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"Глупость": в Кремле отреагировали на заявление о войне России с Украиной ради водоснабжения Крыма

06 июля 2020, 16:00  •  64 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вместо урегулирования ситуации в Донбассе Киев провоцирует конфликт с Москвой
Заявления представителей Украины о возможном наступлении России с юга направлены на ухудшение отношений между странами. В этом убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя по просьбе журналистов слова главкома ВМС Незалежной Алексея Неижпапы о том, что Россия якобы собирается силой добиться подачи воды из Днепра в Крым, Песков назвал это глупостью.
"Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине", – подчеркнул Песков.
По мнению официального представителя Кремля, подобные высказывания украинского руководства не только не соответствуют действительности, но и мешают продвижению процессу урегулирования в Донбассе, передает URA.RU.
Ранее Неижпапа заявил, что армия Украины готовится к полномасштабным боевым действиям против России в Крыму. Российские эксперты увидели в это высказывании провокацию и предупредили, что в случае реальной вооруженной атаки со стороны Незалежной для Киева все плохо закончится: кто сомневается, пусть вспомнит опыт Грузии в 2008 году.
Ранее о возможном "вторжении" России в Херсонскую область заговорили украинские дипломаты и даже сослались на НАТО, дескать, там их предупредили, что российские военные учения у границ Незалежной могут обернуться захватом территории.
При этом в Киеве отказываются предпринимать меры по урегулированию реального вооруженного конфликта в Донбассе и заявляют, что от Украины никто не может требовать соблюдения прежних договоренностей, в том числе международных, поскольку это нарушает ее суверенитет.

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