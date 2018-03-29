«Глушилки покрывают всё посольство»: источник рассказал RT о причинах изоляции Ассанжа властями Эквадора

Власти Эквадора лишили Джулиана Ассанжа средств связи с внешним миром, в том числе доступа в интернет и возможности принимать гостей. Руководство страны, в посольстве которого укрывается главред WikiLeaks, обвинило его в нарушении соглашения, по условиям которого Ассанж не должен вмешиваться в отношения Эквадора с другими государствами. По данным источников RT, решение может быть связано с комментариями Ассанжа о задержании экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Официальный Кито не в первый раз перекрывает главреду WikiLeaks доступ к Всемирной паутине. Почему эквадорские власти недовольны поведением Ассанжа — в материале RT.

Власти Эквадора лишили основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, почти шесть лет укрывающегося в лондонском посольстве страны, средств связи с внешним миром. В официальном коммюнике эквадорских властей говорится, что такое решение принято в ответ на неисполнение Ассанжем взятых на себя обязательств.

«Эта мера принята в связи с неисполнением со стороны Ассанжа письменного обязательства, данного правительству в конце 2017 года, в котором он обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими странами», — отмечается в документе.

В распространённом сообщении не уточняется, какие именно публикации послужили причиной для принятия властями ограничительных мер. Однако официальный Кито отметил, что поведение Ассанжа в социальных сетях таит в себе угрозы дружеским отношениям Эквадора с Великобританией и другими странами. Кроме того, власти Эквадора не исключили принятия дополнительных мер в отношении главного редактора WikiLeaks.

В последнее время Ассанж критиковал действия британских властей в связи расследованием дела об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также последовавшее за этим решение ряда стран о высылке российских дипломатов. Кроме того, основатель WikiLeaks в очередной раз поднял тему экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который в конце октября 2017 года покинул автономию под угрозой ареста и с тех пор укрывался в Бельгии. Новая волна скандала поднялась, когда 25 марта Пучдемона по запросу испанской стороны задержала немецкая полиция.

In 1940 the elected president of Catalonia, Lluís Companys, was captured by the Gestapo, at the request of Spain, delivered to them and executed. Today, German police have arrested the elected president of Catalonia, Carles Puigdemont, at the request of Spain, to be extradited. — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 26 марта 2018 г.

«В 1940 году избранный президент Каталонии Луис Компанис был схвачен гестапо по запросу Испании, доставлен им и казнён. Сегодня немецкая полиция арестовала избранного президента Каталонии Карлеса Пучдемона по запросу Испании, чтобы экстрадировать его», — отреагировал Ассанж на задержание Пучдемона.

Именно Компанис в 1934-м возглавил каталонское восстание, а затем провозгласил Каталонское государство. За этим последовал его арест центральным правительством и приговор к 30 годам заключения. После прихода к власти левых в 1936 году Компанис вышел на свободу, однако после гражданской войны главу Каталонии арестовали во Франции, передали режиму Франко, а затем расстреляли после непродолжительного военного суда.

Каталонский синдром

Близкие к эквадорскому посольству в Лондоне источники сообщили RT, что решение властей республики связано именно с публикациями Ассанжа, касающимися задержания Пучдемона.

«Во вторник вечером власти Эквадора установили станции активных помех внутри посольства, чтобы помешать господину Ассанжу писать в Twitter, общаться по телефону и по интернету в целом. «Глушилки» покрывают всё посольство и его сотрудников», — рассказал собеседник RT.

«Правительство также поручило дипмиссии отказывать посетителям господина Ассанжа в доступе в посольство», — добавил он.

По словам источника, после публикации в эквадорской прессе материала о реакции Ассанжа на арест Пучдемона советник главы МИД Эквадора Патрисио Эрнандес связался с адвокатом основателя WikiLeaks Бальтасаром Гарсоном и сообщил ему, что Ассанж должен прекратить затрагивать каталонский вопрос и удалить твит про Луиса Компаниса. Ассанж отказался удалить сообщение.

Во вторник, 27 марта, Эрнандес направил электронное письмо британскому адвокату Ассанжа Гарету Пирсу, в котором от имени главы МИД Марии Фернанды Эспиносы выражались «глубокая обеспокоенность и озабоченность» в связи с заявлениями главы WikiLeaks по Каталонии.

Вечером того же дня Гарсона уведомили о принятии решения по поводу изоляции Ассанжа от общения с внешним миром. Собеседник RT добавил, что эти меры были одобрены по приказу президента Эквадора.

Глава этой латиноамериканской страны Ленин Морено после прихода к власти в мае 2017 года неоднократно высказывал своё недовольство выпадами, которые делал Ассанж в отношении Испании и других союзников Эквадора. В ответ на это австралиец обвинял Морено в попытке заставить его «молчать о нарушении прав человека в Испании».

Несмотря на эту пикировку в январе 2018 года Эквадор предоставил Ассанжу гражданство. Однако уже в конце января президент Морено назвал пребывание Ассанжа в лондонском посольстве «камнем в ботинке», который он унаследовал от предыдущих властей.

По его словам, он постоянно требует от основателя WikiLeaks соответствовать «нормам убежища», и напомнил, что в декабре 2017 года Ассанж взял на себя письменные обязательства не вмешиваться в политику Эквадора и его союзников.

При этом близкий к WikiLeaks источник сообщил RT, что Ассанж не подписывал соглашения, согласно которому он не будет в дальнейшем комментировать политику Эквадора или других государств.

Решение об ограничении доступа австралийца к средствам связи уже осудили в WikiLeaks, сделав отсылку к соответствующему пункту конституции Эквадора.

Article 16.2 of the Ecuadorian Consitiution: "All persons, individually or collectively, have the right to... Universal access to information and communications technologies" https://t.co/KQfUVU1nGC — WikiLeaks (@wikileaks) 29 марта 2018 г.

«Статья 16.2 Конституции Эквадора: «Все люди, лично или коллективно, имеют право на... всеобщий доступ к информации и коммуникационным технологиям», — отмечается в сообщении.

Ранее эквадорские власти уже ограничивали доступ Ассанжа к всемирной паутине в октябре 2016 года после того, как он комментировал просочившуюся в интернет переписку Национального комитета Демократической партии США и советника предвыборной кампании Хиллари Клинтон Джона Подесты.

Австралиец проживает на территории эквадорского посольства в Лондоне уже почти шесть лет, с тех пор как британский суд принял решение экстрадировать его в Швецию, где на тот момент его обвиняли в преступлениях сексуального характера. Сейчас это дело закрыто, однако срок давности по нему истекает лишь в 2020 году. Сам Ассанж называет дело об изнасиловании сфабрикованным.

Официальный Кито поднимал вопрос о привлечении международного посредника к решению проблемы Ассанжа, однако в конце февраля глава МИД Эквадора заявила, что Лондон не готов к сотрудничеству по этому вопросу.

«Лучше быть червяком, чем змеёй»

На днях замминистра иностранных дел Великобритании Алан Данкан потребовал от Ассанжа покинуть здание дипмиссии в Лондоне. Более того, выступая в британском парламенте, дипломат явно не стеснялся в выражениях.

«Очень жаль, что Джулиан Ассанж остаётся в эквадорском посольстве. Это исключительно вопрос времени, когда этот жалкий маленький червяк выйдет из посольства и сдастся британской полиции», — заявил Данкан.

В ответ основатель WikiLeaks назвал себя политическим заключённым, а замглавы МИД сравнил со змеёй. Это сообщение на данный момент является последним в Twitter-аккаунте австралийца.

«Будучи политическим узником, который провёл восемь лет в заключении без предъявления обвинений, в нарушении двух решений ООН, полагаю, что я должен быть «несчастным». При этом нет ничего плохого в том, чтобы быть «маленьким» человеком, хотя я довольно высокий. И лучше быть «червяком», полезным существом, которое обогащает почву, чем змеёй», — заявил Ассанж.

As a political prisoner detained without charge for 8 years, in violation of 2 UN rulings, I suppose I must be "miserable"; yet nothing wrong with being a "little" person although I'm rather tall; and better a "worm", a healthy creature that invigorates the soil, than a snake. — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 27 марта 2018 г.

«Ассанж — один из величайших героев современности»

В защиту главы WikiLeaks уже выступили несколько видных публичных персон. В четверг, 29 марта, британский дизайнер и политический активист Вивьен Вествуд в эфире RT заявила, что проблема лежит в области свободы слова.

«Джулиан Ассанж — один из величайших героев современности. Он герой войны и разоблачил военные преступления США. Мы очень обеспокоены тем, что теперь он не сможет принимать гостей. Это действительно важно, чтобы у него был доступ в интернет и возможность видеться с людьми», — заявила Вествуд.

Накануне с призывом вернуть основателю WikiLeaks доступ ко всемирной паутине и разрешить посещения гостей выступили бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис и британский музыкант и продюсер Брайан Ино.

«Только чрезвычайное давление со стороны правительства США и Испании может объяснить, почему власти Эквадора должны были предпринять эти ужасные шаги по изоляции Джулиана Ассанжа», — говорится в сообщении.

Варуфакис и Ино выразили разочарование тем фактом, что предоставление Ассанжу эквадорского гражданства не вылилось в разрешение ситуации с многолетним заключением австралийца в здании посольства.

Они также призвали всех желающих подписать петицию, чтобы направить властям Эквадора послание с просьбой о восстановлении «доступа Ассанжа во внешний мир», а властям Великобритании — обращение с просьбой прекратить заключение основателя WikiLeaks. За сутки эту петицию подписали более 15 000 человек.