёзная работа.
Я сказал бы, это такой сгусток уголовно-правовой политики, процессуального и материально-правового регулирования. Мы выявляем достаточно много несправедливостей и нестыковок — будем выходить с соответствующими предложениями.
Мне кажется, надо изменить парадигму работы ФСИН. В центре этой парадигмы должен быть прежде всего человек с его проблемами, с его историей. Ещё раз подчеркну: это наши граждане и мы должны сделать всё возможное, чтобы они не совершали преступления повторно.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
20
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 декабря 2020, 18:45
|
16 декабря 2020, 12:50
|
21 декабря 2020, 16:35
|
17 декабря 2020, 00:45
|
21 декабря 2020, 05:35
|
16 декабря 2020, 19:15
|
22 декабря 2020, 06:20