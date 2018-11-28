Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Представляют ли украинские корабли угрозу для России? Вечер с Соловьевым от 27.1...
Франция и ФРГ выступили против ужесточения антироссийских санкций
Тегеран-43: как Сталин ввёл шаха Ирана в большую политику
Американская защита: Украина просит США разместить военную базу поближе к России
Главная / Карикатуры

Глухо как в танке

28 ноября 2018, 15:54  •  85 • Карикатуры

Киеву угрожает "полномасштабная война" с Москвой, об этом заявил в ходе интервью украинским телеканалам президент Петр Порошенко. По его словам, вблизи границ сконцентрирована российская военная техника, в том числе танки.

© Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

85
Источник
Похожие новости
26 ноября 2018, 15:09
Топор войны
23 ноября 2018, 22:09
Забег на выживание
23 ноября 2018, 15:39
Пили отсюда

20 ноября 2018, 19:24
На маленьком плоту...
22 ноября 2018, 23:24
Фокус-покус
22 ноября 2018, 13:39
Слов не хватает
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
28 ноября 2018, 05:56
Для меня это такие же украинцы
28 ноября 2018, 07:24
Украина готовится к созданию военной базы США у границ с Россией
28 ноября 2018, 00:54
«Был вынужден»: Порошенко объяснил, как дозванивался Путину после провокации в Керчен...
28 ноября 2018, 04:09
«Да пристрелите их уже»: Капитаны, застрявшие из-за украинцев в Керченском проливе, в...
28 ноября 2018, 04:09
«Им даже не нужно ничего выдумывать»: В США признали, что российские СМИ говорят прав...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
21 ноября 2018, 19:09
Экс-заместитель Генсека ООН оценил заявление Украины о праве вето
25 ноября 2018, 17:39
«Провокация Запада»: корабли Украины нарушили границу с Россией
27 ноября 2018, 11:54
«Предлагают на максимальных скоростях оторваться и уйти»: хронология событий в Керченском проливе от ФСБ
22 ноября 2018, 11:39
«Заболел после встречи с Путиным»: СМИ намекнули на странное стечение обстоятельств смерти главы ГРУ Коробова
26 ноября 2018, 05:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 25.11.18
26 ноября 2018, 00:09
Погранслужба ФСБ России подбила украинские боевые катера, заявили в Минобороны Украины
26 ноября 2018, 08:28
Азовское понимание
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.