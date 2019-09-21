«Глупое заявление»: Медведев напомнил о провале ПВО США

Заявление командующего военно-воздушными силами США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению противовоздушной обороны Калининградской области смотрится странно на фоне провалов американской ПВО в Саудовской Аравии, заметил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Глава российского кабмина напомнил, что крупнейший союзник США в Персидском заливе — Саудовская Аравия — имеет на вооружении американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые не смогли сбить ни одного из 10 дронов и крылатых ракет йеменских хуситов, атаковавших гигантский НПЗ в Абкейке нефтяной компании Saudi Aramco в ночь на 14 сентября.

«С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать. Но когда подобное происходит, хочется сказать нашим коллегам: «Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит с их ПРО», — приводит ФАН слова российского премьер-министра.

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что

Москва расценила слова американского военачальника как угрозу,

передает НСН. Дипломат назвала совершенно безответственными подобные выпады, наносящий ощутимый вред имиджу самого Вашингтона.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов напомнил американскому военному, что «как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт», и посоветовал внимательнее читать книги об истории России.

Ранее Минобороны России указало, что Калининградская область защищена от любых действий, которые могут совершить «залетные американские генералы». В министерстве объяснили, что Калининградская область имеет надежную защиту от любых агрессивных планов, разрабатываемых «в Европе залетными американскими генералами». Там также добавили, что пилоты НАДО в курсе возможностей ПРО этого региона.

«Его наивная вера в превосходство каких-то «планов» покорения Калининграда должны обеспокоить, прежде всего, его непосредственных подчиненных, которые, похоже, куда лучше знают одну из главных заповедей военачальников — «всякий план хорош только до сражения»,— заявили в Минобороны России.

Харригэн выступил со своим резонансным заявлением накануне. По его словам, США отрабатывают необходимые маневры для реализации подобного плана.

«Это была бы многоэлементная, точно рассчитанная по времени операция с использованием эффективных средств, которые мы бы задействовали для того, чтобы гарантировать себе доступ в этот район», — отметил генерал, говоря о взломе систем ПВО в Калининградской области.

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Однако он не привел никаких деталей планов США по обходу российских средств противовоздушной обороны. По данным аналитиков The Nation Interest,

многоэлементный подход предполагает одновременное использование ВВС, ВМС, сухопутных войск и кибератак.

Утром в субботу, 14 сентября, сообщалось, что удары 10 дронов вызвали пожары на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Абкейк, который находится в 60 км к юго-западу от Дахрана в восточной части Саудовской Аравии. Еще одна атака была осуществлена на второе по величине нефтяное месторождение страны Хураис. Хуситы заявили, что проведенная атака стала ответом на деструктивные действия властей Саудовской Аравии.

Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии состоит из 88 американских зенитных ракетных комплексов Patriot и трех эсминцев военно-морских сил США, и они не смогли отразить удар 10 беспилотников йеменских хуситов по нефтяным объектам, что выглядит, по меньшей мере, странно, рассказали в Минобороны России.

Эсминцы ВМС США оснащены системой противоракетной обороны Aegis и имеют на вооружении 100 ракет модификации SM-2. В этой связи российские военные задаются вопросом, как йеменцам удалось атаковать один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Абкейке и гигантское нефтяное месторождение Хураис.

«Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам, у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами. Они попросту не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке», — приводит РИА «Новости» слова высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ.