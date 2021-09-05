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Глупость Горбачёва и Ельцина повторять не станем: Сатановский огорчил воинственных японцев
05 сентября 2021, 03:15 • 105 • Политика
Учёный-востоковед и экономист Евгений Сатановский огорчил воинственных японцев, которые не прекращают требовать от России вернуть Курилы. По его словам, девяностые давно прошли, так что "глупость Горбачёва и Ельцина" никто повторять не станет.
Так Сатановский прокомментировал протянутую президентом России Владимиром Путиным руку дружбы на Восточном экономическом форуме. Говоря о развитии Дальнего Востока, глава государства предложил ввести сверхльготный безналоговый режим на Курилах. Причём он должен распространяться как на русских, так и на японских инвесторов. Путин также заявил о необходимости подписать с Японией мирный договор.
Впрочем, премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ, в отличие от своего предшественника, на ВЭФ решил не приезжать, демонстрируя своё несогласие с территориальной принадлежностью Курил.
Сатановский считает, что "оккупированная США" Япония зря надеется что-то выторговать у России. Если в девяностые годы, когда был парад суверенитетов, она имела шансы отхватить у России кусок её территорий, то теперь на это можно не рассчитывать.
- пишет эксперт в Telegram.
Скриншот: Telegram/АРМАГЕДДОНЫЧ
Напомним, что Курилы отошли Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны, что закреплено в соответствующих документах. А позже острова официально вошли в состав России, которая стала страной - правопреемницей СССР. Несмотря на это Япония из года в год продолжает требовать вернуть ей "северные территории", отказываясь признавать суверенитет России. Речь идёт об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и группе островов Хабомаи. Территориальный спор вокруг Курил является главным препятствием на пути к подписанию мирного договора между Россией и Японией.
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