Год без Константинополя. Как создание новой церкви на Украине изменило православный мир

Православная церковь Украины (ПЦУ), созданная на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), - получила автокефалию год назад по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Другие поместные православные церкви не объявляли о том, что признают новую церковную структуру, однако 12 октября 2019 года Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха Константинопольского предоставить ей автокефалию.

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ровно год назад Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) на заседании в Минске постановил "признать невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом общении" с Константинопольским патриархатом из-за предоставления автономного статуса неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ). Напряжение в отношениях между поместными православными церквями мира после решения Константинопольского патриарха Варфоломея может только нарастать, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал прекращение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом безальтернативным для РПЦ решением. "Именно Фанар (исторический район в Константинополе, где расположена резиденция Константинопольского патриарха - прим. ТАСС) своими действиями разорвал отношения с Русской церковью, мы лишь констатировали свершившееся. Разделение - это всегда скорбь, но ничем невозможно оправдать восстановление общения с раскольниками, самосвятами, без покаяния принятыми в лоно Константинопольским Патриархатом", - сказал он ТАСС.

Русская церковь, заявил председатель Синодального отдела, всегда свидетельствовала о том, что антиканонические действия Фанара могут принести только новые разделения, а не преодолеть раскол. "Последовавшие преследования чад канонической Украинской церкви - в том числе и результат политики Константинополя. Невозможно находиться в евхаристическом единстве с теми, кто несет прямую ответственность за страдания наших собратьев на Украине. Мы верим, что путь для восстановления единства и братства в православном мире всегда остается открытым, если вернуться к соблюдению канонов", - добавил Легойда.

Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), специалист по истории церкви на Украине Владислав Петрушко полагает, что решение о разрыве молитвенного общения для РПЦ было вынужденным, но продиктованным исключительно каноническими соображениями. "Даже если оставить в стороне вопрос о том, насколько законны хиротонии (рукоположения в священнический сан - ТАСС) Филарета (Денисенко) в состоянии не то что запрета, а анафемы - там есть люди, которые пришли из так называемой Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), у которых вообще истоки их положения более чем мутные. Там изверженный из сана Викентий Чекалин, бывший диакон, рукополагал, там еще такие персонажи, которые ни при каком раскладе не могут считаться носителями архиерейской хиротонии, такие лица приняты в общение. <…> Разрыв - это была совершенно оправданная мера", - рассказал историк.

Раскол уже перешагнул границы Украины, считает Петрушко. По его мнению, если предстоятель Элладской православной церкви архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним начнет поминать Епифания на литургии вместе с предстоятелями других поместных церквей, "то, к сожалению, Элладская церковь присоединится к Константинополю и в отношении нее могут быть приняты такие же меры". "Поэтому, увы, можно констатировать, что раскол расширяется и может затронуть уже весь православный мир", - заключил историк.

Положительные последствия

По мнению ведущего научного сотрудника и руководителя Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиоведа Романа Лункина, у разрыва есть и положительные последствия. "ПЦУ, признанная патриархом Варфоломеем, оказалась в еще более запутанном каноническом положении - при президенте Владимире Зеленском эта церковь осталась без помощи власти, до конца не отделилась от Киевского патриархата, а насколько готова интегрироваться с Фанаром, остается непонятным", - считает Лункин.

Это решение, полагает он, стало еще и поддержкой для духовенства и верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ). "Отсутствие такой поддержки со стороны РПЦ было бы предательством интересов УПЦ, которая осталась один на один с националистами и безумными политиками. И это было бы началом конца УПЦ. Так что очень хорошо, что упрямый патриарх Варфоломей не оставил тогда почвы для игр в церковную дипломатию", - добавил эксперт.

По его мнению, в контексте разрыва отношений Московского и Константинопольского патриархатов важным историческим шагом стало присоединение к РПЦ большей части Архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе.

Будущее не определено

За исторической полемикой о канонах могут скрываться давние политические интересы, считает первый вице-президент Центра политического анализа Алексей Макаркин. "Москва и Константинополь - это давние конкуренты, и в течение ХХ века они обменивались разными ходами, <…> не очень дружественными. Например, <…> в Эстонии сейчас две параллельные юрисдикции, есть Московская и есть Константинопольская. <…> Конкуренция между двумя церквами носит длительный характер", - сказал он ТАСС.

Макаркин полагает, что разрыв с Константинополем был необходим не только по каноническим основаниям. "Украинской православной церковью Московского патриархата <…> автокефалия была воспринята резко негативно - с протестующими верующими, значительной частью клира и епископата, самыми верными и преданными. <…> Можно было уступить, но эта уступка была бы расценена как признание поражения и повлекла бы за собой рост автокефалистских настроений в других частях Московского патриархата, например в Белорусской православной церкви, сейчас эти настроения очень слабые, хотя уже есть. <…> Если бы Москва <…> пошла навстречу чужим, свои почувствовали бы себя преданными и брошенными", - сказал он.

По его мнению, разрыв с Константинополем был призван напомнить поместным церквям о серьезности проблемы украинского раскола. "Москва рассчитывала, что, пойдя на разрыв с Константинополем, предотвратит признание ПЦУ другими церквами. Говоря политическим языком, резко повысила ставки: мы настроены решительно, серьезно", - считает Макаркин.

Однако решительные действия, сказал политолог, могут привести РПЦ в тупик. "Теперь уже Московский патриархат оказывается перед непростым решением - что делать дальше? По логике дальнейших событий, надо отказываться и от признания Элладской церкви. <…> История с Элладской церковью может запустить процесс признаний, обмены ударами будут продолжаться, с Константинополем урегулировать отношения вряд ли удастся в сколько-нибудь обозримой перспективе", - подытожил он.

Церковный раскол на Украине

Прежнее руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года экс-президент Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию, его обращение было поддержано парламентом.

15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии. РПЦ считает и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными.

Новый раскол ПЦУ

20 июня 2019 года под началом главы раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета был проведен поместный собор УПЦ КП, на котором было отменено постановление о ликвидации УПЦ КП, принятое по требованию патриарха Константинопольского Варфоломея 15 декабря 2018 года. Собор постановил, что УПЦ КП зарегистрирована госорганом и продолжает свою деятельность, продолжает быть владелицей всех денег и всего имущества, а ее главой остается патриарх Филарет. В ПЦУ поместный собор УПЦ КП назвали неуставным, не имеющим "канонических и юридических последствий".