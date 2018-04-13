Гнездо «ястребов»: зачем Дональд Трамп окружает себя враждебно настроенными к России политиками

Эпоха мягкой политики в отношении Москвы закончена. Об этом в четверг заявил кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео. Бывший директор ЦРУ не единственный человек в окружении Дональда Трампа, который говорит о необходимости проводить жёсткую линию в отношении России. Среди наиболее известных «ястребов» в администрации президента — новый советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Почему американский лидер остановил свой выбор именно на этих политиках и как могут измениться отношения Москвы и Вашингтона в ближайшей перспективе, выяснял RT.

В жерновах конгресса

Номинированный президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря США Майкл Помпео назвал Россию угрозой и пообещал проводить политику сдерживания Москвы.

«Я осознаю, какую угрозу для США представляет Россия. И если меня утвердят на пост государственного секретаря, я могу вас заверить, что эта администрация продолжит, как и в последние 15 месяцев, предпринимать реальные действия, чтобы перезагрузить политику сдерживания России», — заявил нынешний директор ЦРУ, кандидатура которого на пост госсекретаря обсуждалась в комитете сената по иностранным делам.

По словам Помпео, Россия продолжает действовать агрессивно «благодаря многолетней мягкой политике» в отношении неё со стороны Вашингтона.

«Теперь с этим покончено», — подчеркнул он ранее в заявлении, опубликованном накануне слушаний пресс-службой Белого дома.

Неоднократно жёстко высказывавшийся в отношении Москвы бывший конгрессмен от штата Канзас, пока занимающий пост директора ЦРУ, и в этот раз не изменил себе. В заслуги администрации Трампа он записал высылку российских дипломатов и помощь противникам РФ в Грузии и на Украине. Теперь Помпео планирует следовать этому курсу и на должности госсекретаря. В частности, в ходе сенатских слушаний он обещал не признавать Крым российским и продолжить оказывать военную помощь Украине.

Отвечая на вопросы сенатора Марко Рубио, Майкл Помпео заявил, что согласен с необходимостью помогать Украине продвигать демократию, а также подчеркнул, что верит в то, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Кроме того, по словам будущего госсекретаря, именно Москва виновата в ухудшении отношений с Вашингтоном.

Также назначенец Трампа выступил в сенате за усиление санкционного давления на Россию.

«Ещё предстоит проделать больше работы по CAATSA (закон о дополнительных санкциях против России, Ирана и КНДР, подписанный президентом США 2 августа 2017 года. — RT). Ещё предстоит проделать больше работы по другим санкционным

положениям. Я с готовностью это признаю», — подчеркнул Помпео.

В частности кандидат на пост госсекретаря назвал «мощным инструментом» акт Магнитского.

Капитолий, Вашингтон

Reuters

© Leah Millis

В Сирии, по его словам, целью США является смещение Башара Асада и противодействие России.

Поддержал Помпео и возможную атаку Сирии, о которой говорил в последнее время Дональд Трамп. Однако, по его словам, он будет стараться избегать новых войн.

«Я бы предпочёл достигать цели президентской внешней политики бескомпромиссной дипломатией, не отправляя молодых мужчин и женщин на войну», — говорится в заявлении Помпео.

Майкл Помпео

Reuters

© Yuri Gripas

Слушания в комитете сената по иностранным делам были жаркими — здесь почти равное соотношение республиканцев и демократов: 10 на 11, и сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол уже заявил, что будет голосовать против Помпео. Но, несмотря на это, глава комитета сенатор Роберт Коркер обещал вынести кандидатуру бывшего директора ЦРУ на общее голосование верхней палаты американского парламента. Там шансы, что Помпео одобрят, гораздо выше.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв считает, что жёсткие заявления в адрес России со стороны Помпео необходимы ему для того, чтобы пройти утверждение в сенате.

«Заявления претендующего на должность главы американской дипломатии Майка Помпео о том, что с «мягкой» политикой в отношении России отныне будет покончено, разумеется, нужно рассматривать в том контексте, в котором они говорятся: экс-директор ЦРУ должен пройти жернова конгресса для утверждения в должности, а там сейчас главный критерий — безупречная «анкета» по России. «Беспощадность к врагам рейха», как в известном кино. Чем жёстче высказывания, тем больше шансов на утверждение», — написал Косачёв на своей странице в Facebook.

«Что касается российско-американских отношений, то в них можно ждать перемен только к худшему, — заявил в интервью RT ведущий научный сотрудник, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. — И связано это вовсе не с личностью госсекретаря и президента, а с тем, что американский политический класс совершенно не готов вести с Россией равноправный диалог по проблемам, представляющим взаимный интерес».

Россия, как отмечает эксперт, не готова согласиться на подчинённое положение, в котором пребывала в 1990-е годы. «Переговоры же с российским руководством неприемлемы для США по идеологическим соображениям», — отметил эксперт.

Во время слушаний в сенате 12 апреля 2018 года Майкл Помпео подчеркнул, что будет бороться с Москвой и в энергетической сфере.

«Я думаю, будет огромной возможностью для США и других, если мы можем добиться условий, при которых Россия будет иметь меньше возможностей отключать газопроводы, создавать риски или угрожать нашим партнёрам и друзьям по всему миру. Я готов обсуждать конкретно «Северный поток — 2», чтобы убедиться, что там есть доступные альтернативы в интересах Запада, а не Владимира Путина», — заявил Помпео.

«Нам объявлена война, пока санкционная, экономическая война, — в свою очередь, подчеркнул в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин. — Помпео говорит, что всё, хватит, закончилась холодная война, началась горячая. К этому надо относиться всерьёз».

Гнездо «ястребов»

Помпео — не единственный сторонник «мира посредством силы» в обойме Трампа. 9 апреля 2018 вступил в должность новый советник президента Соединённых Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Бывший представитель США в ООН в своё время прославился заявлениями о необходимости превентивных ударов по Северной Корее и Ирану, называл Москву противницей Вашингтона и в целом имеет реноме ультра-«ястреба», безоговорочного сторонника силовых действий и политики устрашения в отношении конкурентов Соединённых Штатов на мировой арене.

Пока никаких открытых заявлений в отношении нашей страны Болтон не делал. Молчит и его Twitter, который он ранее вёл почти так же активно, как и его новый шеф.

Советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон

globallookpress.com

© Michael Brochstein

«Выживших нет»: в результате крушения самолёта в Алжире погибли более 250 человек «Я следил за Болтоном ещё до того, как он вошёл в органы власти, — говорит Домрин. — Это юрист, окончивший Йельский университет и написавший в своё время статью, что международное право не является правом».

По мнению эксперта, новый советник Трампа — «ястреб» из «ястребов».

С другой стороны, в интервью Vanity Fair хороший знакомый Болтона журналист Дэвид Рибой утверждает, что, хотя его друга относят к неоконсерваторам, заботящимся лишь о распространении демократии и поддержке Израиля, это не совсем так. По мнению Рибоя, Болтон — «циничный реалист», как и Трамп, уважающий лишь силу, готовый бомбить другие страны, но не строить там демократию, и не питающий никакого уважения ни к международным институтам, ни бюрократическим структурам в Вашингтоне.

Среди положительных качеств Джона Болтона эксперты отмечают работоспособность, умение великолепно ориентироваться в подводных течениях вашингтонской политики и абсолютную лояльность Трампу. Столь же лоялен и Помпео. В бытность его директором ЦРУ он в отличие от занимавшего тогда пост госсекретаря Рекса Тиллерсона не смел открыто противоречить Трампу. Среди других «ястребов» в команде Трампа выделяют нынешнего представителя США в ООН Никки Хейли и кандидата на пост главы ЦРУ Джину Хэспел, заведовавшую пытками в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде при Джордже Буше-младшем. Последнюю пока даже не хочет поддерживать такой «ястреб», как сенатор Джон Маккейн.

С Болтоном и Помпео Дональд Трамп «создал наиболее радикальную и агрессивную внешнеполитическую команду в современной истории», утверждает The New York Times. Однако не все аналитики придерживаются такого мнения. Дэвид Рибой призывает не демонизировать Джона Болтона, утверждая, что тот вовсе не исчадие ада, которым его стремится представить либеральная пресса.

«Трамп неуправляем, что может быть спасением, — подчёркивает, в свою очередь, колумнист Spectator USA Дэниел Маккарти. — Каковы шансы, что Помпео и Болтон не закончат так же, как Рекс Тиллерсон, Гэри Кон, Майк Флинн, Рейнс Прибус, Стив Бэннон, Шон Спайсер, Антонио Скарамуччи?»

«Это очень прискорбно»

По словам колумниста издания The Hill Джулиана Уильямса, кадровые перестановки в администрации Трампа отражают отсутствие связной стратегии в глобальной политике — президент назначил на ключевые должности «ястребов» в тот самый момент, когда предложил провести переговоры с Ким Чен Ыном, а затем и саммит с президентом России Владимиром Путиным.

Затем Трамп предложил вывести войска из Сирии, после чего из его же уст последовали угрозы нанести по стране ракетно-бомбовый удар. Ряд экспертов связывают эту непоследовательность с внутриполитическим давлением на американского президента.

«Заявления о готовности встретиться с Путиным и даже такой формальный момент, как поздравление российского президента с победой на выборах, встретили крайне жёсткую реакцию со стороны американского политического класса, — отмечает Батюк. — В этих условиях Трамп, особенно ввиду предстоящих промежуточных выборов в конгресс, вынужден принимать во внимание такого рода настроения в американской элите».

В свою очередь, сотрудник Института Катона Даг Бэндоу в статье для издания The American Conservative, анализируя последние действия Трампа, утверждает, что «выбор между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон обернулся отсутствием выбора». По его мнению, ни одно из кадровых назначений в области внешней политики, сделанных ранее Трампом, не соответствовало интересам его избирателей, голосовавших за более мирный курс.

«Знаковое событие в истории Сирии»: правительственные силы установили контроль над Восточной Гутой «Единственный человек, который в Америке формирует внешнюю политику, — это Трамп. То, что Трамп не бьёт по носу таких людей в своём окружении, как Помпео или Болтон, говорит о том, что он солидаризируется с ними, — считает Домрин. — И это очень прискорбно».

Нетрадиционная дипломатия

По мнению бывшего сотрудника британской разведки Алистера Крука, возглавляющего аналитический центр Conflicts Forum, назначение «ястребов» на высшие посты Трампом вызвано вовсе не глупостью американского лидера и «не тем, что Трамп хочет ядерной войны, но несовпадением того способа ведения переговоров, который предпочитает Трамп и который описан в его «Искусстве сделки», и традиционной дипломатии как выстраивания хороших отношений, которую осуществлял Тиллерсон». Как отмечает эксперт в материале для Фонда стратегической культуры, Трамп предпочитает идти к выгодной сделке, повышая ставки.

«Он стремится показать силу, поднимает свои угрозы до уровня Армагеддона, делает ставки невообразимо высокими, и когда кажется, что всё вот-вот взорвётся, пытается заключить сделку», — утверждает Крук.

Запуск крылатой ракеты «Томагавк» с носа корабля

Reuters

Так, в течение последней недели американский президент заявлял о готовности начать бомбардировки Сирии в ближайшие часы и угрожал России «умными» ракетами. Однако потом он сообщил в своём Twitter, что готов «помочь России с экономикой», а удар по Сирии «может начаться очень скоро, а может и совсем не скоро».

«По американским лекалам»: зачем Япония впервые после Второй мировой войны создаёт морскую пехоту «Я думаю, что это попытка набрать как можно больше козырей перед тем, как сесть за стол переговоров со своими соперниками, — поясняет Домрин. — С одной стороны, Трамп предлагает Путину встретиться, с другой — с чем ему встречаться? Вот он и собирает козыри перед ближайшей встречей с Путиным».

По мнению эксперта, американский президент вряд ли откажется от такой тактики, тем более что её он применял в отношении КНДР — и Северная Корея теперь говорит о готовности к переговорам.

«Войны в ближайшие часы не будет, — считает Домрин. — Но нагнетание напряжённости сохранится. И за этим нагнетанием стоит не какой-то там Помпео из штата Канзас, а сам Трамп».