Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США постави...
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена...
Главная / Политика

Глупость Горбачёва и Ельцина повторять не станем: Сатановский огорчил воинственных японцев

05 сентября 2021, 03:15  •  105 • Политика
Учёный-востоковед и экономист Евгений Сатановский огорчил воинственных японцев, которые не прекращают требовать от России вернуть Курилы. По его словам, девяностые давно прошли, так что "глупость Горбачёва и Ельцина" никто повторять не станет.
Так Сатановский прокомментировал протянутую президентом России Владимиром Путиным руку дружбы на Восточном экономическом форуме. Говоря о развитии Дальнего Востока, глава государства предложил ввести сверхльготный безналоговый режим на Курилах. Причём он должен распространяться как на русских, так и на японских инвесторов. Путин также заявил о необходимости подписать с Японией мирный договор.
Впрочем, премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ, в отличие от своего предшественника, на ВЭФ решил не приезжать, демонстрируя своё несогласие с территориальной принадлежностью Курил.
Сатановский считает, что "оккупированная США" Япония зря надеется что-то выторговать у России. Если в девяностые годы, когда был парад суверенитетов, она имела шансы отхватить у России кусок её территорий, то теперь на это можно не рассчитывать.
Японии очень хотелось бы закрыть вопрос Южных Курил. Но 90-е годы прошли и больше не вернутся. Повторять ту глупость, которую Горбачёв и Ельцин сотворили с уходом из Германии и Восточной Европы, в Москве никто не будет,
- пишет эксперт в Telegram.
Скриншот: Telegram/АРМАГЕДДОНЫЧ
Напомним, что Курилы отошли Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны, что закреплено в соответствующих документах. А позже острова официально вошли в состав России, которая стала страной - правопреемницей СССР. Несмотря на это Япония из года в год продолжает требовать вернуть ей "северные территории", отказываясь признавать суверенитет России. Речь идёт об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и группе островов Хабомаи. Территориальный спор вокруг Курил является главным препятствием на пути к подписанию мирного договора между Россией и Японией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





105
Источник
Похожие новости
04 сентября 2021, 19:55
Отказавшиеся от русских двигателей США столкнулись с проблемой
04 сентября 2021, 19:55
"Угадайте, кто": Захарова назвала главных спонсоров Навального среди западных дипломатов
04 сентября 2021, 21:45
Афганские ополченцы в Панджшере отрезали талибам* каналы поставок
04 сентября 2021, 19:55
Русские оказались проворнее китайцев. Итоги танкового биатлона 2021
04 сентября 2021, 23:35
"Ещё тактично высказалась": Блогер унизил флаг России. Захарова не сдержала эмоций - "Подло"
04 сентября 2021, 23:35
Азаров о визите Зеленского в США: Американцы признали Украину колонией
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 сентября 2021, 21:45
Афганские ополченцы в Панджшере отрезали талибам* каналы поставок
04 сентября 2021, 23:35
"Ещё тактично высказалась": Блогер унизил флаг России. Захарова не сдержала...
04 сентября 2021, 20:50
Герои и "НЕБО": спасти рядового зрителя (Платон Беседин)
04 сентября 2021, 23:35
Азаров о визите Зеленского в США: Американцы признали Украину колонией
05 сентября 2021, 01:25
"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попаст...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 сентября 2021, 21:20
Путин и Зеленский встретятся в Крыму: Вице-премьер Украины заявил о "высоком уровне"
29 августа 2021, 19:05
Шойгу задали вопрос о повестке СБУ. Он не сдержал сарказма
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут вообще украинцы?"
01 сентября 2021, 15:50
Почему Байден отказал Зеленскому: Эксперт назвал три причины
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
31 августа 2021, 07:45
Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогла
01 сентября 2021, 05:45
США пообещали защитить украинцев от "самого грязного в мире" газа: "Теперь перезимуют"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.