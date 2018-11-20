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«Гнев и страдание» Франции: правительство в растерянности

20 ноября 2018, 17:24  •  127 • В мире
Массовые выступления «желтых жилетов» в прошедшие выходные во Франции — только начало. Следующая акция намечена на 24 ноября. Встреча назначена в Париже
Автор:
Полонский Андрей
Если французские власти надеялись, что после кошмарных выходных 17-18 ноября протест «желтых жилетов» сойдет на нет, они жестоко ошибались. Дата следующей акции была назначена тут же, в понедельник. Ровно через неделю, 24 ноября, участники движения «гнева и страдания» соберутся в Париже. Призыв, брошенный одним из стихийных лидеров «жилетов» Эриком Друэ, нашел полную поддержку в Сети. Только в первый час после появления новой информации больше 20 000 человек заявили, что готовы принять участие во втором акте этой драмы. Разумеется, в итоге их будет значительно больше.
Фото: www.globallookpress.com
Поднялась провинциальная Франция
На сей раз поднялись не арабы из парижских пригородов, не интеллектуалы из университетов, не радикальные политические партии и профсоюзы, даже не сельские хозяева юга страны. Поднялась вся Франция, собственно французы, граждане как они есть.
В субботу акции по перекрытию дорог прошли практически во всех департаментах страны. По оценке министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, в них приняли участие 287 тысяч человек, движение было перекрыто больше чем на 2000 постах.
Но это только официальные данные. Сами манифестанты считают цифры заниженными как минимум на треть. В Париже, Шоле, Ренне, Ниме и в районе Амьена произошли столкновения с полицией. Правоохранители применяли спецсредства и слезоточивый газ. Всего пострадали около 528 человек, из них 17 получили тяжелые травмы, одна женщина погибла. Тысячи активистов были задержаны, 73 человека арестованы. Один человек уже приговорен к четырехмесячному тюремному сроку, и это только начало.
Фото: www.globallookpress.com
Потери есть и у полиции: различные травмы получили десятки полицейских.

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