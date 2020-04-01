ГМО, пестициды, гормоны роста: Как мы сами подталкиваем природу на борьбу с нами • 17 • Аналитика

Человечество в панике. Мы не можем быстро и эффективно справиться с очередным вирусом. Организм человека неспособен самостоятельно, без помощи извне, справиться с вирусом, которых великое множество было, есть и будет. Любой человек, хочет он этого или не хочет, ежедневно слышит сводку о потерях, которые несет человечество в этой войне.



Политики самого высокого уровня буквально в очередь стоят, чтобы призвать нас с экранов телевизоров прекратить все контакты между собой, остановить работу предприятий и организаций, добровольно перейти в режим самозаточения. Наши дома превратились в медицинские боксы. Превратились просто потому, что вирус убивает. Вирус наступает, а наша оборона трещит по швам.







А почему так происходит? Почему человек, часть природы, стал беззащитен перед порождением этой самой природы? Почему исчезли механизмы защиты, заложенные природой в человеческий организм, в процессе эволюции? Не мы ли причина этой странности? Не мы ли в стремлении брать у природы все создали условия, когда обычная мутация вируса, коих ежедневно происходит множество, стала смертельной реальностью?



Вспомните как много говорят о пестицидах, об антибиотиках, о ГМО… Наверное, нет человека, который бы не слышал об этой проблеме, который бы не знал о вреде для человеческого здоровья этих изобретений. Однако все эти вопросы почему-то рассматривались только в одном аспекте, в аспекте здорового питания. Человечество согласилось на то, что оно делится на тех, кто может потреблять все эти продукты, и тех, для кого эти продукты являются вредными.



Ты то, что ты ешь

Тема влияния ГМО, пестицидов, антибиотиков и других изобретений для увеличения урожайности, стойкости к климатическим катаклизмам и прочим опасностям для сельскохозяйственного производства наукой не изучена в достаточной степени. Мы, люди, среагировали только на некоторые вещества, использование которых явно приводило к изменению человека.



В начале экспериментов по достижению желаемых коммерческих показателей в сельском хозяйстве ученые вполне резонно использовали тот же принцип, что заложен в любой живой организм. Гормоны естественным образом вырабатываются в живых организмах и активно участвуют в системе жизнедеятельности. Следовательно, если внедрить в организм химические вещества (чаще всего это дешевые синтетические гормоны, анаболики и стероиды), можно ускорить развитие, рост, синтез и накопление веществ.



Те из читателей, кто жил во времена СССР, помнят свинину тех лет. На любом прилавке лежало мясо и толстые куски сала. Считалось, что свинья не может расти, не накапливая сала. А теперь вспомните рыночные прилавки сегодня. Нынешняя молодежь уже уверена, что сало дают лишь некоторые породы свиней. Остальные «довольствуются» парой сантиметров подкожного жира.



То, что сегодня мы едим, с точки зрения природы сложно назвать пищей. Гормоны применяются в ветеринарии, животноводстве, птицеводстве и вообще везде, где только возможно. Даже ваша домашняя собачка или кошка, вполне возможно, продукт применения гормонов.



Гормонами стимулируют рост и развитие животных, ускоряют набор массы тела. На одной из сельскохозяйственных выставок я видел семью домашних свиней, представленную одним из крупнейших свинокомплексов Сибири. В это сложно поверить, но информационная таблица указывала на такой выдающийся успех свиноводов: «достигает веса 100 кг через 100-110 дней». И мы восхищены!



Гормоны применяются для повышения усвояемости кормов, улучшения многоплодия, вспомните о странности овец современных, они почему-то рожают по два-три ягненка постоянно, ускорения полового созревания, регламентации сроков беременности, увеличения надоев. Человек сам, по своей прихоти, изменил жизненный цикл животных.



Ещё заметнее изменения в птицеводстве. Сегодня даже человек, ровно дышащий на курятину, утятину или гусятину, знает, что курица в магазине и курица из деревни — это две совершенно разные птицы. И по вкусу, и по внешнему виду. Даже по запаху. Если кто-то готовит деревенскую курицу сегодня, то об этом знает весь подъезд. Курица!



А что мы хотим, если при откорме птицы открыто используются гормоны с ярко выраженной анаболической активностью? Современная курица — это спортсмен-культурист. Соматотропин, инсулин, производные аминокислот: стероидные, тиреоидные и их аналоги… И мы это едим. И едим довольно часто.



Любая идея, доведенная до абсурда, становится бомбой

В принципе, использование гормонов для увеличения производства сельскохозяйственной продукции, — идея хорошая. Человек как бы помогает природе провести ускоренную селекцию животных для получения определенных качеств, необходимых именно для существования человека.







Но что мы видим сегодня? Погоня за прибылью заставляет производителей требовать от ученых новых, более результативных и дешевых гормонов. Проще говоря, производители хотят вещества, которые по своему анаболическому действию результативнее природных гормонов в сотни раз! И такой заказ выполняется…



Сегодня широко используются такие препараты как синэстрол, диенэстрол, диэтилстрильбэстрол, гексэстрол и другие. На первый взгляд, опасность этих препаратов достаточно условна. Ну кормят или колют животное анаболиками — и что?



Дело в том, что большинство искусственных гормонов, в отличие от природных, естественных, достаточно плохо метаболизируется. Организм животного их просто накапливает. Причем в довольно значительных количествах. А что дальше? А дальше все эти «склады» попадают в пищу человека. Они автоматически включаются в пищевую цепочку!



Но и это ещё не все. Синтетические гормоны чаще всего не разрушаются при приготовлении пищи. Они устойчивы к термической обработке. Более того, человеческий организм воспринимает эти гормоны как собственные. И, соответственно, использует как собственные. То есть действуют эти гормоны на человека точно так же, как на животных!



Немного «антинауки»

Вообще-то, я редко пишу о собственных теориях. Просто потому, что доверяю в этом плане тем, кто более сведущ в теме материала. Но сегодня отойду от этого правила. Дам пищу для размышлений читателям. Тем более что то, что написано выше, относится не к какой-то конкретной стране, а к миру в целом. К большинству развитых стран.



Мы часто удивляемся специфическому внешнему виду простых американцев. При этом замечаем, что и наша молодежь становится похожей на этих тучных янки. Объяснение этому у большинства достаточно простое. Мы в их годы ели суп, а они хотдоги. Ну давайте быть честными хотя бы перед собой. Вспомните постоянную войну, которую вела с вами мама за этот суп. И собственные «полбатона с колбасой», которые заменяли этот самый суп. Сомневаюсь я, что современная молодежь питается всухомятку больше, чем мы в их возрасте.



И второе. Как мы возмущаемся разгулом секс-меньшинств! «Раньше такого не было!» Правда, объяснения этому явлению не придумали. Довольствуемся народным «одурели от безделья». А ведь и этому должно быть какое-то объяснение.



Итак, во многих странах применение гормонов при выращивании животных запрещено. Правда, если быть честными до конца, соблюдать это требование фермеры не стремятся. Уж слишком велика выгода от применения гормонов. Но в США гормоны разрешены. И используются глобально. Когда вернется дорогая нефть



Помните основной аргумент борцов с пивным алкоголизмом? Тот, которым пугают мужчин? Та самая псевдонаучная теория о фитоэстрогене, который содержится в хмеле и похож на женский гормон эстроген. А ведь в этом утверждении есть рациональное зерно.



Итак, что делают фермеры в США? Они используют как раз женские и мужские гормоны. Самкам вводят мужские гормоны, самцам женские (вспомните «пивной живот» у любителей пенного напитка). Мужской тестостерон способствует росту мышечной массы, а женский эстрадиол обладает феминизирующим действием. Есть и ещё один женский гормон — прогестерон. Гормон для подготовки женского организма к беременности. Увеличивает аппетит и замедляет работу пищеварительного тракта для увеличения потребления питательных веществ.



Моя «антинаучная теория» вытекает из написанного выше. Накопленные человеческим организмом гормоны и приводят к появлению людей «среднего пола». Как по внешнему виду, так и по половой ориентации. По крайней мере, некоторые ученые именно этот факт приводят как доказательство повышения эффективности животноводства в США (напомню про пищевую цепочку).



Почему мы не прекращаем использовать гормоны

Возникает вполне резонный вопрос: зачем же используются гормоны, если последствия их применения очевидны? Почему человечество падает в эту пропасть?



Ответ следует искать в выступлениях некоторых политиков, в том числе и российских. Перенаселение планеты, недостаток ресурсов, неправильное использование этих самых ресурсов и тому подобное. Нам внушили, что Земля — не резиновая. Что жить на этой планете — это подарок судьбы. И достойны этого подарка не все.



Но так ли это? Может, не надо «смотреть глубжее», как говорил один из героев Аркадия Райкина? Перефразирую великого артиста — давайте «смотреть прощее»! Дело совсем не в количестве людей. Дело в… кармане производителей сельхозпродукции.



Каждый килограмм мяса — это вполне конкретные деньги, положенные именно в этот карман. Не надо разбираться в животноводстве, чтобы понимать простую истину: чем быстрее животное наберет вес, тем меньше затрат потребуется на его содержание. Тем меньше себестоимость этого самого мяса. А значит, больше звонких монет в кармане фермера и всех, кто рядом с ним. Человечество в панике. Мы не можем быстро и эффективно справиться с очередным вирусом. Организм человека неспособен самостоятельно, без помощи извне, справиться с вирусом, которых великое множество было, есть и будет. Любой человек, хочет он этого или не хочет, ежедневно слышит сводку о потерях, которые несет человечество в этой войне.Политики самого высокого уровня буквально в очередь стоят, чтобы призвать нас с экранов телевизоров прекратить все контакты между собой, остановить работу предприятий и организаций, добровольно перейти в режим самозаточения. Наши дома превратились в медицинские боксы. Превратились просто потому, что вирус убивает. Вирус наступает, а наша оборона трещит по швам.А почему так происходит? Почему человек, часть природы, стал беззащитен перед порождением этой самой природы? Почему исчезли механизмы защиты, заложенные природой в человеческий организм, в процессе эволюции? Не мы ли причина этой странности? Не мы ли в стремлении брать у природы все создали условия, когда обычная мутация вируса, коих ежедневно происходит множество, стала смертельной реальностью?Вспомните как много говорят о пестицидах, об антибиотиках, о ГМО… Наверное, нет человека, который бы не слышал об этой проблеме, который бы не знал о вреде для человеческого здоровья этих изобретений. Однако все эти вопросы почему-то рассматривались только в одном аспекте, в аспекте здорового питания. Человечество согласилось на то, что оно делится на тех, кто может потреблять все эти продукты, и тех, для кого эти продукты являются вредными.Тема влияния ГМО, пестицидов, антибиотиков и других изобретений для увеличения урожайности, стойкости к климатическим катаклизмам и прочим опасностям для сельскохозяйственного производства наукой не изучена в достаточной степени. Мы, люди, среагировали только на некоторые вещества, использование которых явно приводило к изменению человека.В начале экспериментов по достижению желаемых коммерческих показателей в сельском хозяйстве ученые вполне резонно использовали тот же принцип, что заложен в любой живой организм. Гормоны естественным образом вырабатываются в живых организмах и активно участвуют в системе жизнедеятельности. Следовательно, если внедрить в организм химические вещества (чаще всего это дешевые синтетические гормоны, анаболики и стероиды), можно ускорить развитие, рост, синтез и накопление веществ.Те из читателей, кто жил во времена СССР, помнят свинину тех лет. На любом прилавке лежало мясо и толстые куски сала. Считалось, что свинья не может расти, не накапливая сала. А теперь вспомните рыночные прилавки сегодня. Нынешняя молодежь уже уверена, что сало дают лишь некоторые породы свиней. Остальные «довольствуются» парой сантиметров подкожного жира.То, что сегодня мы едим, с точки зрения природы сложно назвать пищей. Гормоны применяются в ветеринарии, животноводстве, птицеводстве и вообще везде, где только возможно. Даже ваша домашняя собачка или кошка, вполне возможно, продукт применения гормонов.Гормонами стимулируют рост и развитие животных, ускоряют набор массы тела. На одной из сельскохозяйственных выставок я видел семью домашних свиней, представленную одним из крупнейших свинокомплексов Сибири. В это сложно поверить, но информационная таблица указывала на такой выдающийся успех свиноводов: «достигает веса 100 кг через 100-110 дней». И мы восхищены!Гормоны применяются для повышения усвояемости кормов, улучшения многоплодия, вспомните о странности овец современных, они почему-то рожают по два-три ягненка постоянно, ускорения полового созревания, регламентации сроков беременности, увеличения надоев. Человек сам, по своей прихоти, изменил жизненный цикл животных.Ещё заметнее изменения в птицеводстве. Сегодня даже человек, ровно дышащий на курятину, утятину или гусятину, знает, что курица в магазине и курица из деревни — это две совершенно разные птицы. И по вкусу, и по внешнему виду. Даже по запаху. Если кто-то готовит деревенскую курицу сегодня, то об этом знает весь подъезд. Курица!А что мы хотим, если при откорме птицы открыто используются гормоны с ярко выраженной анаболической активностью? Современная курица — это спортсмен-культурист. Соматотропин, инсулин, производные аминокислот: стероидные, тиреоидные и их аналоги… И мы это едим. И едим довольно часто.В принципе, использование гормонов для увеличения производства сельскохозяйственной продукции, — идея хорошая. Человек как бы помогает природе провести ускоренную селекцию животных для получения определенных качеств, необходимых именно для существования человека.Но что мы видим сегодня? Погоня за прибылью заставляет производителей требовать от ученых новых, более результативных и дешевых гормонов. Проще говоря, производители хотят вещества, которые по своему анаболическому действию результативнее природных гормонов в сотни раз! И такой заказ выполняется…Сегодня широко используются такие препараты как синэстрол, диенэстрол, диэтилстрильбэстрол, гексэстрол и другие. На первый взгляд, опасность этих препаратов достаточно условна. Ну кормят или колют животное анаболиками — и что?Дело в том, что большинство искусственных гормонов, в отличие от природных, естественных, достаточно плохо метаболизируется. Организм животного их просто накапливает. Причем в довольно значительных количествах. А что дальше? А дальше все эти «склады» попадают в пищу человека. Они автоматически включаются в пищевую цепочку!Но и это ещё не все. Синтетические гормоны чаще всего не разрушаются при приготовлении пищи. Они устойчивы к термической обработке. Более того, человеческий организм воспринимает эти гормоны как собственные. И, соответственно, использует как собственные. То есть действуют эти гормоны на человека точно так же, как на животных!Вообще-то, я редко пишу о собственных теориях. Просто потому, что доверяю в этом плане тем, кто более сведущ в теме материала. Но сегодня отойду от этого правила. Дам пищу для размышлений читателям. Тем более что то, что написано выше, относится не к какой-то конкретной стране, а к миру в целом. К большинству развитых стран.Мы часто удивляемся специфическому внешнему виду простых американцев. При этом замечаем, что и наша молодежь становится похожей на этих тучных янки. Объяснение этому у большинства достаточно простое. Мы в их годы ели суп, а они хотдоги. Ну давайте быть честными хотя бы перед собой. Вспомните постоянную войну, которую вела с вами мама за этот суп. И собственные «полбатона с колбасой», которые заменяли этот самый суп. Сомневаюсь я, что современная молодежь питается всухомятку больше, чем мы в их возрасте.И второе. Как мы возмущаемся разгулом секс-меньшинств! «Раньше такого не было!» Правда, объяснения этому явлению не придумали. Довольствуемся народным «одурели от безделья». А ведь и этому должно быть какое-то объяснение.Итак, во многих странах применение гормонов при выращивании животных запрещено. Правда, если быть честными до конца, соблюдать это требование фермеры не стремятся. Уж слишком велика выгода от применения гормонов. Но в США гормоны разрешены. И используются глобально.Помните основной аргумент борцов с пивным алкоголизмом? Тот, которым пугают мужчин? Та самая псевдонаучная теория о фитоэстрогене, который содержится в хмеле и похож на женский гормон эстроген. А ведь в этом утверждении есть рациональное зерно.Итак, что делают фермеры в США? Они используют как раз женские и мужские гормоны. Самкам вводят мужские гормоны, самцам женские (вспомните «пивной живот» у любителей пенного напитка). Мужской тестостерон способствует росту мышечной массы, а женский эстрадиол обладает феминизирующим действием. Есть и ещё один женский гормон — прогестерон. Гормон для подготовки женского организма к беременности. Увеличивает аппетит и замедляет работу пищеварительного тракта для увеличения потребления питательных веществ.Моя «антинаучная теория» вытекает из написанного выше. Накопленные человеческим организмом гормоны и приводят к появлению людей «среднего пола». Как по внешнему виду, так и по половой ориентации. По крайней мере, некоторые ученые именно этот факт приводят как доказательство повышения эффективности животноводства в США (напомню про пищевую цепочку).Возникает вполне резонный вопрос: зачем же используются гормоны, если последствия их применения очевидны? Почему человечество падает в эту пропасть?Ответ следует искать в выступлениях некоторых политиков, в том числе и российских. Перенаселение планеты, недостаток ресурсов, неправильное использование этих самых ресурсов и тому подобное. Нам внушили, что Земля — не резиновая. Что жить на этой планете — это подарок судьбы. И достойны этого подарка не все.Но так ли это? Может, не надо «смотреть глубжее», как говорил один из героев Аркадия Райкина? Перефразирую великого артиста — давайте «смотреть прощее»! Дело совсем не в количестве людей. Дело в… кармане производителей сельхозпродукции.Каждый килограмм мяса — это вполне конкретные деньги, положенные именно в этот карман. Не надо разбираться в животноводстве, чтобы понимать простую истину: чем быстрее животное наберет вес, тем меньше затрат потребуется на его содержание. Тем меньше себестоимость этого самого мяса. А значит, больше звонких монет в кармане фермера и всех, кто рядом с ним. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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