Глупость Горбачёва и Ельцина повторять не станем: Сатановский огорчил воинственных японцев

Учёный-востоковед и экономист Евгений Сатановский огорчил воинственных японцев, которые не прекращают требовать от России вернуть Курилы. По его словам, девяностые давно прошли, так что "глупость Горбачёва и Ельцина" никто повторять не станет.

Так Сатановский прокомментировал протянутую президентом России Владимиром Путиным руку дружбы на Восточном экономическом форуме. Говоря о развитии Дальнего Востока, глава государства предложил ввести сверхльготный безналоговый режим на Курилах. Причём он должен распространяться как на русских, так и на японских инвесторов. Путин также заявил о необходимости подписать с Японией мирный договор.

Впрочем, премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ, в отличие от своего предшественника, на ВЭФ решил не приезжать, демонстрируя своё несогласие с территориальной принадлежностью Курил.

Сатановский считает, что "оккупированная США" Япония зря надеется что-то выторговать у России. Если в девяностые годы, когда был парад суверенитетов, она имела шансы отхватить у России кусок её территорий, то теперь на это можно не рассчитывать.

Японии очень хотелось бы закрыть вопрос Южных Курил. Но 90-е годы прошли и больше не вернутся. Повторять ту глупость, которую Горбачёв и Ельцин сотворили с уходом из Германии и Восточной Европы, в Москве никто не будет,

- пишет эксперт в Telegram.

Скриншот: Telegram/АРМАГЕДДОНЫЧ

Напомним, что Курилы отошли Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны, что закреплено в соответствующих документах. А позже острова официально вошли в состав России, которая стала страной - правопреемницей СССР. Несмотря на это Япония из года в год продолжает требовать вернуть ей "северные территории", отказываясь признавать суверенитет России. Речь идёт об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и группе островов Хабомаи. Территориальный спор вокруг Курил является главным препятствием на пути к подписанию мирного договора между Россией и Японией.