Глядя на Европу из автобуса. Год 2019-й: по городам и весям • 71 • Аналитика Не нужно забывать, что Запад всегда пытался пустить пыль в глаза. Понастроили вдоль дорого всего и разного, а если присмотреться, то окажется, что это всего лишь баннер на дом натянут или лес и дома напечатаны.

Rus_Balt (Борис), комментарий на «ВО»



Европа из окна автобуса (2019). Если взятый в качестве эпиграфа комментарий считать за шутку, то она удалась. Если же это серьезно, то она лишь показывает, что настроение многих наших граждан, увы, так и не переменилось. В СССР им всячески внушалось, что у них все самое лучше в мире и сами они, словно лилипуты в Лилипутии (см. «Новый Гулливер», 1935 г.) «и велики, и могучи, выше солнца, больше тучи», но… оказалось, что это не совсем так. Нельзя считать, что ты и твоя культура – пуп земли. Есть масса других людей, у которых можно и нужно учиться хорошему, тому, в чем они преуспели, а того, что у них плохого, следует всячески избегать. Вот это единственно на сегодня правильная и разумная точка зрения, которая должна лежать в основе взаимоотношений нашей страны с другими странами. Позитивный результат, ценный опыт – берем! Все негативное – отбрасываем. Еще Ленин, кстати, писал о том, что нам надо учиться у капитализма. Но, понятно, что не всему подряд.







Сегодня фотографии «оттуда» пойдут вперемежку, а не в хронологическом, либо тематическом порядке. И начнутся они вот с этого любопытного фото, сделанного в Париже возле станции метро у Порте-Орлеан. На улице вот просто так спит в гамаке человек. Цветной. Ну спит себе и все. Время около 6 утра. Понятно, что до столь бедственного положения его довел «звериный оскал капитализма». Так что «они плохие». Все, кто обвинял автора в ангажированности – радуйтесь!



Итак, мы продолжаем наше турне по Европе, сидя в автобусе вместе с 50 другими россиянами из самых разных уголков нашей большой страны. Сегодня мы побываем в некоторых городах и опять же совсем не объективно, а через призму личного восприятия, посмотрим на их жизнь.





Ну, а начнем мы нашу сегодняшнюю фотосессию все-таки с Польши. Перед нами Рыночная площадь Старого города в Варшаве в пасмурный и очень удобный для туризма день.





Дома, слипшиеся друг с другом, кажутся немного игрушечными.





Очень вкусные баранки.





Так выглядит восстановленный средневековый барбакан Старого Города.



Город «правильной русалки»

Первым нашим городом на этом пути стала столица Польши Варшава, и не просто Варшава, а Старый город. «Маленький пятачок» разноцветных, прилепившихся друг к другу зданий, словно из сказок Ганса Христиана Андерсена. И он действительно небольшой. Хотя на туристической карте кажется значительно больше. А пойдешь по нему – и вот уже и конец. Но несмотря на размеры Старый город– это сердце польской столицы. Именно на этом месте в XIII веке и началось ее возведение. В годы войны 85% его зданий было полностью разрушено. Но жители все восстановили в первоначальном виде по старым чертежам и фотографиям. В 1980 году новый Старый город Варшавы был внесен в список наследия ЮНЕСКО за полное воссоздание исторического облика города с XIII по XX в. Можно обойти его, идя вдоль крепостной стены (сразу от выхода из эскалатора) налево. Можно пойти прямо и глазеть по сторонам. Можно пойти в королевский замок. В центре находится Рыночная площадь, на которой стоит знаменитая Варшавская русалка. Кстати, хвостов у нее два. Это «правильная русалка». Поскольку однохвостные… размножаться не могут.





Знаменитая Варшавская русалка





Там же находится и археологический музей, в который я, разумеется, тут же и сунулся. Интересно, но лишь для очень узких специалистов даже не в области истории, а музейного дела – посмотреть, как из обыкновенного подвала под домом можно сделать отличный музей для… заработка. Так что читателям ВО заходить туда я бы не посоветовал. Поесть, а без еды куда же, лучше всего в двух местах: прямо на площади, любуясь на русалку и… уйдя за пределы крепостной стены. Туда туристы обычно не заглядывают, в ресторанах и кафе там пусто, но так же хорошо, как и в людных местах. Закажите национальный польский бигос – тушеное мясо с тушеной кислой капустой, венский штрудель и пиво. Оно здесь не хуже чешского, немецкого и бельгийского.





Если вы малоежки, то одну порцию бигоса можно заказать на двоих, порции большие





Штрудель выглядит весьма аппетитно, да и вкус отменный





Мне нравится, когда обслуживают с улыбкой, а не постным лицом. «Так ведь она за деньги улыбается!» Помните, эта фраза прозвучала в нашей советской кинокомедии «Дайте жалобную книгу!» А ну и пусть за деньги. Зато приятно. Ей – что ее благодарят по-польски. Нам — за то, что она улыбается!



В Старом городе, несмотря на обилие туристов, очень чисто, так же, как и в парке рядом с Королевским замком. В остальном – как во всяком крупном городе, где много приезжих, то есть без мусора дело не обходится. В любом случае посетить это место интересно, а провести там время – приятно, хотя… ничего особенно. Просто другая жизнь, другая архитектура. Интересно, одним словом.





Вид на Королевскую площадь сверху.



«Дачки», музеи, «месть папы» и церковь св. Вальтера

Затем был Берлин и этот город меня удивил. Удивил обилием зелени – деревья там росли кругом, поэтому на улицах хватало опавшей листы, но и тем, что, оказывается, у многих берлинцев есть маленькие «дачки» в 2-3 сотки прямо в центре города и там они проводят свои выходные. Участки – крошечные, домики – маленькие, но все это буквально утопает в зелени. Парки очень чистые, за памятниками советским воинам… ухаживают, все содержится в полном порядке. Сильное впечатление на меня произвели музейные здания на Музейном острове. Тут и «Старый музей», и «Новый музей», и знаменитый «Пергамон», всемирно известный тем, что в нем экспонируется Пергамский алтарь, ворота Милетского рынка, Ворота Иштар в Вавилоне с фрагментом Дороги процессий и фриз из Мшатты. Но посмотреть все это не позволил режим времени. Впрочем, кто хотел мог слазить на крышу рейхстага и осмотреть его прозрачный купол. Интересно, что, когда на время выступило солнце и на «шаре» берлинской телебашни появился явно заметный светящийся крест, наша гид Анна рассказала нам забавную историю о том, что в эпоху социалистического правительства и дискриминацию церкви в ГДР, берлинцы назвали его «местью папы». Рассказывали, что архитектора башни даже вызывали на допрос в органах госбезопасности ГДР в связи с подозрением в том, что он намеренно спроектировал этот оптический эффект. Вроде бы шар этот хотели даже убрать, но один из членов правительства заявил: «Это не крест, это плюс социализму!» И все участники этого действа вздохнули с облегчением. А еще, имея ввиду как раз этот крест, берлинцы называют свою башню церковью св. Вальтера, намекая при этом на своего бывшего генсека Вальтера Ульбрихта.





Берлин. Просто дом





Современный рейхстаг





Часть знаменитой «Берлинской стены» сегодня сохраняется как памятник и выглядит она вот так





Вход на одну из станций берлинского метро, расположенную возле рейхстага





А вот так она выглядит внутри





Очень редкое на сегодня фото. На нем «Трабанд» — пластмассовый восточногерманский микролитражный автомобиль, серийно выпускавшийся народным предприятием Sachsenring Automobilwerke. Мечта всякого социалистического немца.





И опять шоссе и ветряки… Наверное, немцы просто не понимают, как они вредны и как они разрушают природу, о которой они так заботятся. Кстати, в Германии ветрогенераторы дают 18% всей вырабатываемой в стране электроэнергии, а солнечные панели — 10%.



Дальше был Париж, причем из тех трех дней, что мы там провели, второй пришелся как раз на 14 июля, то есть День Взятия Бастилии. Получилось так, что в первый день мы ездили по Парижу на автобусе, потом заселялись в отель, так что времени к вечеру оказалось достаточно. И тут мне потребовались капли в нос для моей супруги и нужно было идти искать аптеку, хотя меня и предупреждали, что накануне 14-ого в Париже все, что может закрываться, будет закрыто. Отель наш находился в районе «Порте Орлеан» (Орлеанских ворот) на пути из предместья центр города. И… в поисках аптеки действительно пришлось походить. И это была действительно окраина, где было много негров и мусорных баков, правда, самого мусора вокруг него все-таки не было. Дома – самые разные, но в целом все прибрано, хотя Москва и моя Пенза все равно выглядели намного чище. Аптеку я таки нашел, но и в ней весь персонал состоял из негритянок.





Какой может быть Париж без посещения Эйфелевой башни! А вот они – приставучие негры-торговцы. Одна наша женщина такому говорит: «Отстань!» А он ей в ответ громко: «Расистка, расистка!» Она ему: «Сам такой!» Поговорили, одним словом.





Вид на жилой массив из окон отеля у Порте Орлеан





И сам отель, в котором останавливалась наша группа





Там же неподалеку находилось и вот такое футуристическое здание…





И вот такой тихий переулок





А это место ночевки еще одного парижского бомжа. Но сам он уже ушел «по делам»



А вот утром меня ожидал прямо-таки шок. Выйдя пораньше, я отправился искать дорогу до станции метро, чтобы уехать к музею Клюни и затем к Музею Армии – идти смотреть парад на Елисейских полях было бы чистым безумием с нашей стороны, – и вот тут-то я «это» и увидел. Город напоминал… осажденную крепость. На всех углах армейские джипы и броневики, солдаты мало того, что с автоматами, так у них еще и пистолеты «Глок» были засунуты прямо за бронежилеты. В переулках стояли армейские бульдозеры и… снежно белого цвета полицейские машины с водометными установками, в воздухе реяли боевые вертолеты. Так что меры по обеспечению военного парада и всех его гостей, включая и президента Макрона, были приняты очень серьезные.





Исторический центр. Один из домов барона Османа.





А это уже нечто современное, на потребу публике





Ну и, конечно, знаменитая «мельница» Мулен Руж. Вечер с представлением стоит там 120 евро плюс заказ такси, так что в принципе любой турист может там побывать и насладиться очень ярким и красочным зрелищем. Хотя… с билетами и могут быть трудности.





Раннее утро 14 июля. Полиция у подножия Триумфальной арки



Кстати, метро в Париже не такое роскошное, как в Москве, но очень удобное, если понять его принцип действия. Непривычно, что пассажирские площадки боковые, а не центральные как у нас, поэтому чтобы уехать назад нужно обходить пути по лестницам. И все надписи только на французском, а я его не знаю и приходилось напрягаться, чтобы понять где ты и куда тебе нужно. Но вот опять же… говорят, что французы недолюбливают иностранцев, не любят английского языка. Мы говорили там только на английском и первый же встретившийся нам пожилой француз не только указал нам дорогу от метро до музея Клюни, но и проводил до самых его дверей. А вот торговка-азиатка на вопрос «говорите ли вы по-английски», сказала «нет, не говорю…» по-английски. У-у-у… О том, что парад идет нам говорил рев самолетных моторов. Зато музей был почти пуст, и не только Клюни, но и – о счастье, Музей Армии в Доме Инвалидов. Зато после парада народ хлынул потоком, забил все кафе и ресторан в здании музея. Кавалеры Ордена Почетного Легиона, «белые фуражки», «красные кепи», бородатые пионеры – кого только сюда не принесло и все принялись пить вино и кричать «Вива Франция!» Ну, а мы после пяти часов в этом музее отправились назад в отель. И хорошо, что так сделали, потому что сразу же после окончания парада протестанты в «желтых жилетах» и просто маргиналы устроили в самом центре беспорядки, начали поджигать общественные туалеты и бросать в полицейских пустые бутылки. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ, дубинки и водометы. А мы на все это смотрели в номере по ТВ и радовались, что были почти что рядом с местом всей этой заварухи, но вовремя оттуда «ускреблись».





Хотя метро в Париже и очень функциональное, красиво оформленные станции есть и здесь



На другой день, правда, никаких следов беспорядков видно уже не было, ночью, сразу же после салюта у Эйфелевой башни все их следы скорехонько убрали.





Дом, где живет Ален Делон. Вот та зелень на самой крыше – это его «резиденция»



Вообще Париж произвел на меня странное впечатление. Монументальные здания времен перестройки Парижа бароном Османом и тут же какие-то… очень странные сооружения «ни сердцу, ни уму». Весь Париж взрыт и перекопан вследствие деятельности его сегодняшнего мэра – женщины, столь рьяно взявшейся за его благоустройство, что это уже и самим парижанам не нравится. Из ворот Лувра, выходящих на улицу Риволи, текут потоки… мочи, и очевидно, что люди прямо там и облегчаются, особенно по ночам. Город набит туристами, поэтому мелкого мусора на улицах очень много. Много воров (наш гид постоянно предупреждала нас о реальной опасности быть ограбленными!), попрошаек и негров, которые ведут себя откровенно нагло, пристают к прохожим и пытаются тебе обязательно что-то продать. Причем по дешевке. Покупать у них, конечно, можно, но таким образом вы кормите их негритянскую мафию, а этого делать не следует. Так что, живи я в СССР, непременно озаглавил бы этот материал так: «Париж – город контрастов!»





Общественная стоянка мотороллеров и велосипедов. Там все буквально помешались на этих видах транспорта.





И под занавес. Еще один попрошайка на улице Риволи, прямо напротив Лувра. «Париж – город контрастов» — ей-ей!



Ну а на следующий день мы уже отправились на юг Франции, а оттуда в Испанию. Но об этом этапе нашего путешествия рассказано будет в следующий раз.



Продолжение следует… Если взятый в качестве эпиграфа комментарий считать за шутку, то она удалась. Если же это серьезно, то она лишь показывает, что настроение многих наших граждан, увы, так и не переменилось. В СССР им всячески внушалось, что у них все самое лучше в мире и сами они, словно лилипуты в Лилипутии (см. «Новый Гулливер», 1935 г.) «и велики, и могучи, выше солнца, больше тучи», но… оказалось, что это не совсем так. Нельзя считать, что ты и твоя культура – пуп земли. Есть масса других людей, у которых можно и нужно учиться хорошему, тому, в чем они преуспели, а того, что у них плохого, следует всячески избегать. Вот это единственно на сегодня правильная и разумная точка зрения, которая должна лежать в основе взаимоотношений нашей страны с другими странами. Позитивный результат, ценный опыт – берем! Все негативное – отбрасываем. Еще Ленин, кстати, писал о том, что нам надо учиться у капитализма. Но, понятно, что не всему подряд.Итак, мы продолжаем наше турне по Европе, сидя в автобусе вместе с 50 другими россиянами из самых разных уголков нашей большой страны. Сегодня мы побываем в некоторых городах и опять же совсем не объективно, а через призму личного восприятия, посмотрим на их жизнь.Первым нашим городом на этом пути стала столица Польши Варшава, и не просто Варшава, а Старый город. «Маленький пятачок» разноцветных, прилепившихся друг к другу зданий, словно из сказок Ганса Христиана Андерсена. И он действительно небольшой. Хотя на туристической карте кажется значительно больше. А пойдешь по нему – и вот уже и конец. Но несмотря на размеры Старый город– это сердце польской столицы. Именно на этом месте в XIII веке и началось ее возведение. В годы войны 85% его зданий было полностью разрушено. Но жители все восстановили в первоначальном виде по старым чертежам и фотографиям. В 1980 году новый Старый город Варшавы был внесен в список наследия ЮНЕСКО за полное воссоздание исторического облика города с XIII по XX в. Можно обойти его, идя вдоль крепостной стены (сразу от выхода из эскалатора) налево. Можно пойти прямо и глазеть по сторонам. Можно пойти в королевский замок. В центре находится Рыночная площадь, на которой стоит знаменитая Варшавская русалка. Кстати, хвостов у нее два. Это «правильная русалка». Поскольку однохвостные… размножаться не могут.Там же находится и археологический музей, в который я, разумеется, тут же и сунулся. Интересно, но лишь для очень узких специалистов даже не в области истории, а музейного дела – посмотреть, как из обыкновенного подвала под домом можно сделать отличный музей для… заработка. Так что читателям ВО заходить туда я бы не посоветовал. Поесть, а без еды куда же, лучше всего в двух местах: прямо на площади, любуясь на русалку и… уйдя за пределы крепостной стены. Туда туристы обычно не заглядывают, в ресторанах и кафе там пусто, но так же хорошо, как и в людных местах. Закажите национальный польский бигос – тушеное мясо с тушеной кислой капустой, венский штрудель и пиво. Оно здесь не хуже чешского, немецкого и бельгийского.В Старом городе, несмотря на обилие туристов, очень чисто, так же, как и в парке рядом с Королевским замком. В остальном – как во всяком крупном городе, где много приезжих, то есть без мусора дело не обходится. В любом случае посетить это место интересно, а провести там время – приятно, хотя… ничего особенно. Просто другая жизнь, другая архитектура. Интересно, одним словом.Затем был Берлин и этот город меня удивил. Удивил обилием зелени – деревья там росли кругом, поэтому на улицах хватало опавшей листы, но и тем, что, оказывается, у многих берлинцев есть маленькие «дачки» в 2-3 сотки прямо в центре города и там они проводят свои выходные. Участки – крошечные, домики – маленькие, но все это буквально утопает в зелени. Парки очень чистые, за памятниками советским воинам… ухаживают, все содержится в полном порядке. Сильное впечатление на меня произвели музейные здания на Музейном острове. Тут и «Старый музей», и «Новый музей», и знаменитый «Пергамон», всемирно известный тем, что в нем экспонируется Пергамский алтарь, ворота Милетского рынка, Ворота Иштар в Вавилоне с фрагментом Дороги процессий и фриз из Мшатты. Но посмотреть все это не позволил режим времени. Впрочем, кто хотел мог слазить на крышу рейхстага и осмотреть его прозрачный купол. Интересно, что, когда на время выступило солнце и на «шаре» берлинской телебашни появился явно заметный светящийся крест, наша гид Анна рассказала нам забавную историю о том, что в эпоху социалистического правительства и дискриминацию церкви в ГДР, берлинцы назвали его «местью папы». Рассказывали, что архитектора башни даже вызывали на допрос в органах госбезопасности ГДР в связи с подозрением в том, что он намеренно спроектировал этот оптический эффект. Вроде бы шар этот хотели даже убрать, но один из членов правительства заявил: «Это не крест, это плюс социализму!» И все участники этого действа вздохнули с облегчением. А еще, имея ввиду как раз этот крест, берлинцы называют свою башню церковью св. Вальтера, намекая при этом на своего бывшего генсека Вальтера Ульбрихта.Дальше был Париж, причем из тех трех дней, что мы там провели, второй пришелся как раз на 14 июля, то есть День Взятия Бастилии. Получилось так, что в первый день мы ездили по Парижу на автобусе, потом заселялись в отель, так что времени к вечеру оказалось достаточно. И тут мне потребовались капли в нос для моей супруги и нужно было идти искать аптеку, хотя меня и предупреждали, что накануне 14-ого в Париже все, что может закрываться, будет закрыто. Отель наш находился в районе «Порте Орлеан» (Орлеанских ворот) на пути из предместья центр города. И… в поисках аптеки действительно пришлось походить. И это была действительно окраина, где было много негров и мусорных баков, правда, самого мусора вокруг него все-таки не было. Дома – самые разные, но в целом все прибрано, хотя Москва и моя Пенза все равно выглядели намного чище. Аптеку я таки нашел, но и в ней весь персонал состоял из негритянок.А вот утром меня ожидал прямо-таки шок. Выйдя пораньше, я отправился искать дорогу до станции метро, чтобы уехать к музею Клюни и затем к Музею Армии – идти смотреть парад на Елисейских полях было бы чистым безумием с нашей стороны, – и вот тут-то я «это» и увидел. Город напоминал… осажденную крепость. На всех углах армейские джипы и броневики, солдаты мало того, что с автоматами, так у них еще и пистолеты «Глок» были засунуты прямо за бронежилеты. В переулках стояли армейские бульдозеры и… снежно белого цвета полицейские машины с водометными установками, в воздухе реяли боевые вертолеты. Так что меры по обеспечению военного парада и всех его гостей, включая и президента Макрона, были приняты очень серьезные.Кстати, метро в Париже не такое роскошное, как в Москве, но очень удобное, если понять его принцип действия. Непривычно, что пассажирские площадки боковые, а не центральные как у нас, поэтому чтобы уехать назад нужно обходить пути по лестницам. И все надписи только на французском, а я его не знаю и приходилось напрягаться, чтобы понять где ты и куда тебе нужно. Но вот опять же… говорят, что французы недолюбливают иностранцев, не любят английского языка. Мы говорили там только на английском и первый же встретившийся нам пожилой француз не только указал нам дорогу от метро до музея Клюни, но и проводил до самых его дверей. А вот торговка-азиатка на вопрос «говорите ли вы по-английски», сказала «нет, не говорю…» по-английски. У-у-у… О том, что парад идет нам говорил рев самолетных моторов. Зато музей был почти пуст, и не только Клюни, но и – о счастье, Музей Армии в Доме Инвалидов. Зато после парада народ хлынул потоком, забил все кафе и ресторан в здании музея. Кавалеры Ордена Почетного Легиона, «белые фуражки», «красные кепи», бородатые пионеры – кого только сюда не принесло и все принялись пить вино и кричать «Вива Франция!» Ну, а мы после пяти часов в этом музее отправились назад в отель. И хорошо, что так сделали, потому что сразу же после окончания парада протестанты в «желтых жилетах» и просто маргиналы устроили в самом центре беспорядки, начали поджигать общественные туалеты и бросать в полицейских пустые бутылки. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ, дубинки и водометы. А мы на все это смотрели в номере по ТВ и радовались, что были почти что рядом с местом всей этой заварухи, но вовремя оттуда «ускреблись».На другой день, правда, никаких следов беспорядков видно уже не было, ночью, сразу же после салюта у Эйфелевой башни все их следы скорехонько убрали.Вообще Париж произвел на меня странное впечатление. Монументальные здания времен перестройки Парижа бароном Османом и тут же какие-то… очень странные сооружения «ни сердцу, ни уму». Весь Париж взрыт и перекопан вследствие деятельности его сегодняшнего мэра – женщины, столь рьяно взявшейся за его благоустройство, что это уже и самим парижанам не нравится. Из ворот Лувра, выходящих на улицу Риволи, текут потоки… мочи, и очевидно, что люди прямо там и облегчаются, особенно по ночам. Город набит туристами, поэтому мелкого мусора на улицах очень много. Много воров (наш гид постоянно предупреждала нас о реальной опасности быть ограбленными!), попрошаек и негров, которые ведут себя откровенно нагло, пристают к прохожим и пытаются тебе обязательно что-то продать. Причем по дешевке. Покупать у них, конечно, можно, но таким образом вы кормите их негритянскую мафию, а этого делать не следует. Так что, живи я в СССР, непременно озаглавил бы этот материал так: «Париж – город контрастов!»Ну а на следующий день мы уже отправились на юг Франции, а оттуда в Испанию. Но об этом этапе нашего путешествия рассказано будет в следующий раз.Продолжение следует… Вячеслав Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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