Глюкоза, жгуты и котлы центрального отопления: Россия расширила список запрещённых к ввозу с Украины товаров

На едином портале правовой информации опубликовано дополнение к перечню товаров, которые нельзя ввозить с Украины в Россию. Под запрет попали кукурузный крахмал, фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки и другая продукция. Наряду с этим дополнен перечень украинцев, в отношении которых Москва применяет санкции. Это продолжение тех мер, которые Россия ранее утвердила в ответ на недружественные шаги Киева. Эксперты выразили надежду, что новое руководство Украины попытается нормализовать экономические отношения с РФ. Однако даже в этом случае Москве пока не стоит отступать от своих принципов, полагают аналитики.

Правительство России утвердило расширенный перечень товаров, которые запрещено ввозить с Украины в РФ. Соответствующий документ опубликован на едином портале правовой информации.

Теперь в список входят кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, а также продукция медицинской направленности, среди которой оказались воздуховоды и трубки из поливинилхлорида, спринцовки, грелки, подкладные судна и жгуты.

В перечень попали и товары других категорий, в частности радиаторы и котлы центрального отопления.

Кроме того, дополнен список продукции, которую запрещено вывозить из России на Украину. К этой категории теперь относятся регенерируемые бумага и картон (макулатура).

Ещё одним документом российское правительство скорректировало перечень украинцев, против которых вводятся специальные экономические меры. В него вошли ещё девять лиц, в том числе чиновники и депутаты горсовета Одессы. Ещё двоих исключили, теперь в списке значатся около 570 лиц.

Отметим, что правительство Украины уже заявило о намерении расширить индивидуальные санкции против России.

Санкции с 2015 года

Новые ограничения — часть продолжающегося с 2015 года санкционного противостояния между Москвой и Киевом. Напомним, на Украине осенью 2015 года начал действовать указ президента «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

В рамках последовавших за этим разногласий Киев неоднократно вводил санкции против отдельных российских лиц и устанавливал запреты на ввоз тех или иных категорий товаров. Москва была вынуждена отвечать зеркально.

Последним этапом противостояния стало продление Украиной запрета на поставку широкого перечня российских товаров. Эти меры были утверждены летом 2019 года на срок до 31 декабря 2020 года. Незадолго до этого российское правительство продлило собственное продэмбарго, которое распространяется на США, страны Евросоюза и ряд других государств, в том числе Украину.

Кроме того, летом 2019 года начал действовать запрет на поставку угля и нефтепродуктов из России на Украину.

АЗС в Киеве

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko

Вместе с тем Москва неоднократно указывала на ответный характер своих действий по отношению к Киеву. В частности, на это обстоятельство обращал внимание премьер-министр Дмитрий Медведев, который ранее заявил, что Россия «вынуждена защищать свои интересы».

На Украине признавали, что текущее состояние торговых связей с Россией наносит Киеву заметный ущерб. Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в мае 2019 года указал, что потери от падения объёмов торговли у Киева оказались в 13 раз больше, чем у Москвы.

«Действительно, потери колоссальные, от разрыва экономических связей с Россией страдают высокотехнологичные отрасли, из-за этого меняется структура экспорта и импорта и вообще вся структура экономики», — говорил тогда эксперт.

Позднее представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил о невозможности отказаться от торговли с Россией, сравнив подобный шаг с «выстрелом в ногу».

«Важно проявлять баланс»

Комментируя новые ограничения на ввоз украинских товаров, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отметил, что Россия повела бы себя странно, проигнорировав прежние действия Киева.

«Начиная с 2015 года Украина систематически вводит эмбарго на наши товары. Мы защищаем свои интересы, в то время как Украина отказывается руководствоваться в своих действиях здравой логикой», — отметил парламентарий в беседе с RT.

По словам депутата, объективный анализ указывает, что от санкций больше страдает экономика Украины, а не России.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко выразил надежду, что новый президент Украины Владимир Зеленский проявит желание нормализовать сферу экономических отношений с Россией.

Однако, по мнению эксперта, это не означает, что Москве следует отступать от своей позиции.

«В этой ситуации важно проявлять баланс, чтобы с российской стороны не было какой-то псевдоснисходительности. Необходимо твёрдое и сбалансированное отношение. Если нынешние украинские власти заинтересованы в нормализации отношений, то они должны предпринимать конкретные шаги», — считает Оленченко.

Он уверен, что в сложившейся ситуации Россия готова адекватно реагировать.

«Но если идёт какое-то усложнение российско-украинских отношений, мы не можем оставить это без внимания и действовать в ущерб себе», — заключил эксперт.