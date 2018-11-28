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Глухо как в танке
28 ноября 2018, 15:54 • 85 • Карикатуры
Киеву угрожает "полномасштабная война" с Москвой, об этом заявил в ходе интервью украинским телеканалам президент Петр Порошенко. По его словам, вблизи границ сконцентрирована российская военная техника, в том числе танки.
© Виталий Подвицкий
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